Upadłość konsumencka i jej konsekwencje dla współmałżonka

Upadłość konsumencka to procedura prawna, która pozwala osobie fizycznej niewypłacalnej (nieprowadzącej działalności gospodarczej) na oddłużenie. Sprawa jednak wyraźnie się komplikuje, gdy dłużnik pozostaje w związku małżeńskim. Wspólnota majątkowa, odpowiedzialność za długi bądź poręczenia - wszystko to może wpłynąć na położenie prawne drugiego małżonka. Poniżej przedstawiamy najważniejsze kwestie związane z upadłością konsumencką jednego z małżonków i jej konsekwencjami dla współmałżonka.

1. Wspólność majątkowa a masa upadłości

Wspólność majątkowa ustaje z dniem ogłoszenia upadłości, co wynika z art. 124 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe 2 .

. Majątek wspólny wchodzi co do zasady do masy upadłości, jednak drugi małżonek ma prawo do dochodzenia rozliczenia udziału przysługującego mu w majątku wspólnym (np. połowy wartości nieruchomości).

2. Odpowiedzialność za długi i wspólne zobowiązania kredytowe

Samodzielnie zaciągnięte zobowiązania jednego małżonka:

Jeśli dłużnik zaciągał kredyty czy pożyczki we własnym imieniu, to odpowiada za nie wyłącznie on, chyba że środki te były przeznaczane na bieżące potrzeby rodziny, a drugi małżonek wyraził na to zgodę (wówczas wierzyciele mogą kierować roszczenia do majątku wspólnego).

Wspólne kredyty i poręczenia:

W przypadku, gdy oboje małżonkowie są kredytobiorcami lub gdy jedno z nich solidarnie poręczyło dług drugiego, upadłość jednego małżonka nie zwalnia automatycznie współmałżonka z odpowiedzialności. Ten drugi pozostaje dłużnikiem w zakresie, w jakim odpowiada solidarnie wobec banku lub innej instytucji finansowej.

W przypadku, gdy oboje małżonkowie są kredytobiorcami lub gdy jedno z nich solidarnie poręczyło dług drugiego, upadłość jednego małżonka nie zwalnia automatycznie współmałżonka z odpowiedzialności. Ten drugi pozostaje dłużnikiem w zakresie, w jakim odpowiada solidarnie wobec banku lub innej instytucji finansowej.

3. Sytuacja majątkowa drugiego małżonka po ogłoszeniu upadłości

Zachowuje składniki majątku osobistego, np. te nabyte przed ślubem, odziedziczone lub otrzymane w darowiźnie.

Może mieć utrudnione korzystanie z majątku wspólnego (np. nieruchomości czy samochodu), jeśli syndyk zdecyduje o sprzedaży tych składników.

Nie staje się automatycznie współdłużnikiem, o ile nie podpisywał umów kredytowych ani nie poręczał. Jednak utrata wspólnego dorobku bywa bardzo dotkliwa, zwłaszcza gdy mieszkanie czy inny cenny składnik majątku stanowił podstawę bezpieczeństwa rodziny.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Jakie są konsekwencje upadłości konsumenckiej dla współmałżonka? Wspólność majątkowa ustaje z dniem ogłoszenia upadłości, a majątek wspólny w całości wchodzi do masy upadłości. Drugi małżonek może jednak zachować swój majątek osobisty oraz ubiegać się o rozliczenie wartości udziału w składnikach majątkowych.

4. Plan spłaty i jego konsekwencje

5. Jak zabezpieczyć interesy drugiego małżonka?

Umowa majątkowa małżeńska (intercyza):

Zawarcie rozdzielności majątkowej przed powstaniem zadłużenia może chronić majątek drugiego małżonka, choć zawarcie jej po powstaniu długów może być kwestionowane przez wierzycieli jako czynność krzywdząca.

