W czerwcu 2025 rozpoczął się nowy okres świadczeniowy 800 plus, trwający do maja 2026 r. Pierwsze świadczenia są już na kontach rodziców i opiekunów. Czerwiec to ostatni miesiąc, kiedy składając wniosek na obecny okres świadczeniowy, otrzymamy pieniądze za ten miesiąc, mając ciągłość wypłaty świadczenia. Natomiast wniosek złożony później, np. w lipcu, oznacza, że 800 zł będzie wypłacone od lipca, a czerwiec będzie miesiącem bez świadczenia - przypomina ZUS.

Przeczytaj także: Wniosek o 800+ do końca kwietnia = wypłata w czerwcu

Łącznie w tym tygodniu wypłacimy świadczenia w wysokości 1 mld 379 mln zł dla ponad 1,7 mln dzieci. Dotychczas przyjęliśmy ponad 4,1 mln wniosków na blisko 6,5 mln dzieci. Obsługa wniosków jest realizowana na bieżąco – mówi wiceprezes ZUS Mariusz Jedynak.

Osoby, które wnioski na nowy okres świadczeniowy złożyły do końca kwietnia, pieniądze za pierwszy miesiąc dostaną bez przerw w wypłatach, a więc jeszcze w czerwcu, pod warunkiem, że nie ma konieczności prowadzenia postępowania wyjaśniającego. Jeśli ktoś złożył wniosek w maju, pieniądze za czerwiec otrzyma do końca lipca wraz z wypłatą świadczenia za ten miesiąc – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Pierwsze wypłaty 800 plus na nowy okres już na kontach rodziców Rozpoczął się nowy okres świadczeniowy 800 plus, trwający od czerwca 2025 r. do maja 2026 r. Pierwsze świadczenia są już na kontach rodziców i opiekunów.

Z województwa śląskiego rodzice i opiekunowie złożyli ponad 455 tys. wniosków. Nowy okres rozliczeniowy w programie 800 plus rozpoczął się 1 czerwca tego roku i potrwa do 31 maja 2026 r. Rodzice i opiekunowie, którzy chcą otrzymywać świadczenie jeszcze za czerwiec powinni się pospieszyć i najpóźniej do końca miesiąca złożyć wniosek. Warto pamiętać, że w momencie, gdy już rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy, to od tego, w którym miesiącu wpłynie wniosek do ZUS-u, zależy bowiem to, za który miesiąc zostanie wypłacone świadczenie.Wypłaty świadczeń na podstawie wniosków poprawnie złożonych w czerwcu nastąpią do końca sierpnia wraz z wyrównaniem za wcześniejsze miesiące. Zdecydowanie jednak należy zwrócić uwagę na to, że osoby, których wnioski wpłyną do ZUS-u po czerwcu, nie dostaną wyrównania za wcześniejsze miesiące.Nie dotyczy to rodziców, którym dopiero co urodziło się dziecko. Na złożenie wniosku mają oni bowiem trzy miesiące od dnia narodzin dziecka. Jeżeli zrobią to w terminie, otrzymają świadczenie z wyrównaniem.Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem: Platformy Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS, bankowości elektronicznej, aplikacji mZUS lub portalu Emp@tia.Wypłata świadczenia realizowana jest bezgotówkowo, na numer rachunku bankowego wskazany we wniosku.Świadczenie wychowawcze 800 plus co miesiąc jest wypłacane w 10 terminach. Są to 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. oraz 22. dzień miesiąca. Jeżeli któryś z tych terminów wypada w weekend lub święto, ZUS przelewa pieniądze wcześniej.Świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.