W Nest Bank karta wirtualna dla nastolatka

Nest! przygotował dla swoich najmłodszych klientów posiadających konto w Nest Banku - wirtualną kartę - którą mogą płacić za zakupy stacjonarne i internetowe.

prowadzić konto,

korzystać karty debetowej Visa,

wypłacać ze wszystkich bankomatów w Polsce kartą i BLIKIEM,

wpłacać kartą w bankomatach Euronet, a BLIKIEM również w sieci Planet Cash oraz innych banków,

wykonywać internetowe przelewy krajowe Elixir,

wypłacać gotówkę podczas płatności kartą za zakupy w sklepach stacjonarnych (Cash Back).

Kliknij, aby powiekszyć fot. Tung Lam z Pixabay Nest Bank udostępnia kartę wirtualną dla nastolatka Za pomocą karty wirtualnej dodanej do portfela mobilnego dziecko zapłaci za zakupy zarówno w sklepach stacjonarnych np. telefonem, opaską lub zegarkiem, jak i w sklepach internetowych.

Jak działa karta wirtualna?

Bez plastiku, bezpiecznie, za 0 zł

Dla nastolatków w wieku od 13 do 17 roku życia dedykowane jest Nest Konto Samodzielne. To konto, z którym za 0 zł będą:Nastolatkowie, którzy chcą oszczędzać, mogą skorzystać z klasycznego Nest Konta Oszczędnościowego 13+ (nawet 6,9% w skali roku przez pierwsze 90 dni do 10 tys. zł), a także z Nest Konta Twoje Cele (do 6,9% w skali roku przez pierwsze 90 dni do 20 tys. zł). Jeżeli dziecko chce ulokować swoje oszczędności na lokacie, może to zrobić z Nest Lokatą i Nest Lokatą Nowe Środki dostępną już od 1 tys. zł.Jeśli dziecko spotka awaryjna sytuacja i będzie szybko potrzebować dodatkowej gotówki, może skorzystać z wygodnej funkcji „Koło ratunkowe”. W tej sytuacji rodzic wyznacza kwotę, którą nastolatek będzie mógł natychmiastowo pobrać z Nest Konta np. podczas wycieczki szkolnej czy kolonii.Od teraz młodsi klienci Nest! mogą też skorzystać z karty wirtualnej, która jest dla nich dostępna bez dodatkowych opłat.Z karty wirtualnej może skorzystać każdy nastolatek z kontem w Nest Banku. Wystarczy, że zaloguje się do aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej, wejdzie do zakładki „Karty” i kliknie „Aktywuj”. W ten sposób w mniej niż 30 sekund można stać się właścicielem karty wirtualnej. Przed pierwszym skorzystaniem z karty, rodzic musi jedynie ustawić limity – zostanie o tym poinformowany powiadomieniem PUSH.Za pomocą karty wirtualnej dodanej do portfela mobilnego dziecko zapłaci za zakupy zarówno w sklepach stacjonarnych np. telefonem, opaską lub zegarkiem, jak i w sklepach internetowych. Do zakupów online przydadzą się dane karty, które znajdują się bezpośrednio w aplikacji. Natomiast, aby wypłacić gotówkę należy nadać PIN, i skorzystać z bankomatów z funkcją zbliżeniową. Za aktywację i korzystanie z karty wirtualnej Nest! nie pobiera opłat.