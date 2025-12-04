eGospodarka.pl
Jak sprawdzić, czy umowa kredytowa z WIBOR może być do podważenia?

2025-12-04 13:20

Jak sprawdzić, czy umowa kredytowa z WIBOR może być do podważenia?

© wygenerowane przez AI

Setki tysięcy posiadaczy kredytów hipotecznych opartych na WIBOR mogą w najbliższych latach pozwać banki z powodu nieprecyzyjnych i nieprzejrzystych zapisów w umowach, a skala problemu może przewyższyć sprawy frankowe. Prawnicy wskazują, że brak jasnego wyjaśnienia mechanizmu WIBOR oraz ryzyka zmiennego oprocentowania może oznaczać klauzule niedozwolone, co otwiera drogę do odzyskania nadpłaconych rat. Kluczowy będzie nadchodzący wyrok TSUE, poprzedzony już wydaną opinią rzecznika nakazującą bankom pełną transparentność wobec klientów. Jak sprawdzić, czy Twoja umowa zawiera klauzule niedozwolone? Dowiesz się z tego artykułu.

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Co to jest WIBOR i dlaczego jego nieprecyzyjne zapisy w umowach kredytowych mogą być podstawą do pozwu.
  • Jakie klauzule w umowie kredytowej z WIBOR-em budzą wątpliwości prawników i mogą być uznane za niedozwolone.
  • Jakie są prognozy dotyczące skali pozwów przeciwko bankom i jakie kwoty mogą być odzyskane.
  • Co mogą zrobić kredytobiorcy, aby przygotować się do ewentualnego procesu sądowego.
  • Dlaczego wyrok TSUE może być kluczowy dla odzyskania nadpłaconych rat kredytowych.

Obecnie w Polsce ponad 3,3 mln osób posiada ok. 2 mln czynnych kredytów hipotecznych. Konsumenci, którzy zaciągnęli zobowiązania wiedzą, w jaki sposób zmieniała się rata ich kredytu wraz ze wzrostem wskaźnika WIBOR. We wrześniu rzecznik TSUE wydał opinię, z której wynika, że banki mają obowiązek należycie i przejrzyście informować klientów o jego mechanizmie, ryzyku i wpływie na koszt kredytu. Teraz miliony osób czekają na wyrok, który może spowodować falę pozwów przeciwko bankom. Co to oznacza dla posiadaczy kredytów hipotecznych? Odzyskanie nadpłaconych pieniędzy i tym samym odciążenie domowego budżetu.

Czym jest wskaźnik WIBOR?


WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to wskaźnik określający wysokość oprocentowania pożyczek udzielanych sobie nawzajem przez banki komercyjne.

W praktyce jest on podstawą do wyliczania oprocentowania kredytów hipotecznych
i gotówkowych w Polsce. Składa się na niego marża banku oraz właśnie wskaźnik WIBOR – który zmienia się w zależności od sytuacji rynkowej i decyzji Rady Polityki Pieniężnej.

Problem w tym, że większość klientów nie była w pełni świadoma, w jaki sposób WIBOR wpływa na ich raty kredytowe, ani jak jest ustalany. Zastrzeżenia budzi brak transparentności – wielu ekspertów wskazuje, że wskaźnik ten nie odzwierciedla realnych transakcji między bankami, lecz jest ustalany na podstawie deklaracji.

Jakie zapisy w umowie kredytowej mogą budzić niepokój?


Zdaniem prawników, największe wątpliwości pojawiają się w sytuacjach, gdy umowa kredytowa nie precyzuje sposobu ustalania wysokości oprocentowania opartego
o WIBOR lub gdy bank nie przekazał kredytobiorcy pełnej informacji o ryzyku zmiennego oprocentowania.
W wielu analizowanych przez nas przypadkach kredytobiorcy podpisywali umowy, nie mając świadomości, że WIBOR nie jest stawką wynikającą z faktycznych transakcji międzybankowych, lecz z deklaracji banków o tym, po jakim procencie mogłyby pożyczyć sobie środki. To zasadnicza różnica.

Jeżeli bank nie wyjaśnił tego w sposób zrozumiały i nie przedstawił symulacji pokazującej, jak zmiana wskaźnika wpłynie na ratę, istnieje duże prawdopodobieństwo, że umowa zawiera klauzule niedozwolone – mówi adwokat Robert Piskor z kancelarii Hantke & Piskor.

Do nieprawidłowości może dojść również wtedy, gdy:
  • w umowie nie wskazano, w jaki sposób i przez kogo ustalana jest wartość WIBOR-u,
  • bank nie poinformował o możliwości znaczących wahań wskaźnika w czasie trwania umowy,
  • klient nie otrzymał rzetelnych informacji o alternatywnych produktach kredytowych (np. ze stałym oprocentowaniem),
  • w umowie znalazły się niejasne sformułowania dotyczące kosztów całkowitych kredytu.

O jakiej skali pozwów mówimy?


Jak podaje mecenas Piskor możemy mówić o trzech scenariuszach:
  • ostrożny (5%) – ok. 100 tys. pozwów, wartość roszczeń: dziesiątki miliardów zł,
  • realistyczny (10–15%) – 200–300 tys. pozwów, roszczenia rzędu setek miliardów,
  • agresywny (20–25%) – 400–500 tys. spraw, lawina większa niż w przypadku spraw frankowych.

Co teraz mogą zrobić osoby, które w swoich umowach znalazły niedozwolone zapisy? Kluczowy będzie wyrok TSUE. Ten może zapaść na początku 2026 roku. Jeśli będzie zgodny z opinią rzecznika TUSE – przez Polskę przetoczy się nowa fala pozwów wobec banków i to na szeroką skalę – ponad dwa razy większą niż w przypadku spraw frankowych.
