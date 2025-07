McDonald's - nie tylko fast food, ale potęga nieruchomości i dywidend

Mak, Mek, a może Maczek? Niezależnie od tego, jak go nazywasz, McDonald’s to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek świata. Codziennie obsługuje 70 mln klientów, w tym milion w Polsce. Kojarzy się z burgerami, ale w świecie finansów znany jest jako firma nieruchomościowa, która przy okazji serwuje Big Maca. Dla wielu Polaków to nie tylko przystanek w drodze na wakacje, ale także stabilna pozycja w portfelu inwestycyjnym, głównie dzięki regularnym dywidendom.

Z tego artykułu dowiesz się:

jak McDonald’s z fast foodu stał się gigantem w branży nieruchomości komercyjnych,

ile restauracji i klientów obsługuje globalnie oraz w Polsce,

jak funkcjonuje model biznesowy oparty na franczyzie i wynajmie lokali,

dlaczego McDonald’s jest atrakcyjną spółką dla inwestorów dzięki regularnym dywidendom i wysokim zwrotom.

McDonald’s to największa sieć fast foodów na świecie, z 43 tys. restauracji w ponad 100 krajach. Początki sięgają lat 40. XX wieku i braci McDonald, ale przełom przyniósł Ray Kroc, który przejął markę i w 1965 roku wprowadził ją na giełdę. Od początku zrozumiał, że prawdziwą siłą nie jest jedzenie, lecz nieruchomości i to wokół nich zbudował cały model biznesowy. Zainteresowanych tą historią odsyłam do opowiadającego ją filmu „McImperium” („The Founder”).W Polsce firma działa od 1992 roku i ma już ponad 580 restauracji. Codziennie odwiedza je prawie milion klientów. Aż 90 proc. lokali prowadzą niezależni franczyzobiorcy, z których każdy zarządza średnio kilkoma punktami. McDonald’s zatrudnia nad Wisłą ponad 35 tys. osób i jest jednym z największych pracodawców w gastronomii.Globalnie 95 proc. restauracji to franczyzy. McDonald’s zarabia przede wszystkim na opłatach i czynszach, bo jest właścicielem lub głównym najemcą lokali. Wartość posiadanych nieruchomości przekracza 43 miliardy dolarów. A jeśli chodzi o same burgery, to sprzedaż firmy i jej franczyzobiorców w 2024 roku sięgnęła 130 miliardów dolarów, przy marży operacyjnej na poziomie 45 proc. To wynik charakterystyczny raczej dla firm technologicznych niż gastronomicznych.Akcje McDonald’sa w ostatnim roku, razem z dywidendą, przyniosły blisko 20 proc., to dwukrotnie więcej niż indeks S&P 500. Natomiast 8 sierpnia poznamy wyniki za II kwartał 2025 roku i będzie to ważny moment, by sprawdzić, czy dobra passa firmy trwa.W poprzednim kwartale sprzedaż spadła o 1 proc. rok do roku, a przychody wyniosły 5,96 miliarda dolarów. W USA spadek sięgnął aż 3,6 proc., co było efektem rosnących cen i mniejszego ruchu w lokalach. Mimo to marża pozostała na bardzo wysokim poziomie 45 proc. Zysk netto wyniósł 1,87 miliarda dolarów.Po pandemicznym odbiciu sprzedaż nieco się wypłaszczyła. Klientów w USA ubyło, ale średnia wartość zamówienia wzrosła. W Japonii i na Bliskim Wschodzie sprzedaż rosła, w Europie była słabsza. Analitycy prognozują dalszy, choć umiarkowany wzrost, głównie dzięki otwieraniu nowych lokali i odświeżeniu oferty w USA. Wysokie inwestycje w cyfryzację mogą tymczasowo obniżyć zyski, ale w dłuższym terminie powinny wspierać rentowność.Jednym z potencjalnych zagrożeń dla firmy są nowoczesne leki na odchudzanie, które zmniejszają apetyt i ograniczają spożycie wysoko przetworzonych produktów. McDonald’s może przez to stracić nawet 500 mln dolarów rocznie. Zmieniający się styl życia to także szansa dla konkurencji promującej zdrowe jedzenie. McDonald’s zapewne będzie musiał jeszcze mocniej postawić na opcje fit i rozwój sprzedaży cyfrowej, gdzie marże są wyższe.W portfelach inwestycyjnych McDonald’s to klasyk. Należy do elitarnej grupy „Dividend Aristocrats”, która od 49 lat co roku podnosi dywidendę. Obecnie wypłaca kwartalnie 1,77 dolara na akcję, co daje roczną stopę dywidendy na poziomie 2,3 proc. Średnioroczny zwrot, uwzględniając dywidendy, to 15 proc. w długim terminie. Tylko czterokrotnie w ostatnich 20 latach spółka zakończyła rok na minusie.Obecna wycena to ok. 25-krotność prognozowanego zysku, to więcej niż średnia dla S&P 500 i więcej niż konkurenci. Ale ta premia to efekt stabilności, siły marki i niezawodnych przepływów pieniężnych. Wyzwań nie brakuje. Rosnące ceny mogą odstraszać klientów, a moda na zdrowe odżywianie może uderzyć w model biznesowy. Ale automatyzacja, dostawy i ekspansja zagraniczna powinny wspierać dalszy wzrost.McDonald’s to nadal solidna pozycja dla tych, którzy cenią sobie stabilność, dywidendy i odporność na cykle koniunkturalne. Nie błyszczy, ale w długim terminie dostarcza to, co najważniejsze, czyli konsekwencję. I dlatego firma pozostaje jednym z filarów każdego zdywersyfikowanego portfela.