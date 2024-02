BLIK podsumował 2023 rok. Ma powody do zadowolenia

Pojawiły się dane podsumowujące ubiegłoroczne transakcje dokonane przy użyciu BLIK-a. Okazuje się, że nazywanie tego sposobu płatności ulubieńcem Polaków nie jest wcale przesadą. Rekord padł 10 listopada 2023 roku, kiedy to za pośrednictwem BLIK-a dokonano aż 8,2 mln transakcji. Tylko w ostatnich trzech miesiącach minionego roku grono osób korzystających z BLIK-a powiększyło się o 1 mln użytkowników.

Ponad 8 mln transakcji w rekordowym dniu

BLIK stał się integralną częścią życia wielu Polaków, upraszczając ich codzienność i sprawiając, że rozliczenia przebiegają sprawnie i intuicyjnie. Znajduje to odzwierciedlenie w liczbach – od momentu wprowadzenia systemu za jego pośrednictwem przeprowadzono ponad 4,5 mld transakcji, z czego blisko 40 proc. przypadło na ubiegły rok. Co więcej, na koniec roku z usług BLIKA korzystało 15,8 mln aktywnych użytkowników. Tylko w czwartym kwartale to grono poszerzyło się o milion nowych osób – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes zarządu Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu płatności mobilnych BLIK.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Pexels z Pixabay

Niezachwiana pozycja w e-commerce

Te dane nie tylko potwierdzają rosnącą popularność BLIKA, ale także jego znaczący wpływ na rozwój rynku płatniczego w Polsce. Pod koniec ubiegłego roku świętowaliśmy dziesiątą rocznicę założenia Polskiego Standardu Płatności, a już w przyszłym roku czeka nas kolejne ważne wydarzenie – dekada od wykonania pierwszej transakcji BLIKIEM. Od momentu jego debiutu w Polsce, otworzył on nowe możliwości w zakresie bankowości mobilnej i istotnie wpłynął na zmianę zwyczajów zakupowych konsumentów. Dziś jest chętnie wykorzystywany przez miliony Polaków, niezależnie od ich płci, wieku czy miejsca zamieszkania. To metoda, która daje wiele możliwości i łączy różne pokolenia – podkreśla Monika Król, wiceprezeska Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA.

P2P najdynamiczniej rosnącą usługą BLIKA

Dzięki BLIKOWI użytkownicy mogą rozliczać się natychmiastowo pomiędzy różnymi bankami – już 17 podmiotów udostępniło tę niezwykle przydatną na co dzień usługę. W ostatnim roku do grona oferujących przelew na telefon BLIK dołączył Nest Bank, a 3 kolejne instytucje – Bank Millennium, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie i Bank Pekao – zdecydowały się wprowadzić usługę „Prośba o przelew”. To zyskująca na popularności opcja, która pozwala na jeszcze sprawniejsze zarządzanie grupowymi finansami w różnych życiowych sytuacjach, takich jak wspólne wyjścia czy zakupy – dodaje Monika Król.

Znaczący wzrost liczby płatności w POS

Marka z kapitałem zaufania

Ten rok to czas dalszego umacniania pozycji BLIKA, pracy nad kolejnymi usługami i zwiększaniem jego dostępności – nie tylko na polskim rynku, ale również poza granicami kraju – podsumowuje Dariusz Mazurkiewicz. – W ostatnim czasie w dalszym ciągu skupialiśmy się na ekspansji zagranicznej i przetarciu BLIKOWI szlaków w Europie Środkowo-Wschodniej. Mamy już dwie zagraniczne spółki BLIK SK i BLIK Romania. Intensywnie pracujemy, aby udostępnić system na tych rynkach, a następnie wyjść szerzej z naszą usługą. Widzimy tutaj ogromny potencjał, szczególnie jeśli chodzi o kanał e-commerce, dlatego też w nadchodzących miesiącach planujemy realizować przyjętą strategię rozwoju – dodaje.

