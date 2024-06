Wniosek o świadczenie 800+ należy złożyć do 30 czerwca. Daje to gwarancje wypłaty pieniędzy najpóźniej do końca sierpnia z wyrównaniem za czerwiec i lipiec. Rodzice, którzy nie złożą wniosku w czerwcu, stracą świadczenie za ten miesiąc.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Do kiedy można złożyć wniosek o świadczenie 800+?

Jak sprawdzić czy wniosek został złożony?

Komu przysługuje 800+?



Rodzice i opiekunowie, którzy złożą wniosek w czerwcu mają gwarancję zachowania ciągłości wypłat. ZUS przekaże środki najpóźniej w sierpniu z wyrównaniem za czerwiec i lipiec. Osoby, które nie zdążą zrobić tego w czerwcu otrzymają świadczenie od miesiąca złożenia wniosku, zatem jeśli ktoś złoży wniosek dopiero w lipcu, bo zapomniał w czerwcu, pieniądze za czerwiec przepadną. Wyjątkiem są rodzice nowo narodzonych dzieci, którzy na złożenie dokumentów mają trzy miesiące od narodzenia dziecka – mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wniosek o świadczenie 800+ złóż do 30 czerwca Rodzice i opiekunowie, którzy złożą wniosek w czerwcu mają gwarancję zachowania ciągłości wypłat. ZUS przekaże środki najpóźniej w sierpniu z wyrównaniem za czerwiec i lipiec.

Pieniądze już wpływają na konta rodziców

Jak sprawdzić czy wniosek został złożony

Jak złożyć wniosek i dla kogo 800+

Od 1 lutego trwa nabór wniosków na świadczenie „Rodzina 800+” na nowy okres świadczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca tego roku i potrwa do 31 maja 2025 r. Świadczenie wypłacane jest na wniosek.ZUS rozpoczął wypłatę pierwszych świadczeń na bieżący okres świadczeniowy już pod koniec maja. Sukcesywnie realizowane są przelewy w kolejnych terminach wypłat świadczenia w czerwcu. W tym miesiącu pierwszą wypłatę świadczenia z nowego okresu świadczeniowego otrzymują rodzice, którzy wnioski o 800 plus złożyli do końca kwietnia. Rodzice, którzy złożyli wniosek w maju – pieniądze na koncie będą mieć najpóźniej w lipcu z wyrównaniem za czerwiec. Natomiast, jeśli ktoś złożył wniosek w czerwcu, przelew z ZUS otrzyma w sierpniu z wyrównaniem za lipiec i sierpień.Jeśli rodzic bądź opiekun dziecka nie jest pewny, czy złożył wniosek o świadczenie na nowy okres może to sprawdzić w bardzo łatwy sposób. Wystarczy zalogować się na swój profil na PUE ZUS. W zakładce "Rodzina 800+" w oknie "Szczegóły Twoich wniosków’’ może sprawdzić czy wniosek wpłynął do ZUS, a także jaki jest stan obsługi tego wniosku.Przypominam, że klientowi, który nie miał dotychczas konta na PUE ZUS, a złożył wniosek o świadczenie wychowawcze przez bankowość elektroniczną bądź za pośrednictwem portalu Emp@tia, konto na PUE zostało założone automatycznie, a na adres e-mailowy wskazany we wniosku o świadczenie wychowawcze przekazane dane do logowania na to konto – dodaje rzeczniczka. Wnioski o świadczenie 800 plus składamy tylko elektronicznie. Rodzice mają cztery kanały składania wniosków: Platforma Usług Elektronicznych ZUS, aplikacja mZUS, bankowość elektroniczna lub portal Emp@tia. Świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Pieniądze są przekazywane jedynie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy.