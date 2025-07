Brak sygnału cięcia stóp we wrześniu. Rosną napięcia i podziały wewnętrzne w Fed

Zgodnie z oczekiwaniami, Rezerwa Federalna pozostawiła stopy procentowe bez zmian, utrzymując docelowy przedział dla stopy funduszy federalnych na poziomie 4,25–4,50 proc. To już piąta z rzędu decyzja o utrzymaniu poziomu stóp, a ostatnia obniżka miała miejsce jeszcze w grudniu 2024 roku. Choć większość członków FOMC poparła utrzymanie stóp, dwóch gubernatorów - Christopher Waller i Michelle Bowman - zgłosiło zdanie odrębne, opowiadając się za obniżką o 25 punktów bazowych już na lipcowym posiedzeniu. Finalnie spadło prawdopodobieństwo redukcji kosztu pieniądza we wrześniu wyceniane przez Fed Funds Futures. Wynosi ono już mniej niż 50 proc. W efekcie dolar amerykański umocnił się a rentowności amerykańskich obligacji wzrosły.

Historyczny rozłam wśród gubernatorówDyskusje wewnątrz Fed nabierają intensywności. Głosy sprzeciwu ze strony członków Zarządu Rezerwy Federalnej (czyli samych gubernatorów) są zjawiskiem rzadkim. W całych kadencjach dwóch poprzednich przewodniczących Fed – Bena Bernankego i Janet Yellen – nie odnotowano ani jednego sprzeciwu wśród gubernatorów. Ostatni przypadek dwóch sprzeciwów ze strony członków Rady Gubernatorów miał miejsce pod koniec 1993 roku za kadencji Alana Greenspana. Bowman i Waller prezentują pogląd, że ryzyko trwałego wzrostu inflacji w wyniku ceł jest niewielkie, a większą uwagę należy poświęcić potencjalnemu spowolnieniu gospodarczemu. Warto zaznaczyć, że Christopher Waller bywa nieoficjalnie wskazywany jako jeden z potencjalnych kandydatów na następcę Jerome’a Powella. Dodatkowego kontekstu dostarcza trwała presja polityczna ze strony prezydenta Trumpa, który od miesięcy domaga się agresywnych cięć stóp procentowych, atakując bezpośrednio politykę Powella.Powell konsekwentny – brak wskazówek co do wrześniowego cięciaPodczas konferencji prasowej po posiedzeniu FOMC Jerome Powell nie dał żadnych wskazówek, które sugerowałyby, że we wrześniu nastąpi obniżka stóp. W swoim wystąpieniu pozostał wierny dotychczasowemu kursowi, wskazując, że skutki polityki rządu, a zwłaszcza najnowszych ceł handlowych, nadal pozostają niejasne. Podkreślił, że Fed ma komfortową pozycję, by poczekać na kolejne dane makroekonomiczne i podjąć decyzję dopiero przy większej przejrzystości sytuacji gospodarczej.Powell wielokrotnie odnosił się do sytuacji na rynku pracy, wskazując niską stopę bezrobocia jako najważniejszy wskaźnik. Choć wzrost zatrudnienia wyraźnie spowolnił, przewodniczący zaznaczył, że przyczyną jest m.in. spadek imigracji, co może ograniczać liczbę nowych miejsc pracy bez sygnalizowania realnego pogorszenia koniunktury. Zdaniem Powella obecna polityka pieniężna pozostaje umiarkowanie restrykcyjna, ale nie ogranicza gospodarki w sposób nieproporcjonalny.Prawdopodobieństwo cięcia stóp we wrześniu spadło i obecnie nie przekracza znacząco 50 proc. Brak wyraźnego sygnału ze strony Powella i niezmieniony przekaz ze strony większości przedstawicieli Komitetu wskazują, że decydenci nie są jeszcze gotowi na zmianę kursu. To istotna różnica w porównaniu z rokiem 2024, kiedy to już na lipcowym posiedzeniu Fed przygotowywał rynek do wrześniowego cięcia. Choć tamta sytuacja dotyczyła początku cyklu łagodzenia polityki, a obecna dotyczy jedynie jego wznowienia, różnica w komunikacji pozostaje znacząca.Fed będzie miał jeszcze jedną okazję do zasygnalizowania swoich zamiarów: konferencja w Jackson Hole, organizowana przez Fed z Kansas City w dniach 21–23 sierpnia, gdzie przewodniczący Fed tradycyjnie wygłasza przemówienie. W przeszłości Fed wielokrotnie wykorzystywał to wydarzenie do przygotowania rynku na zmiany polityki monetarnej.Kluczowa będzie ścieżka danychAby wrześniowa obniżka stóp faktycznie doszła do skutku, najbliższe publikacje danych muszą jednoznacznie wskazywać na osłabienie. Do kolejnego posiedzenia poznamy jeszcze dwa raporty z rynku pracy oraz dwa odczyty inflacji. Najważniejsze będą oczywiście dane o stopie bezrobocia oraz wskaźnikach CPI i PCE. Scenariusz, w którym bezrobocie wzrasta, a inflacja pozostaje umiarkowana, mógłby przeważyć szalę na korzyść obniżki stóp po wakacjach.