Aktywnie w żłobku: kto i na jakich zasadach otrzyma od ZUS dofinansowanie?

Program "Aktywny Rodzic" oferuje trzy rodzaje wsparcia dla osób wychowujących dzieci. Są to świadczenia: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w domu" oraz "aktywnie w żłobku". Ostatnie z wymienionych zakłada dofinansowanie dla rodziców, których latorośl objęta jest opieką w żłobku, klubie dziecięcym bądź też opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna. Kto może o nie wystąpić?

Od października rodzice dzieci w wieku od roku do trzech lat życia mogą złożyć wniosek na jedno z trzech świadczeń z programu Aktywny Rodzic: "Aktywni rodzice w pracy", "Aktywnie w żłobku" i "Aktywnie w domu". Najpopularniejszym świadczeniem zarówno w kraju, jak i w Śląskim jest program „Aktywnie w żłobku”, do tej pory w województwie śląskim złożono 17,2 tys. wniosków na 17,4 tys. dzieci – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Jakie są warunki otrzymania dofinansowania do żłobka? Aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógł przyznać dofinansowanie do opłaty za żłobek do 1500 zł miesięcznie (lub 1900 zł) dziecko musi być wpisane do rejestru lub wykazu przez żłobek, klub dziecięcy, lub dziennego opiekuna.

Dziecko musi być wpisane do rejestru

Aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógł przyznać dofinansowanie do opłaty za żłobek do 1500 zł miesięcznie (lub 1900 zł) dziecko musi być wpisane do rejestru lub wykazu przez żłobek, klub dziecięcy, lub dziennego opiekuna. W tym celu rodzic musi przekazać swoje dane i swojego dziecka podmiotowi prowadzącemu placówkę, do której uczęszcza dziecko. Jest to niezbędne do przyznania dofinansowania – wyjaśnia rzeczniczka.



Wpis za październik do 5 listopada

Ważne jest, aby placówki na bieżąco wprowadzały odpowiednie dane nie później niż do 5. dnia roboczego następnego miesiąca. Brak wypełnienia w rejestrze żłobków lub klubów albo wykazie dziennych opiekunów kwoty faktycznie poniesionej opłaty za dziecko może spowodować wydłużenie czasu oczekiwania na środki lub w pewnych przypadkach wręcz uniemożliwić ich wypłatę – dodaje Beata Kopczyńska.

Dane statystyczne z kraju i województwa. Najwięcej wniosków w Śląskim z Katowic

Do tej pory rodzice i opiekunowi złożyli w całym kraju 167,5 tys. wniosków o świadczenie aktywnie w żłobku na 170,2 tys. dzieci. W województwie śląskim złożono 17,2 tys. wniosków dotyczących blisko 17,5 tys. dzieci. W naszym województwie najwięcej wniosków złożono w Katowicach – ponad 1,9 tys., następnie w Gliwicach blisko 1 tys. i w Sosnowcu – 925 wniosków – mówi Beata Kopczyńska.

Pow.będziński – ponad 650 wniosków,

Bielsko-Biała – 650 wniosków, a powiat bielski – ponad 640,

Chorzów – ponad 500 wniosków,

Pow. cieszyński – ponad 490,

Częstochowa – ponad 400 wniosków, a pow. częstochowski ponad 200 wniosków

Dąbrowa Górnicza – ponad 500 wniosków

Jastrzębie- Zdrój – ponad 250,

Jaworzno - ponad 400,

Pow. mikołowski – blisko 500

Mysłowice - ponad 300,

Ruda Śląska – ponad 550,

Rybnik – ponad 400,

Pow. tarnogórski – blisko 490,

Tychy – blisko 640,

Pow. wodzisławski – ponad 360,

Zabrze – 680,

Pow. zawierciański – blisko 370,

Żory - 350,

Pow. żywiecki – ponad 370.

„Aktywnie w żłobku”, przysługuje na dzieci, które uczęszczają do żłobka , klubu dziecięcego lub są objęte opieką dziennego opiekuna, to nowy rodzaj dofinansowania, które od 1 października wynosi do 1500 zł miesięcznie na dziecko, a w przypadku dzieci z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności – do 1900 zł.W ramach programu „Aktywny Rodzic” ZUS pierwsze przelewy zamierza realizować pod koniec listopada.Informacje o okresie uczęszczania dziecka do placówki oraz kwocie miesięcznej opłaty za placówkę ZUS pozyskuje z elektronicznie z rejestru żłobków i wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) oraz zasilanego danymi co miesiąc przez placówki.ZUS nie wypłaci pieniędzy rodzicom w ramach programu „Aktywnie w żłobku”, lecz przekaże dofinansowanie na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub na rachunek bankowy dziennego opiekuna, który prowadzi własną działalność.Jeśli chodzi o pozostałe miasta i powiaty w regionie, to statystyka wygląda następująco: