Wniosek o 800+ do końca kwietnia = wypłata w czerwcu

Rodzice, którzy złożą wniosek o świadczenie 800 plus do końca kwietnia, otrzymają przelew z ZUS już w czerwcu.

Przypominam, że rodzice, którzy prawidłowo złożą wniosek elektroniczny o świadczenie 800 plus do 30 kwietnia tego roku, będą mieć wypłacone świadczenie już w czerwcu. Dzięki temu nie będą mieć przerw w przelewach ZUS na ich rachunkach bankowych, bo pieniądze z ZUS będą wpływać co miesiąc. Tak więc zaraz po maju, w czerwcu nastąpi kolejny przelew świadczenia 800 plus na konto i to już będzie przelew za nowy okres świadczeniowy - informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Wniosek o 800+ najlepiej złożyć do końca kwietnia Rodzice, którzy prawidłowo złożą wniosek elektroniczny o świadczenie 800 plus do 30 kwietnia tego roku, będą mieć wypłacone świadczenie już w czerwcu.

od 1 do 31 maja 2025 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - w terminie do 31 lipca 2025 r.,

od 1 do 30 czerwca 2025 r. - ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - w terminie do 31 sierpnia 2025 r.,

od 1 do 31 lipca 2025 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - w terminie do 30 września 2025 r.,

od 1 do 31 sierpnia 2025 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie, z wyrównaniem jedynie od sierpnia - w terminie do 31 października 2025 r.

Aktualnie trwający okres świadczeniowy kończy się 31 maja. Kolejny rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do końca maja 2026 r. ZUS przyjmuje wnioski o 800 plus już od początku lutego. Do tej pory do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło około 3,3 mln elektronicznych wniosków od rodziców i opiekunów. Wnioski o świadczenie 800 plus można składać cały czas i aby zachować ciągłość świadczenia należy to zrobić najpóźniej do czerwca, natomiast jeśli chcemy zachować ciągłość wypłaty 800 plus, bez tzw. pustych miesięcy, warto się pospieszyć i złożyć wniosek do końca kwietnia. Jak to wygląda w pozostałych miesiącach?Jeśli rodzic lub opiekun złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami:Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia. Wynosi 800 zł miesięcznie, a w przypadku opieki naprzemiennej 400 zł.Wnioski o świadczenie można przesyłać do ZUS tylko drogą elektroniczną. Rodzice mają możliwość złożenia wniosków poprzez PUE/eZUS, aplikację mZUS, portal Empatia i bankowość elektroniczną.