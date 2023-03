Ranking kont firmowych 2023. W jakim banku najlepsze konto firmowe?

Gdzie założyć lub przenieść konto firmowe, by jego prowadzenie było wygodne, koszty niskie, a dodatkowe usługi satysfakcjonujące? Jak można znaleźć firmowy rachunek najlepiej dopasowany do stylu działania i potrzeb naszej firmy? Między innymi na te pytania spróbujemy odpowiedzieć w naszym artykule.

Konto firmowe – co może oferować

Ranking kont bankowych marzec 2023

Bank / Nazwa konta Prowadzenie

konta Karta Wypłaty z

bankomatów Przelewy

internetowe Maks.

bonus 1. Bank Pekao S.A.



Konto Przekorzystne Biznes



Sprawdź 0 zł



po spełnieniu określonych warunków 0 zł



jeśli bank rozliczy transakcje bezgotówkowe kartą debetową wydaną do rachunku na kwotę min. 500 zł miesięcznie 0 zł

z bankomatów Pekao S.A.



0 zł

pierwsze dwie wypłaty w miesiącu, z pozostałych bankomatów



2%, min. 5 zł

kolejne wypłaty z pozostałych bankomatów 0 zł



bezpłatne przelewy mobilne oraz bezpłatne pierwsze 15 przelewów w PekaoBiznes24 lub Pekao24 (w tym bankowości telefonicznej) w miesiącu, potem opłata 1,5 zł 2 000 zł Dodatkowe informacje: Konto Przekorzystne Biznes w promocji „2 000 zł premii dla firm i konto firmowe przez rok za 0 zł”

łatwa do uzyskania premia do 2 000 zł (w tym 3% zwrotu z transakcji bezgotówkowych (nie dotyczy polecenia przelewu) na min. 500 zł miesięcznie wykonanych aplikacją PeoPay lub kartą debetową Mastercard wydaną do rachunku (premia do 600 zł))

0 zł za korzystanie z wpłatomatów 24/7 Pekao S.A. (0 zł za wpłaty do sumy 100 000 zł miesięcznie; 0,2% wpłacanej kwoty za wpłaty powyżej 100 000 zł w danym okresie rozliczeniowym)

0 zł za dzierżawę pierwszego terminala płatniczego przez 2 lata oraz 0% prowizji rozliczeniowej przez 12 miesięcy (do kwoty obrotu 100 000 zł na jednym terminalu)

kantor online

dodatkowe produkty*: terminal płatniczy, kredyt firmowy, pożyczka dla firm, leasing, pomoc prawna, pakiety medyczne, faktoring, platforma księgowa

możliwość równoczesnego założenia firmy i konta firmowego 2. Alior Bank



iKonto Biznes



Sprawdź 0 zł 0 zł 0 zł

3%, min. 5 zł



bezpłatne dwie pierwsze wypłaty w miesiącu 0 zł



bezpłatne pierwsze 20 przelewów w miesiącu, potem opłata 1 zł 3 300 zł Dodatkowe informacje: Konto w promocji „iKonto Biznes z premią”

premia do 3 300 zł (do 1 500 zł za aktywne korzystanie z usług bankowych oraz do 1800 zł w postaci zwrotów za zakup paliwa z kartą debetową Mastercard z Plusem)

0 zł za kartę do 06.2023 r. Później 0 zł jeśli wykonane zostaną 4 transakcji bezgotówkowe w miesiącu, w innym przypadku 8 zł miesięcznie

kantor online

dodatkowe produkty*: aplikacja księgowa, bezpłatne przelewy SEPA, konto oszczędnościowe, kredyt firmowy 3. Crédit Agricole



Konto Biznes



Sprawdź 0 zł 0 zł



pod warunkiem wpływu 5 tys. zł miesięcznie i 1 przelewu do ZUS w miesiącu, w innym wypadku 5 zł 3%, min 5 zł 0 zł 2 400 zł Dodatkowe informacje:

