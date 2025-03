Click to Pay w PayU dla wszystkich posiadaczy kart Visa i Mastercard - eGospodarka.pl - Aktualności finansowe

Jak działa Click to Pay?

są jedną z najpopularniejszych metod płatności w transakcjach w e-handlu. Z danych Narodowego Banku Polskiego (NBP) wynika, że w III kwartale 2024 r. wykonano nimi aż 79,8 mln transakcji online o łącznej wartości 13 mld złotych, co oznacza wzrosty o odpowiednio 4,3% i 3,4%.



Cieszymy się, że możemy zaoferować naszym partnerom i ich klientom kolejne innowacyjne rozwiązanie płatnicze oparte na jednej z najpopularniejszych metod płatności w e-commerce. Płatność jest kluczowym etapem ścieżki zakupowej, dlatego dążymy do tego, aby była jak najprostsza dla kupujących. Click to Pay upraszcza płatność kartą w Internecie sprowadzając ten proces do jednego kliknięcia, zapewnia więc zarówno bezpieczeństwo, jak i wygodę. Wierzymy, że nowa usługa może mieć pozytywny wpływ na całościową satysfakcję z zakupów – mówi Katarzyna Prus-Malinowska, Head of Product Management CEE, PayU GPO.

Click to Pay znacząco upraszcza proces płatności, czyniąc go jeszcze szybszym i wygodniejszym dla użytkowników. Często wystarczy jednorazowe zapisanie danych karty w procesie płatności, aby przy kolejnych zakupach płacić jednym kliknięciem, niezależnie od sklepu internetowego.



Nowe rozwiązanie to także korzyść dla sklepów internetowych. Click to Pay usprawnia proces płatności, co może prowadzić do wyższej konwersji zakupowej i mniejszej liczby porzuconych koszyków. Dzięki znacznemu ograniczeniu konieczności ręcznego wpisywania danych karty, sprzedawcy mogą zaoferować swoim klientom szybsze, bardziej intuicyjne i bezpieczne zakupy, co przekłada się na wzrost ich satysfakcji i lojalności.



Click to Pay jest kompatybilny z różnymi urządzeniami

Dane Izby Gospodarki Elektronicznej pochodzące z raportu „Omnicommerce. Kupuję wygodnie 2024” potwierdzają, że Polacy coraz częściej korzystają z zakupów internetowych. Już blisko 40% osób kupujących online dokonuje ponad 5 transakcji w Internecie miesięcznie. Jest to wzrost o 9 punktów procentowych w porównaniu do danych z 2023 roku.





Click to Pay to bezpieczny i wygodny sposób płacenia za zakupy w internecie, którego celem jest wyeliminowanie potrzeby każdorazowego wpisywania danych karty płatniczej podczas dokonywania płatności on-line. Aby zarejestrować kartę w systemie, posiadacz karty powinien wprowadzić dane karty oraz jej właściciela na stronie płatności PayU.



Urządzenie, na którym dokonuje się rejestracji, można dodać do listy zaufanych, dzięki czemu zostanie ono łatwo rozpoznane podczas kolejnych zakupów, co umożliwi płatność bez podawania kodów. Przy następnej płatności w ramach bramki płatniczej PayU wystarczy kliknąć Click to Pay, a płatność zostanie automatycznie zrealizowana.



Usługa Click to Pay bazuje na międzynarodowym standardzie SRC (Secure Remote Commerce) opracowanym przez konsorcjum organizacji kartowych EMV Co. Wykorzystuje ona technologię tokenizacji, znaną z popularnych rozwiązań - takich jak np. portfele cyfrowe czy subskrypcje na platformach streamingowych. Token zastępuje rzeczywiste dane karty, zamieniając je w zaszyfrowany algorytm.



Click to Pay jest kompatybilny z różnymi urządzeniami, co oznacza, że konsumenci mogą z łatwością dokonywać płatności zarówno za pośrednictwem telefonów komórkowych, laptopów, jak i komputerów stacjonarnych.