Kontrola wspólnych zobowiązań:

Małżonek, który nie chce odpowiadać za długi współmałżonka, powinien sprawdzać, na co przeznaczane są środki uzyskiwane ze wspólnego majątku i jakie zobowiązania zaciąga druga strona.

Małżonek, który nie chce odpowiadać za długi współmałżonka, powinien sprawdzać, na co przeznaczane są środki uzyskiwane ze wspólnego majątku i jakie zobowiązania zaciąga druga strona.

Roszczenia o udział w majątku:

Gdy małżonek-dłużnik ogłasza upadłość, drugi małżonek może zgłosić do masy upadłości roszczenie o wypłatę wartości swojego udziału. Jeśli syndyk sprzeda np. wspólną nieruchomość, żona lub mąż upadłego ma prawo otrzymać część kwoty (odpowiadającą teoretycznie połowie wartości).

Gdy małżonek-dłużnik ogłasza upadłość, drugi małżonek może zgłosić do masy upadłości roszczenie o wypłatę wartości swojego udziału. Jeśli syndyk sprzeda np. wspólną nieruchomość, żona lub mąż upadłego ma prawo otrzymać część kwoty (odpowiadającą teoretycznie połowie wartości).

6. Podsumowanie

Zgodnie z polskim prawem, jeżeli małżonkowie nie ustanowili rozdzielności majątkowej (tzw. intercyzy), obowiązuje ich wspólność ustawowa. W praktyce oznacza to, że większość aktywów nabytych w trakcie trwania małżeństwa należy do majątku wspólnego. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez jednego z małżonków:Syndyk zarządzający masą upadłościową spienięża składniki wspólnego majątku, a otrzymane środki przeznacza na zaspokojenie wierzycieli. Drugi małżonek może zgłosić roszczenie o wypłatę wartości swojego udziału, jednak często w praktyce bywa ono zaspokajane dopiero po rozdysponowaniu środków na pokrycie kosztów i zobowiązań względem wierzycieli.Z dniem ogłoszenia upadłości powstaje przymusowa rozdzielność majątkowa, która powoduje, że w skład masy upadłości wchodzi majątek dotychczas pozostający we wspólnocie ustawowej. Drugi małżonek:Gdy sąd ogłasza upadłość konsumencką , po likwidacji ewentualnego majątku wspólnego syndyk i sąd ustalają, czy dłużnik posiada dochody, które można przeznaczyć na raty spłaty wierzycieli. Jeśli tak, zostaje opracowany plan spłaty na okres maksymalnie 7 lat. Dochody drugiego małżonka nie są jednak wprost włączane do takiego planu, chyba że jest on współdłużnikiem.W praktyce może się jednak zdarzyć, że ogólna sytuacja finansowa rodziny ulega pogorszeniu – część dochodów upadłego małżonka trafia do wierzycieli, co obniża budżet domowy. Drugi małżonek bywa zmuszony zwiększyć swój wkład w utrzymanie gospodarstwa domowego.Upadłość konsumencka jednego z małżonków niesie za sobą poważne skutki, głównie w zakresie wspólnego dorobku. Co do zasady, wspólność majątkowa ustaje z dniem ogłoszenia upadłości, a majątek wspólny w całości wchodzi do masy upadłości. Drugi małżonek może jednak zachować swój majątek osobisty oraz ubiegać się o rozliczenie wartości udziału w składnikach majątkowych. Jednocześnie, jeżeli wystąpiła solidarna odpowiedzialność za długi, drugi małżonek nie zostanie z nich automatycznie zwolniony.W sytuacji, gdy przesłanki ogłoszenia upadłości już wystąpiły, korzystne może okazać się skonsultowanie z prawnikiem w celu ochrony majątku rodzinnego oraz ewentualnego przemyślenia ustalenia ustroju rozdzielności majątkowej. Każdorazowo warto przeanalizować także harmonogram i zasady spłaty długów, aby uniknąć sytuacji, w której drugi małżonek staje się ofiarą nieprawidłowych decyzji finansowych współmałżonka.