Konto w promocji: „Konto Biznes za 0 zł z PREMIĄ do 2400 zł” 4. Millenium



Konto Mój Biznes



Sprawdź 0 zł 0 zł



jeśli dokonamy transakcji na 500 zł i więcej 3,5%, min. 5 zł



0 zł za wypłatę z bankomatów banku



1 zł za wypłatę z sieci Santander i Planet Cash 0 zł



bezpłatne pierwsze 20 przelewów w miesiącu, potem opłata 1 zł 2 500 zł Dodatkowe informacje: konto w promocji „Nawet 2500 zł z kontem firmowym"

premia do 2500 zł za aktywne korzystanie z produktów bankowych (w tym do 500 zł za opłacanie składek ZUS)

dodatkowe produkty*: konta walutowe za 0 zł, terminale płatnicze

możliwość równoczesnego założenia firmy i konta firmowego 5. Santander Bank



Konto Firmowe Godne Polecenia



Sprawdź



0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 1 500 zł Dodatkowe informacje: konto w „Promocji Godnej Polecenia"

10 przelewów natychmiastowych za 0 zł

dodatkowe produkty*: terminale płatnicze, platforma księgowo-finansowa, kredyt firmowy, podpisywanie umów online, faktoring, leasing, pakiety medyczne 6. Nest Bank



BIZnest Konto



Sprawdź 0 zł 0 zł 0 zł

w sieci Euronet oraz BLIK



6 zł

pozostałe bankomaty 0 zł 1 650 zł Dodatkowe informacje: konto w promocji „Nawet 1650 zł z BIZnest Kontem”

0 zł za wpłaty BLIK we wpłatomatach

dodatkowe produkty*: terminale płatnicze, konto oszczędnościowe 7. mBank



mBiznes



Sprawdź 0 zł 0 zł 0 zł



w bankomatach mBanku, Planet Cash, Euronet, Santander Bank Polska S.A. 0 zł 500 zł



tylko dla nowych przedsiębiorców Dodatkowe informacje: konto w promocji „Konto z terminalem za 0 zł przez 2 lata” lub „Otwórz firmę z terminalem za 0 zł przez 2 lata”

0 zł za wpłaty we wpłatomatach mBanku, Planet Cash, Cashline, Euronetu

0 zł za internetowe przelewy w EUR do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i Szwajcarii

0 zł za maksymalnie 5 rachunków pomocniczych

dodatkowe produkty*: terminale płatnicze, konta walutowe za 0 zł, platforma finansowa, fakturowanie

możliwość równoczesnego założenia firmy (z pomocą księgową przy rejestracji) i konta firmowego 8. ING Bank Śląski



Konto Direct dla Firmy



Sprawdź 0 zł 0 zł



jeśli zostaną wykonane transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 zł 0 zł

bankomaty sieci Banku ING, Planet Cash oraz w ramach usługi Cashback



5 zł z bankomatów obcych 0 zł



w bankomatach ING Banku Śląskiego S.A. i sieci Planet Cash 500 zł



za płatności kartą Dodatkowe informacje: 0 zł za przelewy SEPA

dodatkowe produkty*: terminale płatnicze, księgowość

możliwość równoczesnego założenia firmy (z pomocą księgową przy rejestracji) i konta firmowego 9. PKO Bank Polski



PKO Konto Firmowe



Sprawdź 0 zł



bezpłatne dla nowych firm i przy wpływach min. 2 tys. miesięcznie, w innym przypadku 12 zł 0 zł



przy wykonaniu przynajmniej 4 transakcji miesięcznie, w innym przypadku 10 zł 0 zł

za wypłaty z bankomatów PKO



3,5%

za wypłatę z obcych bankomatów 0 zł



za przelewy zlecane w aplikacji mobilnej IKO 0 zł Dodatkowe informacje: podpisanie umowy przez kuriera lub w oddziale

