Wniosek o 800+ na kolejny rok już od 1 lutego

Począwszy do 1 lutego można już składać do ZUS wnioski o świadczenie wychowawcze 800 plus na kolejny okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie.

Przeczytaj także: Wniosek o wyrównanie 500+ do kwoty 800+ to oszustwo

W minionym roku płaciliśmy rodzicom 540 tys. dolnośląskich dzieciaków po 500 zł każdego miesiąca – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy na Dolnym Śląsku. W całym kraju 7,3 mln dzieci dostawało w 2023 roku dodatkowe pieniądze z ZUS. – dodaje.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Pio Si - Fotolia.com Wniosek o 800+ na kolejny rok od 1 lutego Począwszy do 1 lutego można już składać do ZUS wnioski o świadczenie wychowawcze 800 plus na kolejny okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.

Przeczytaj także: 800 plus zamiast 500 plus bez składania wniosku

W 2023 roku ZUS na Dolnym Śląsku wypłacił ponad 3 mld zł w ramach programu 500+. W skali całego kraju wypłaty zamknęły się kwotą 41,6 mld zł.Rządowy program "Rodzina 500 plus" działa od 1 kwietnia 2016 r. W jego ramach rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługiwało świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Od 1 stycznia 2024 r. wysokość tego świadczenia wynosi 800 zł miesięcznie na dziecko Rzeczniczka przypomina, że wnioski na nowy zaczynający się 1 czerwca, okres rozliczeniowy, będzie można złożyć na kilka sposobów. Pierwszym jest skorzystanie z bezpłatnej aplikacji mZUS. Można jej używać na urządzeniach mobilnych - telefonach komórkowych i tabletach z systemami operacyjnymi Android i iOS. Należy ją pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store. Aplikacja mZUS zawiera funkcje, które przyspieszają wypełnienie wniosku o 500 plus. Jeśli wniosek o to świadczenie złożono w poprzednim okresie świadczeniowym i ZUS je przyznał, to klient może utworzyć w aplikacji wniosek na nowy okres świadczeniowy. Taki wniosek zostanie automatycznie uzupełniony na podstawie wcześniejszych danych. W razie potrzeby klient może je edytować.Podobnie jak w przypadku PUE, jeśli dzieci są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, to klient może w kreatorze wniosku pobrać ich dane (m.in. PESEL, datę urodzenia) automatycznie. Dzięki temu nie trzeba wpisywać ich ręcznie.Funkcje aplikacji mZUS znacznie przyspieszają wypełnienie wniosku, który można wysłać szybko i wygodnie przez tablet lub telefon.Wniosek można również wypełnić na komputerze za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia oraz bankowości elektronicznej banków.Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów.