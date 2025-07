EBC, PMI oraz wizyta Trumpa u Powella

Wczorajszy dzień przyniósł szereg informacji ze świata polityki i gospodarki, jednak żadna z nich nie miała istotnego wpływu na rynek walutowy. Kurs EUR-USD zakończył dzień praktycznie bez zmian, co odzwierciedla brak realnego impulsu do zmiany wyceny wspólnej waluty względem dolara.

Przeczytaj także: Cisza przed burzą na rynkach finansowych w końcówce tygodnia

Uwagę rynku przyciągnęło przede wszystkim posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, podczas którego stopy procentowe pozostały bez zmian, co było zgodne z oczekiwaniami. Prezes Christine Lagarde przyjęła nieco bardziej jastrzębie stanowisko niż wcześniej zakładano, jednak nie zmieniło to znacząco perspektyw rynkowych. Niemniej jednak rynek już wcześniej wyceniał jedynie niewielkie prawdopodobieństwo dalszego luzowania, więc wczorajsze wydarzenia nie wywarły istotnego wpływu na wycenę euro. Dla rynku stało się bowiem jasne, że cykl obniżek zakończy się najpóźniej we wrześniu, a zmiana stóp o 25 punktów bazowych nie ma obecnie dużego znaczenia dla kierunku notowań EUR.Równolegle opublikowano wstępne indeksy PMI dla strefy euro i Stanów Zjednoczonych. W Europie wskaźniki okazały się nieco lepsze od prognoz i wykazały poprawę względem poprzedniego miesiąca. W USA ogólny indeks PMI również wypadł wyraźnie powyżej oczekiwań, jednak zaskoczeniem był spadek wskaźnika dla przemysłu poniżej granicy ekspansji (50 pkt), co może sygnalizować słabość tego sektora. Z drugiej strony, pozytywnie zaskoczyły dane z amerykańskiego rynku pracy – liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadła do najniższego poziomu od trzech miesięcy, co wskazuje na utrzymującą się siłę rynku pracy.Wieczorem uwaga rynków skupiła się na medialnej wizycie Donalda Trumpa w Rezerwie Federalnej. Spotkanie to miało na celu publiczne podważenie pozycji przewodniczącego Fed Jerome’a Powella, jednak prezes banku centralnego wykazał się opanowaniem i był dobrze przygotowany na tę konfrontację. Choć wizyta nie przyniosła żadnych nowych informacji, ponownie unaoczniła trwającą presję polityczną wobec Fed. Trump dał do zrozumienia, że chętnie odwołałby Powella, ale wie, że rynki zareagowałyby na taki ruch negatywnie. W dłuższej perspektywie takie działania mogą naru­szać niezależność instytucji, nawet jeśli ich wpływ nie jest natychmiast widoczny w codziennej zmienności rynkowej.W kontekście braku świeżych impulsów i neutralnej reakcji na ostatnie wydarzenia, inwestorzy z coraz większym zainteresowaniem wyczekują przyszłotygodniowego posiedzenia FOMC. Kluczowe pytanie dotyczy tego, czy presja polityczna i silne dane z rynku pracy znajdą odzwierciedlenie w głosowaniach członków Komitetu oraz w oficjalnej komunikacji Fed. To właśnie ten czynnik może stanowić potencjalny punkt zwrotny dla USD i rynku obligacji.