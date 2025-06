Ostatnie dni na złożenie wniosku o 800 plus - nie przegap terminu

Zostało tylko kilka dni na złożenie wniosku o świadczenie 800 plus, aby otrzymać pieniądze z wyrównaniem od czerwca. Wnioski należy składać wyłącznie online, a nowy okres wypłat potrwa do 31 maja 2026 roku. Od czerwca wprowadzono też nowe zasady dla rodzin z Ukrainy - świadczenie będzie wypłacane tylko wtedy, gdy dziecko uczęszcza do polskiej szkoły lub przedszkola.

Z tego artykułu dowiesz się:

Do kiedy należy złożyć wniosek o 800 plus, aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem od czerwca.

Jakie są zasady składania wniosków o 800 plus i kto może je złożyć online.

Jakie zmiany dotyczą wypłaty świadczenia 800 plus dla uchodźców z Ukrainy od czerwca 2025 roku.

Kiedy ZUS wypłaca świadczenie 800 plus oraz jakie są terminy dla różnych grup beneficjentów.

Kto musi się pospieszyć?

Wnioski wyłącznie elektroniczne

Statystyki i terminy wypłat

Nowe zasady dla uchodźców z Ukrainy

Podsumowanie

Wnioski można było składać już od 1 lutego, jednak tylko ci rodzice i opiekunowie, którzy złożą wniosek do końca czerwca, otrzymają świadczenie również za czerwiec. Jeśli wniosek zostanie przesłany w lipcu lub później, świadczenie 800 plus będzie wypłacane dopiero od miesiąca złożenia formularza – nie będzie możliwości uzyskania pieniędzy za wcześniejsze miesiące. Wyjątek stanowią rodzice nowonarodzonych dzieci, którzy mają trzy miesiące od urodzenia na złożenie wniosku, by otrzymać świadczenie od dnia narodzin. Taka sama zasada obowiązuje w przypadku objęcia dziecka opieką, przysposobienia lub umieszczenia w pieczy zastępczej.Wniosek o 800 plus można przekazać wyłącznie w formie elektronicznej – przez aplikację mobilną mZUS, PUE/eZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, niezależnie od dochodów w rodzinie.Do 19 czerwca do ZUS wpłynęło już 4,3 mln wniosków na 7 mln dzieci w całym kraju. W województwie śląskim złożono 479 582 wnioski na 730 720 dzieci. ZUS wypłaca świadczenia od początku czerwca, a kwota wypłaconych świadczeń w skali kraju przekroczyła już 5 mld zł. Pieniądze trafiają do rodzin w kilku terminach w miesiącu: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dnia każdego miesiąca. Od lipca pojawi się dodatkowy termin płatności – 24 dzień miesiąca.Od czerwca 2025 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące przyznania i wypłaty świadczenia 800 plus na dzieci uchodźców z Ukrainy. Aby otrzymać świadczenie, dzieci muszą realizować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw. zerówka), obowiązek szkolny albo obowiązek nauki w polskiej szkole. Warunek ten nie dotyczy młodszych dzieci, których nie obejmuje obowiązek przedszkolny lub szkolny, ani tych, które mają ten obowiązek odroczony.ZUS, zarówno przy ustalaniu prawa do świadczenia, jak i przed każdą wypłatą, będzie weryfikował w Systemie Informacji Oświatowej (SIO), czy dziecko uczęszcza do polskiej szkoły. Szkoły mają obowiązek przekazać do SIO dane o uczniu w ciągu 7 dni od zmiany stanu faktycznego, np. rozpoczęcia lub zakończenia nauki. Jeśli w SIO nie będzie potwierdzenia uczęszczania dziecka do szkoły, rodzic otrzyma wezwanie do wyjaśnienia sytuacji. Po uzupełnieniu danych w rejestrze SIO, świadczenie zostanie przyznane i wypłacone.Od czerwca 2025 r. obywatele Ukrainy ze statusem UKR będą otrzymywać świadczenia wychowawcze w dwóch terminach: 22 i 24 dnia miesiąca.Rodzice, którzy chcą otrzymać 800 plus z wyrównaniem od czerwca, powinni jak najszybciej złożyć wniosek – termin mija 30 czerwca. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie, a świadczenie przysługuje każdemu dziecku do 18 roku życia. Nowe zasady dotyczą także uchodźców z Ukrainy, którzy muszą spełnić dodatkowe wymogi edukacyjne, aby otrzymać wsparcie finansowe.