Bezpieczne płatności online przed świętami i nie tylko

Przygotowania świąteczne przybierają na sile. Gorączkowo poszukujemy prezentów, kuszeni różnymi promocjami. Niestety wykorzystują to cyberprzestępcy, którzy nie przebierają w środkach, by ukraść nasze dane i pieniądze. Dlatego Mastercard radzi, jak bezpiecznie płacić online.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jak bezpiecznie płacić przez internet? Nie rób zakupów korzystając z urządzeń, których nie jesteś właścicielem ani podłączając się do publicznego Wi-Fi.

Przestępcy internetowi używają coraz bardziej wyrafinowanych metod manipulacji, a ich potencjalnymi ofiarami stają się również osoby, które zdają sobie sprawę z zagrożeń i płynnie poruszają się w cyfrowym świecie. Dlatego niezwykle ważne jest, aby korzystać z dostępnych form zabezpieczeń, i co najważniejsze – być czujnym i uważnym podczas dokonywania płatności online, zwłaszcza w tak gorącym okresie, jakim jest zbliżający się czas przedświąteczny – tłumaczy Daria Auguścik, dyrektorka ds. rozwoju biznesu e-commerce w Mastercard.

Co kwartał średnio o 30% zwiększa się liczba rodzajów atakowanych dóbr, w tym na przykład danych finansowych klientów – pokazuje raport „Mastercard Cybersecurity Insights for the banking sector in Poland”. Tylko między drugim, a czwartym kwartałem 2021 r. liczba metod ataków wykorzystywanych przez cyberprzestępców zwiększyła się ponad dwukrotnie. O czym warto pamiętać podczas internetowych zakupów i jak bezpiecznie płacić online?Aktualizacje instalują najnowsze funkcje nie tylko w oprogramowaniu, ale również w obszarze zabezpieczeń. Dzięki temu system może wykryć luki zagrażające bezpieczeństwu w urządzeniu, a tym samym uniemożliwić przestępcom dostęp do wrażliwych informacji czy danych finansowych.Podczas płatności w internecie warto korzystać z własnych urządzeń oraz podpiąć się do znanej nam sieci domowej lub własnej komórkowej. Oszustom internetowym łatwiej wykraść dane użytkowników korzystających z publicznej sieci Wi-Fi. Nie przesyłaj również danych widniejących na karcie płatniczej ani jej zdjęcia osobom postronnym.Mobilny portfel zabezpiecz kodem dostępu (który nie będzie łatwym do odgadnięcia numerem - np. twojego telefonu) lub biometrią, np. odciskiem palca, skanem twarzy czy tęczówki oka. Dzięki temu nie będziesz musiał martwić o to, co się stanie, gdy zapomnisz hasła lub kodu.Jeśli chcesz skorzystać z oferty nowego, nieznanego sprzedawcy, sprawdź najpierw opinię kupujących, zabezpieczenia na stronie internetowej, zweryfikuj właściciela sklepu – czy na przykład podaje aktywny numer telefonu. W swoich ulubionych sklepach, w których wiele razy robisz zakupy, możesz skorzystać z rozwiązania Mastercard Card-on-file, które pozwala znacznie usprawnić i przyspieszyć proces płacenia. Dzięki temu narzędziu można w bezpieczny sposób zapisać swoją kartę w e-sklepie, a później korzystać z niej bez konieczności ponownego wpisywania danych. Dokonanie transakcji może odbyć się tylko jednym kliknięciem.Uwierzytelnianie wieloczynnikowe wymaga od użytkowników potwierdzenia tożsamości przy użyciu co najmniej dwóch różnych czynników weryfikacyjnych przed uzyskaniem dostępu do strony internetowej czy aplikacji mobilnej. To oznacza, że jeśli jeden czynnik nie zostanie zweryfikowany (np. nazwa użytkownika/hasło), oszuści nie będą w stanie spełnić drugiego wymogu uwierzytelniania (np. biometrii lub kodu tekstowego), co ostatecznie uniemożliwi im uzyskanie dostępu do kont.