0 zł za przelewy SEPA zlecane w aplikacji mobilnej IKO

0 zł za wpłaty we wpłatomatach PKO Banku Polskiego do 50 000 zł/m-c

Konto firmowe jest potrzebne każdemu przedsiębiorcy – od osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą po największe spółki i korporacje. Jednak o ile te ostatnie mają całe sztaby zajmujące się między innymi negocjacjami warunków z instytucjami finansowymi, mniejsze firmy muszą przeważnie korzystać z gotowych ofert banku. Jednak – podobnie jak w przypadku innych produktów i usług – życie ułatwiają w tym względzie różne poradniki, zestawienia i rankingi ofert. Ale zacznijmy może od początku.To pytanie jest ważne zwłaszcza dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z firmową bankowością. Bowiem, o ile w przypadku kont osobistych możemy wybrać sobie rachunek z minimalnym zakresem usług i korzystać z niego bezpłatnie (gwarantuje nam to prawo), konto firmowe wiąże się z kosztami, zazwyczaj tym większymi jednostkowo, im rzadziej z niego korzystamy. Dlatego wybierając bank, w którym będziemy obracać naszymi pieniędzmi, warto zwrócić uwagę na wszelkie usługi, które mogą nam się przydać, a równocześnie pozwolą na tańsze korzystanie z konta.Podstawowe cechy konta firmowego to oczywiście, tak jak w przypadku wszystkich rachunków, możliwość wpłacania i wypłacania pieniędzy, wykonywania i otrzymywania przelewów, dodane do konta karty umożliwiające płatności bezgotówkowe lub wypłaty z bankomatów. I tu zatrzymajmy się na chwilę, bowiem dla części przedsiębiorców istotna może być– czy to bezpośrednio w placówce bankowej, czy to we wpłatomacie. Taka usługa jest szczególnie ważna w przypadku gdy np. chcemy deponować w banku dzienne utargi gotówkowe (a w niektórych branżach i typach świadczenia usług to nadal może być bardzo duży procent przychodów).Wybierając więc ofertę banku, należy sprawdzić jak wygląda i ile kosztuje obsługa wpłaty gotówki – czy możemy jej dokonać w pobliżu naszej firmy, nie marnując czasu na przejazdy. Czy możemy korzystać z wygodnych, całodobowych wpłatomatów? Jakie są(zarówno wpłaty jak i wypłaty) dokonywane w najbardziej dla nas wygodnej formie?Kolejne pytania dotyczą. Jakie są za nie opłaty? Czy bank pobiera opłaty za płatności do ZUS czy Urzędów Skarbowych? Ile sesji płatniczych w ciągu dnia obsługuje nasze konto? Czy w koncie firmowym dostępne są przelewy natychmiastowe (zarówno przychodzące jak i wychodzące) i ile się za nie płaci? Jakie są koszty założeniai dokonywania? Oczywiście w każdej branży pojawią się inne pytania związane z przelewami – inne potrzeby będą miały firmy, które wykonują wiele niewielkich transakcji, inne – gdy do opłacenia jest kilka dużych faktur.W ofercie kont firmowych znajdziemy także wiele, które pomogą nam w prowadzeniu działalności. Od terminali płatniczych, poprzez obsługę mikropłatności czy szybkich przelewów i płatności kartami online. Od debetu w rachunku, poprzez różnego rodzaju kredyty i możliwości leasingowe, aż po faktoring. Od możliwości tworzenia różnych zestawień z historii konta, po aplikacje łączące je z systemem księgowym czy nawet doradztwo prawne, fakturowanie i prowadzenie księgowości. Od lokat po różnego rodzaju produkty oszczędnościowe i inwestycyjne. Dodajmy do tego jeszcze pakiety ubezpieczeniowe. Oferta jest ogromna, a przez to trudno przesądzić, które konto będzie dla nas najlepsze.W rankingu uwzględniliśmy najatrakcyjniejsze obecnie oferty banków, z których można skorzystać przynajmniej do końca marca 2023. Zakładając konto należy jednak zawsze dokładnie sprawdzić aktualne warunki.

* dodatkowe produkty bankowe oferowane w ramach opisywanej promocji lub pozwalające na uzyskanie premii / bonusu

Jak założyć konto firmowe?

