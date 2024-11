PayU wdraża Click to Pay - rozwiązanie ułatwiające płatności w internecie. Mogą z niego skorzystać właściciele kart Mastercard. Wystarczy, że raz zapiszą dane karty, aby móc korzystać z płatności one-click przy każdej kolejnej transakcji.

Wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników e-commerce, organizacje kartowe opracowały globalny standard, który łączy bezpieczeństwo z maksymalnym komfortem dokonywania płatności. Cieszę się, że rozwiązanie Click to Pay zostało już wdrożone w Polsce i mogą z niego korzystać klienci tysięcy sklepów internetowych oferujących płatności przez system PayU – mówi Joanna Pieńkowska-Olczak, CEO PayU na region Europy Środkowo-Wschodniej. - Dla osób korzystających regularnie z zakupów internetowych zapisanie danych karty w systemie Click to Pay będzie dużym ułatwieniem, ponieważ z jednej strony zapewni bezpieczeństwo płatności, z drugiej pozwoli na oszczędność czasu przy zakupach opłacanych kartą w dowolnym sklepie – dodaje.

Z badań wynika, że wygoda oraz bezpieczeństwo transakcji mają ogromny wpływ na zakupy online, a karta jest jedną z najbezpieczniejszych metod płatności. Clik to Pay zapewnia najwyższe bezpieczeństwo transakcji (tokenizacja danych), a dzięki możliwości zapamiętania urządzenia, przyspiesza i ułatwia proces samej płatności. We wdrożeniach tej usługi wspierają nas liczni partnerzy, m.in. PayU, którzy podobnie jak my, dążą do tego, aby funkcjonalność jednego kliknięcia (one-click) była dostępna we wszystkich sklepach i platformach internetowych – mówi Daria Auguścik, dyrektorka ds. rozwoju biznesu w polskim oddziale Mastercard Europe.

PayU wdraża Click to Pay Rozwiązanie Click to Pay znacznie ułatwia proces płatności dla użytkowników. Wystarczy raz zapisać dane karty, aby móc korzystać z płatności one-click przy każdej kolejnej transakcji, niezależnie od strony, na której odbywa się zakup.

Jak działa Click to Pay

Rozwiązanie Click to Pay znacznie ułatwia proces płatności dla użytkowników. Wystarczy raz zapisać dane karty, aby móc korzystać z płatności one-click przy każdej kolejnej transakcji, niezależnie od strony, na której odbywa się zakup. Uproszczenie procesu płatności może również pozytywnie wpłynąć na konwersję w sklepach internetowych, ponieważ klienci rzadziej będą porzucać koszyki zakupowe.Click to Pay to bezpieczny i wygodny sposób płacenia za zakupy w internecie, który eliminuje potrzebę każdorazowego wpisywania danych karty płatniczej podczas dokonywania płatności on-line. Aby zarejestrować kartę w Click to Pay, należy na stronie płatności PayU wprowadzić dane karty oraz jej właściciela. Urządzenie, na którym dokonywana jest rejestracja, można dodać do zaufanych, dzięki czemu zostanie ono łatwo rozpoznane podczas kolejnych zakupów, co umożliwi płatność bez podawania kodów. Przy następnej płatności w ramach bramki płatniczej PayU wystarczy tylko kliknąć Click to Pay i płatność zostanie automatycznie zrealizowana.Usługa Click to Pay bazuje na międzynarodowym standardzie SRC (Secure Remote Commerce) opracowanym przez konsorcjum organizacji kartowych EMV Co. Wykorzystuje ona technologię tokenizacji, znaną z popularnych rozwiązań, takich jak np. Apple Pay i Google Pay. Token zastępuje rzeczywiste dane karty, zamieniając je w zaszyfrowany algorytm.Click to Pay jest kompatybilny z różnymi urządzeniami, co oznacza, że konsumenci mogą z łatwością dokonywać płatności zarówno z telefonów komórkowych, laptopów, jak i komputerów stacjonarnych.