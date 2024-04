Wniosek o 800+ wysłany do 30 kwietnia gwarantuje ciągłość wypłat

Nowy okres wypłaty świadczenia 800+ rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 31 maja 2024 r. Aby zachować ciągłość wypłat, należy złożyć wniosek o 800 plus do końca kwietnia - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przeczytaj także: Wniosek o 800+ na kolejny rok już od 1 lutego

Wnioski na nowy kres rozliczeniowy przyjmujemy od 1 lutego 2024 r. Dolnoślązacy do 28 marca złożyli blisko 200 tys. wniosków, w całym kraju niemal 2,7 mln. Wypłata 800+ ruszy 1 czerwca - informuje Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa dolnośląskiego. - Zachęcam żeby nie zwlekać z wysłaniem wniosku. Im później trafi do ZUS, tym dłużej będzie się zanim pieniądze zaczną płynąć na konto – dodaje Kowalska-Matis.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Agnieszka - Fotolia.com Wniosek o 800+ wysłany do końca kwietnia gwarantuje ciągłość wypłat Nowy okres wypłaty świadczenia 800+ rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 31 maja 2024 r.

Jeśli rodzice nie chcą mieć przerwy w wypłacie świadczenia, elektroniczny wniosek powinni złożyć do końca kwietnia – przestrzega Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS.

Według rzeczniczki, rodzice i opiekunowie, którzy do 30 kwietnia złożą prawidłowo wypełniony wniosek, otrzymają przelew do 30 czerwca. Jeśli złożą wniosek w maju lub czerwcu - ZUS wypłaci świadczenie wraz z wyrównaniem od czerwca odpowiednio do 31 lipca lub 31 sierpnia. Natomiast, gdy złożą wniosek po 30 czerwca, to nie otrzymają już wyrównania od czerwca.Świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku. Na przykład, jeśli wniosek wpłynie w lipcu, to rodzic straci świadczenie za czerwiec, a wypłata pieniędzy dotrze na konto dopiero do 30 września. Warto, więc pilnować terminów, by mieć zagwarantowaną ciągłość wypłaty, jak również nie stracić prawa do świadczenia.W przypadku nowo narodzonego dziecka rodzic ma trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeżeli zrobi to w tym terminie, to otrzyma świadczenie z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka.Świadczenie wychowawcze 800 + przysługuje na dziecko do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia. Wynosi 800 zł miesięcznie, a w przypadku opieki naprzemiennej - 400 zł.Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS. Aplikacja jest dostępna na urządzeniach z systemami operacyjnymi Android i iOS. Można ją pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store. Rodzice wniosek mogą również przesłać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.