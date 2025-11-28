Koniec zyskownych lokat? Oprocentowanie spada szybciej, niż się wydaje

Listopad to kolejny miesiąc, w którym banki obniżały oprocentowanie lokat i rachunków oszczędnościowych. Niższe stawki obowiązywać mają też od grudnia w przypadku detalicznych obligacji skarbowych. Jest to konsekwencja obniżania stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Działania te już dziś sprowadzają przeciętne oprocentowanie faktycznie zakładanej lokaty w okolice 3%, a jeśli wierzyć prognozom, to będzie gorzej. Trwa wyścig o skorzystanie z dotychczasowej oferty.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego banki obniżają oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych?

Ile naprawdę wynosi dziś przeciętne oprocentowanie zakładanych lokat?

Dlaczego mimo spadków Polacy wciąż lokują miliardy w bankach?

Jak obniżki stóp wpływają na rynek depozytów?

Statystyczna lokata nawet dwa razy słabsza niż czołówka

Zaklepujemy wyższe oprocentowanie póki jeszcze jest

Rząd tnie oprocentowanie w ślad za RPP

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Oprocentowanie detalicznych obligacji na tle stopy referencyjnej NBP Wraz z kolejnymi cięciami stóp procentowych Minister Finansów obniża też oprocentowanie oferowanych nam papierów Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kolejne cięcie oprocentowania rządowych papierów

Zasady tworzenia rankingu najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych:

Do zestawienia trafiają maksymalnie dwa depozyty z danego banku. Chodzi o „czyste depozyty”. Pomijam więc oferty, w ramach których np. ponosimy dodatkowe ryzyko inwestowania w fundusze inwestycyjne, zaciągamy kredyt na zakup auta lub w pakiecie z lokatą bierzemy kartę kredytową.



W rankingu zbieram co miesiąc informacje o najlepiej oprocentowanych lokatach, ale też rachunkach oszczędnościowych. Skupiam się na takich, w ramach, których powierzamy pieniądze na maksymalnie 12 miesięcy oraz takich, które przeznaczone są dla szerokiego grona klientów (pomijam oferty z limitami wiekowymi czy dedykowane dla najzamożniejszych osób).



Do tego lokata lub rachunek oszczędnościowy muszą podlegać pod gwarancję BFG (lub identycznej instytucji z innego kraju UE).



Przyjmuję oferty, w ramach których trzeba skorzystać z produktów dodatkowych (konta, karty, a nawet ubezpieczenia), ale tylko wtedy, gdy można z nich zrezygnować lub uniknąć kosztów aktywnie korzystając z karty lub konta.