W ostatnim kwartale 2023 roku użytkownicy BLIKA zrealizowali 506,2 mln transakcji, a w całym roku było ich aż prawie 1,8 mld. W tym czasie Polacy wykonywali średnio 4,8 mln operacji BLIKIEM dziennie. Rekordowa dzienna liczba transakcji (zrealizowana we wszystkich kanałach – e-commerce, POS, ATM oraz P2P), wynosząca przeszło 8,2 mln, została odnotowana w systemie 10 listopada 2023 roku.Średnia kwota płatności BLIKIEM w 2023 roku wyniosła 138 zł. Natomiast wartość wszystkich operacji zrealizowanych BLIKIEM między styczniem a grudniem ub.r. to 243 mld zł (wzrost o 48 proc. r/r), przy czym 72,1 mld zł odnotowano w ostatnim kwartale ubiegłego roku.W ubiegłym roku nieco ponad połowę wszystkich transakcji BLIKIEM stanowiły płatności w e-commerce . Użytkownicy zapłacili nim w sklepach internetowych 921 mln razy, czyli o 29 proc. razy więcej niż w analogicznym okresie 2022 r.Wartość transakcji online osiągnęła w ubiegłym roku poziom 125,6 mld zł wobec 89,2 mld rok wcześniej. Natomiast średnia kwota pojedynczego zakupu na platformach e-commerce wyniosła w tym czasie 130 zł. Najwięcej operacji BLIKIEM w tym kanale, bo aż 267,7 mln, zrealizowano w ostatnim kwartale ub.r.W 2023 r. BLIK pozostał naturalnym wyborem konsumentów podczas zakupów online.Najchętniej wykorzystywany był na platformach typu marketplace (wzrost liczby transakcji o 23 proc. r/r), gdzie średni koszyk zakupowy wyniósł 121 zł. Polacy stosunkowo często płacili nim również za zakłady bukmacherskie i regulowali opłaty – liczba transakcji w tych dwóch kategoriach wzrosła rok do roku odpowiednio o 35 i 32 proc.W ostatnim roku w imponującym tempie rosła także liczba przelewów na numer telefonu BLIK. Między styczniem a grudniem 2023 r. użytkownicy zlecili aż 415,4 mln takich transakcji, czyli o 71 proc. więcej niż rok wcześniej. Płatności P2P stanowią obecnie blisko jedną czwartą wszystkich operacji BLIKIEM. Ich wartość w 2023 r. osiągnęła poziom 57,4 mld zł (o 93 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2022 r.), natomiast średnia kwota przelewu na telefon BLIK to 145 zł.Warto dodać, że w ostatnim kwartale 2023 r. Polacy rozliczyli się w ten sposób 123,6 mln razy. Wartość wszystkich przelewów na telefon BLIK zrealizowanych przez użytkowników między październikiem a grudniem wyniosła 17,7 mld zł wobec 9,7 mld zł rok wcześniej.Od stycznia do grudnia ub.r. dużą popularnością wśród użytkowników BLIKA cieszyły się również transakcje w tradycyjnych terminalach płatniczych. W ciągu dwunastu miesięcy zrealizowali oni 364,2 mln takich operacji, z czego blisko 131 mln stanowiły płatności zbliżeniowe. Od początku udostępnienia tej usługi aktywowało ją 2,6 mln użytkowników i skorzystano z niej w 142 krajach na całym świecie. Natomiast, w samym czwartym kwartale Polacy zapłacili BLIKIEM (kodem lub zbliżeniowo) w sklepach stacjonarnych – 99 mln razy. Wartość wszystkich transakcji w POS w tym okresie wyniosła 5,7 mld zł, z kolei średnia kwota pojedynczej operacji to 57 zł.W 2023 r. odnotowano w systemie także stały wzrost wpłat i wypłat gotówki w ATM. Między styczniem a grudniem ub.r. ich liczba wzrosła rok do roku o 23 proc. – do poziomu 61 mln. Z kolei ich wartość osiągnęła 40,4 mld zł, co oznacza wzrost o 22 proc. rok do roku. Średnia kwota wypłaty z bankomatu to 661 zł.BLIK konsekwentnie zwiększa swoją rozpoznawalność w Polsce. Według metodologii KANTAR - MDS (Meaningful, Different, Salient) – służącej do pomiaru siły marki (Brand Equity), w tzw. indeksie Brand POWER, uzyskał on w 2023 r. wynik 44 punktów, mocno wyprzedzając konkurencję. Dalej utrzymuje on znaczącą przewagę w stosunku do światowych marek, takich jak VISA (24 p.) czy Mastercard (17 p.). Co więcej, wyniki badania potwierdzają, że BLIK jest marką, którą zna praktycznie każdy Polak. Według średniej z 2023 r. utrzymały się trendy z poprzednich lat: znajomość wspomagana wyniosła aż 95 proc., spontaniczna 75 proc., a wskaźnik top of mind – oznaczający markę, która jako pierwsza przychodzi do głowy – sięgnął 56 proc.