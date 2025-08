Młode pokolenie odrzuca luksus. Czym jest dla niego sukces finansowy?

Młodzi Polacy i Polki z pokolenia Z redefiniują pojęcie sukcesu finansowego. Jak pokazuje najnowszy raport Autopay, dla większości z nich kluczowe są oszczędności i brak długów – ważniejsze niż wysokie zarobki, dom czy samochód. Ich podejście do finansów kształtowane jest przez doświadczenia inflacji, pandemii i zmian społecznych. Coraz częściej stawiają na bezpieczeństwo, rozwój osobisty i świadome zarządzanie budżetem.

Przeczytaj także: Sukces finansowy okiem młodych: oszczędności, dom czy trzy auta?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co dla młodych Polaków oznaczasukces finansowy?

Jak inflacja i pandemia wpłynęły na podejście pokolenia Z do pieniędzy?

Jakie nawyki finansowe i konsumpcyjne mają młodzi dorośli w Polsce?

Jakie plany finansowe i życiowe najczęściej formułują osoby w wieku 18–34 lat?

Najstarsze osoby objęte badaniem urodziły się w latach 90., najmłodsze po wejściu Polski do UE. W ich postawach wobec pieniędzy widać wpływ dorastania we względnie bogatym kraju. Podejście “zastaw się a postaw się”, typowe jeszcze u ich rodziców, jest już temu pokoleniu zupełnie obce. Zamiast zapożyczać się i imponować widocznymi przejawami bogactwa, to właśnie brak długów i dobre zarobki czy oszczędności są na czele przejawów sukcesu finansowego wśród młodych osób - zauważa Wojciech Murawski, co-CEO Autopay.

Czy wzrost cen wpłynął na postawy młodych?

W ostatnim roku ponad ⅔ naszych respondentów deklaruje, że bardzo odczuła wzrost cen. Część z nich musiała ograniczyć wydatki, sięgnąć po oszczędności czy nawet brać pożyczki, by związać koniec z końcem. Stąd zapewne bierze się silniejszy nacisk na brak zobowiązań i zabezpieczenie własnych finansów - wyjaśnia Wojciech Murawski, co-CEO Autopay.

Nieco więcej miejsca na konsumpcję

Co siódma młoda osoba w Polsce uznaje siebie za człowieka sukcesu - przynajmniej w kategoriach finansowych. To wciąż znaczna mniejszość, choć rosnąca wraz z wiekiem - od 7 proc. dla najmłodszych dorosłych do 19 proc. u wczesnych trzydziestolatków. Jednocześnie aż 61 proc. ich rówieśników, wierzy, że w przyszłości osiągnie sukces finansowy.Raport “Finanse Młodych Polek i Polaków” przygotowany przez Autopay na podstawie badania na reprezentatywnej grupie osób w wieku 18-34 lat wskazuje, że podejście młodych jest tak optymistyczne, bo w odróżnieniu od starszych pokoleń, sukces finansowy oznacza nie tyle bogactwo co bezpieczeństwo.Poza nieprzerwanym wzrostem gospodarczym ostatnich dekad istotnym wydarzeniem dla młodego pokolenia z obszaru finansów osobistych była z pewnością inflacja, jak również poprzedzająca ją pandemia - dla wielu osób związana z zawirowaniami zawodowymi i życiowymi. W porównaniu z ostatnimi latami sprzed pandemii, skumulowany wzrost cen osiągnął 50 proc., zdecydowanie wyprzedzając średni wzrost zarobków, więc wiele osób na początku swojej drogi zawodowej doświadczyło wyraźnego zubożenia. Choć lata najszybszych wzrostów cen minęły to na horyzoncie wciąż rysuje się perspektywa dużych podwyżek cen energii i innych mediów.Może to być istotna przyczyna dość “przyziemnego” podejścia młodych do sukcesu finansowego. Z 63 na 68 proc. wzrósł w porównaniu z ubiegłoroczną edycją badania odsetek respondentów deklarujących, że oznaką jest dla nich posiadanie oszczędności. Stanowi to najpopularniejszą odpowiedź, za którą plasują się wysokie zarobki (60 proc wskazań), a podium zamyka brak długów i kredytów (tu również wzrost z 54 na 59 proc.).Obserwacje ekspertów Autopay korespondują z innymi wynikami tegorocznego badania. Młodzi pozytywnie oceniają swoją sytuację finansową (lepiej niż rok wcześniej), przy czym głównie dlatego, że deklarują oszczędne życie. 83 proc. młodych Polek i Polaków oszczędza (wzrost o 5 p. proc. rok do roku), ale tylko 33 proc. inwestuje.Badani najczęściej oszczędzają bez konkretnego celu opisując go jako “zabezpieczenie przyszłości (wzrost z 54 na 61 proc.). Nieco mniej badanych niż przed rokiem (spadek o 4 p. proc) przeznacza swoje dochody na spłatę pożyczek i zobowiązań, zaś nieco więcej wydaje wolne środki w budżecie na ubrania i kosmetyki (40 proc.), jedzenie poza domem (39 proc.) i podróże (32 proc.)Spośród planów na przyszłość młodzi dorośli najchętniej wskazują na stosunkowo małe przedsięwzięcia jak inwestycja w rozwój osobisty, zmianę pracy czy wyjazd wakacyjny, które cieszą się znacznie większą popularnością niż duże życiowe projekty jak ślub, dziecko czy budowa domu.