Za co warto (do)płacić?

zwiększona swoboda w obrocie bezgotówkowym (np. przelewy natychmiastowe, możliwość obsługi różnych rodzajów płatności elektronicznych online, terminale płatnicze) bezproblemowy obrót gotówkowy (np. niedrogie wpłacanie i wypacanie pieniędzy, dostępność placówek i bankomatów/wpłatomatów, możliwość skorzystania z ryczałtowych, comiesięcznych opłat za transakcje gotówkowe) dostęp do różnych kanałów bankowych (www, aplikacje, serwis telefoniczny, placówki) możliwość tworzenia subkont, w tym w różnych walutach oraz atrakcyjne przeliczniki walut i opłaty za przelewy zagraniczne wygodna i bezpieczna obsługa konta (np. przelewy wewnątrz bankowe w czasie rzeczywistym, intuicyjna obsługa serwisu bankowego, dobre zabezpieczenia, pozwalające jednocześnie na komfortowe korzystanie z usług bankowych) szybka reakcja banku na wszelkie problemy (długo czynna i dostępna infolinia, łatwość komunikacji z bankiem przy użyciu różnych kanałów, możliwość bezpiecznego załatwiania spraw zdalnie)

Dziś, żeby założyć bankowy rachunek firmowy, nie musimy udawać się do banku. Na ogół wystarczy dostęp do Internetu i strona www lub aplikacja, w której wypełnimy prosty wniosek. Jednakże należy. Należą do nich między innymi: NIP, REGON, nazwa firmy, imię i nazwisko osoby zakładającej konto oraz dane kontaktowe. Część banków umożliwia pobranie danych firmy bezpośrednio z bazy CEIDG, wówczas wystarczy wpisać we wniosku tylko swój numer NIP, a potem sprawdzić poprawność. Następnie wybieramyi dokonujemy tej weryfikacji (różne banki mają tu różne procedury), żeby móc praktycznie od razu korzystać z konta. Kolejnym krokiem jest(i przy okazji otworzyć w nim konto). Wybór banku świadczącego takie usługi pozwoli na zaoszczędzenie czasu i da pewność, że wszystkie dokumenty znajdą się na czas w odpowiednich instytucjach. Procedura zakładania konta razem z rejestracją firmy wygląda podobnie, jak opisana powyżej, wymaga jednak byśmy już mieli dostęp do serwisu bankowego i/lub podpisu profilem zaufanym. Po zalogowaniu do tego serwisu system samodzielnie wypełnia nasze dane. Nam pozostaje wymyślić nazwę firmy i zatwierdzić wysłanie wniosku, a potem założyć konto. Możliwość równoczesnego założenia firmy i konta oferują między innymi banki Pekao S.A., Millenium, mBank czy ING.Jak widać, banki zmieniają się coraz szybciej w dostawców kompleksowych usług, wychodzących znacząco poza podstawową działalność finansową. Kiedy zatem planujemy „po prostu otworzyć konto firmowe”, możemy przy okazji zamówić pakiet produktów, które nie do końca są nam potrzebne. Nie znaczy to, że banki „naciągają” swoich klientów – wiele z tych ofert naprawdę ma sporą wartość i może pomóc w prowadzeniu działalności. Jednak zanim wybierzemy ofertę, warto zastanowić się za jakie usługi jestem skłonny zapłacić – co rzeczywiście poprawi jakość działania mojej firmy, jej pracowników, zadowolenie klientów i w rezultacie przyniesie zyski. Bo przecież o to chodzi w każdym aspekcie prowadzenia firmy – żeby podejmowane decyzje czy dokonywane zmiany skutkowały jej rozwojem i zwiększały rentowność prowadzonego przedsięwzięcia.Mając to na uwadze, wybraliśmy 6 podstawowych usług, za które warto nawet dopłacić, jeśli będą w pakiecie z naszym głównym firmowym kontem. Należą do nich:Oczywiście każda firma ma swoje potrzeby i dlatego warto przyjrzeć się wszystkim oferowanym usługom. Jednak ta „szóstka” będzie dotyczyła każdego konta – warto nawet ponieść nieco większe opłaty, jeśli wymienione wyżej elementy będą działały sprawnie i satysfakcjonująco.