Polacy pożyczają odpowiedzialnie. Problemy pojawiają się po odmowie banku

Według najnowszego raportu Federacji Konsumentów, aż 91% Polaków, którzy w ostatnim roku zaciągnęli kredyt lub pożyczkę, spłaca je bez problemów, a 82% robi to regularnie. Co więcej, niemal połowa zadłużonych nadpłaca swoje raty. Polacy korzystają z kredytów w sposób odpowiedzialny, finansując konkretne cele, takie jak remont czy nagłe wydatki. Jednak problem pojawia się, gdy bank lub firma pożyczkowa odmawia finansowania - część osób wówczas szuka pożyczek "bez BIK" w mediach społecznościowych, na portalach ogłoszeniowych czy nawet na słupach reklamowych, co może prowadzić do ryzyka i wejścia w szarą strefę.

Z tego artykułu dowiesz się:

91% Polaków, którzy wzięli kredyt lub pożyczkę, nie ma problemów z ich spłatą

82% pożyczkobiorców spłaca swoje zobowiązania regularnie, a 48% nadpłaca raty

Pożyczki w Polsce są zazwyczaj zaciągane na konkretny cel, np. remont czy nagłe wydatki

Po odmowie banku część konsumentów szuka niebezpiecznych pożyczek „bez BIK” w sieci i na słupach ogłoszeniowych

Pożyczamy rozsądnie i odpowiedzialnie

Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, Polacy nie są lekkomyślnymi pożyczkobiorcami. Większość pożycza odpowiedzialnie, spłaca terminowo i traktuje kredyt jako narzędzie, a nie zagrożenie. Najczęściej Polacy pożyczają, bo mają konkretny cel – remont, sprzęt AGD, święta czy nagły wydatek – podkreśla Monika Kosińska-Pyter, prezeska Federacji Konsumentów.

Gdy człowiek słyszy „nie”, zaczyna się problem

Potrzeby finansowe nie znikają wraz z odmową kredytu. Konsument zostaje sam, a rynek szarej strefy tylko czeka. To niebezpieczne, bo tam nie obowiązują żadne standardy ochrony – zaznacza Monika Kosińska-Pyter.

Potrzebna równowaga w regulacjach

Widzimy, że część osób po odmowie finansowania w banku lub firmie pożyczkowej trafia do szarej strefy. To niebezpieczne zjawisko, na które należy zwrócić uwagę przy tworzeniu nowych przepisów – mówi Monika Kosińska-Pyter, prezeska Federacji Konsumentów.

Z badania ilościowego „Polacy wobec swoich zadłużeń” wynika, że kredyt i pożyczka to dla wielu Polaków element racjonalnego zarządzania domowym budżetem. Aż 87 proc. badanych deklaruje, że w miarę regularnie kontroluje swoje finanse, a 68 proc. mimo zadłużenia – oszczędza. Najczęściej odkładają oni kwoty od 100 do 500 zł miesięcznie.Gdy pojawiają się nieplanowane wydatki – a z taką sytuacją zmierzyło się 9 na 10 pożyczkobiorców i kredytobiorców – Polacy sięgają po różne rozwiązania. Około połowa narusza swoje oszczędności, ale 1/3 wybiera wsparcie instytucji finansowych, takich jak banki czy firmy pożyczkowe.Zdecydowana większość badanych (61 proc.) przed wyborem oferty porównuje propozycje różnych instytucji, a głównymi kryteriami są: okres spłaty, wysokość raty i całkowity koszt kredytu. Informacji na ten temat szukamy przede wszystkim w bankach i firmach pożyczkowych – zarówno w placówkach, jak i na ich stronach internetowych.Problem pojawia się w momencie odmowy finansowania. Z badania jakościowego Federacji Konsumentów wynika, że osoby, które nie otrzymały pożyczki w banku lub firmie pożyczkowej, często nie wiedzą, co dalej. Część z nich wpisuje w wyszukiwarkę hasła typu „pożyczka bez BIK”, „pożyczka prywatna”, trafia na ogłoszenia w mediach społecznościowych, na OLX czy… na słupach ogłoszeniowych.Z badania jakościowego wynika, że pożyczki w szarej strefie są często udzielane na bardzo wysoki procent – nawet 100 proc. – i zabezpieczane zastawem sprzętu lub groźbami. Umowy są krótkie, często nieczytane, a decyzje podejmowane pod wpływem silnych emocji: stresu, wstydu, poczucia braku wyjścia.Warto podkreślić, że nie ma szacunków, które podawałyby wielkość szarej strefy pożyczek. Według danych Związku Przedsiębiorstw Finansowych i CRIF poziom odrzuceń wniosków klientów ubiegających się o pożyczkę wyniósł w czerwcu 2025 r. aż 73,8 proc.W kontekście trwających prac nad wdrożeniem drugiej dyrektywy o kredycie konsumenckim (CCD2), Federacja Konsumentów zwraca uwagę na konieczność wyważonego podejścia do projektowania przepisów. Zbyt restrykcyjne regulacje mogą – wbrew intencjom – ograniczyć dostęp do legalnych źródeł finansowania dla części konsumentów.Federacja podkreśla, że regulacje powinny nie tylko chronić przed nadmiernym zadłużeniem, ale też zapewniać realne wsparcie dla osób w trudnej sytuacji finansowej – tak, żeby nie musiały trafiać poza system.Badania ilościowe pt. “Polacy wobec swoich zadłużeń” zostało zrealizowane przez OpinionWay w dniach 24.02.2025 02.03.2025 r., na próbie 929 dorosłych mieszkańców Polski (powyżej 18 roku życia), którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy skorzystali z jednej z form kredytu lub pożyczki (raty, kredyt gotówkowy, karta kredytowa, linia kredytowa, pożyczka pozabankowa). Wywiady przeprowadzono metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w ramach panelu badawczego.Badanie jakościowe pt. “Doświadczenia polskich konsumentów, którzy otrzymali odmowę udzielenia im kredytu lub pożyczki przez banki i instytucje pożyczkowe” zostało przeprowadzone przez ABR SESTA w formie telefonicznych wywiadów indywidualnych (IDI), zgodnie z wcześniej przygotowanym scenariuszem, w marcu 2025 r., z 12 respondentami z różnych przedziałów wiekowych, o różnym poziomie wykształcenia, z miast poniżej i powyżej 100 tys. mieszkańców, którzy wnioskowali o kredyt konsumencki w banku lub instytucji pożyczkowej, ale go nie otrzymali i w efekcie skorzystali z innych rozwiązań.