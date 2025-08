Geopolityka, nie podaż, kształtuje perspektywy rynku ropy

Decyzja OPEC+ o zwiększeniu produkcji ropy naftowej o 547 tys. baryłek dziennie od września 2025 roku nie wpłynęła znacząco na ceny surowca, ponieważ rynek wcześniej uwzględnił ten ruch w swoich oczekiwaniach. Zmiana ta jest częścią szerszego planu stopniowego wycofywania się z wcześniejszych cięć produkcyjnych, a organizacja uzasadniła ją pozytywnym stanem globalnej gospodarki oraz niskim poziomem zapasów ropy.

Notowania surowca pozostały stabilne: cena ropy Brent wzrosła jedynie o 0.16%, osiągając poziom 69.78 USD za baryłkę, natomiast WTI zyskała 0.28%, dochodząc do 67.52 USD. Spokojna reakcja rynków potwierdza, że decyzja OPEC+ była zgodna z wcześniejszymi sygnałami i nie stanowiła zaskoczenia.Jednocześnie pojawiły się nowe czynniki ryzyka związane z napięciami geopolitycznymi. Stany Zjednoczone zagroziły wprowadzeniem 100-procentowych taryf wtórnych wobec podmiotów kupujących rosyjską ropę, co ma na celu zwiększenie presji na Moskwę. Część tankowców zmieniła trasę po ogłoszeniu tych sankcji, jednak Indie — jeden z głównych odbiorców rosyjskiego surowca — zapowiedziały kontynuację zakupów, mimo gróźb ze strony administracji Trumpa.W przypadku, gdyby Indie jednak ograniczyły import rosyjskiej ropy, rynek mógłby utracić nawet 1.7 mln baryłek dziennie. Taki scenariusz mógłby zrównoważyć prognozowaną nadwyżkę podaży w czwartym kwartale 2025 roku oraz w 2026 roku, dając OPEC+ większą swobodę w dalszym luzowaniu cięć na poziomie 1.66 mln baryłek dziennie.Zgodnie z szacunkami Goldman Sachs, rzeczywisty wzrost podaży ze strony ośmiu krajów OPEC+ może wynieść nawet 1.7 mln baryłek dziennie, ponieważ inni członkowie kartelu ograniczyli swoją produkcję po wcześniejszych przekroczeniach ustalonych limitów.Na rynku utrzymują się jednak obawy o wpływ polityki celnej Trumpa na globalny wzrost gospodarczy oraz popyt na paliwa, zwłaszcza w kontekście słabszych danych z amerykańskiego rynku pracy. Choć decyzja OPEC+ była neutralna dla cen, to właśnie czynniki geopolityczne mogą w najbliższych miesiącach zaważyć na równowadze podaży i popytu na globalnym rynku ropy.