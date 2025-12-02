Problemy Zalando: Polacy ruszyli na zakupy, Niemcy wciąż czekają

Jeszcze kilka lat temu Zalando było gwiazdą europejskiego e-commerce. Dziś firma szuka punktu zwrotnego, a inwestorzy z nadzieją wypatrują przełomu w sezonie świątecznym i realizacji ambitnych prognoz na 2026 rok. Od historycznego maksimum kurs spółki spadł już o niemal 80 proc. Problemem pozostaje stagnacja na kluczowym rynku, w Niemczech konsumenci nadal wstrzymują się z zakupami, a nastroje są wyraźnie przygaszone. Na tym tle Polska wypada znacznie lepiej. W okresie Black Week polscy klienci prawdopodobnie pobili zakupowy rekord, a Zalando wciąż cieszy się tu silną pozycją. Ale nawet najlepsze wyniki w Polsce nie wystarczą, by poprawić sytuację całej firmy. Skala tego rynku jest zbyt mała, by zrekompensować słabość sprzedaży na zachodzie Europy.

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego Zalando traci na wartości, mimo dobrych wyników w Polsce.

Jakie są różnice między rynkiem polskim a niemieckim dla Zalando.

Jak przejęcie About You wpłynęło na wyniki finansowe spółki.

Co musi się zmienić, aby Zalando odzyskało dawną pozycję na rynku.

Jakie są prognozy dla Zalando na 2026 rok i co może zadecydować o jego przyszłości.

Zalando to jeden z największych internetowych sklepów odzieżowych w Europie, a w Polsce należy do grona najpopularniejszych marek. Według raportu Gemius „E-commerce w Polsce 2025”, platforma zajmuje drugie miejsce w kategorii odzieżowej, wskazało ją 27 proc. respondentów. Wyżej uplasowało się jedynie Allegro z wynikiem 32 proc., które jednak jest platformą sprzedażową i nie oferuje własnych produktów. Zalando wyprzedza takie marki jak Vinted z wynikiem 14 proc. oraz H&M, Temu i Sinsay, które wskazało po 12 proc. ankietowanych.Na giełdzie we Frankfurcie akcje Zalando mają za sobą trudny okres, od początku roku spadły o ponad 27 proc. Dla porównania, niemiecki DAX wzrósł o 18 proc., amerykański S&P 500 o 16 proc., a polski WIG20 aż o 35 proc. To może być czwarty rok spadków w ciągu pięciu ostatnich lat.Najważniejszym wydarzeniem ostatnich miesięcy było przejęcie konkurencyjnego sklepu About You. Zalando zapłaciło ponad 1,1 miliarda euro, a od 11 lipca wyniki tej spółki są wliczane do skonsolidowanych danych. Dzięki temu przyspieszyło tempo wzrostu - wartość brutto sprzedanych towarów (GMV) wzrosła o 21,6 proc. do 4,2 miliarda euro. Przychody zwiększyły się o 26,5 proc. do 3 miliardów euro, a skorygowany EBIT wyniósł 96 milionów euro. Bez efektu przejęcia wzrost przychodów wyniósłby 7,5 proc., a GMV - 6,7 proc.Zarząd Zalando podtrzymał całoroczne prognozy. Skorygowany EBIT ma sięgnąć 550-600 mln euro, a inwestycje - między 200 a 280 mln euro. Kapitał obrotowy netto wciąż jest ujemny, co pozytywnie wpływa na płynność. Spółka dysponuje 1,3 miliarda euro w gotówce po spłacie obligacji zamiennych i zamknięciu transakcji przejęcia.Mimo to sytuacja wciąż daleka jest od komfortowej. Problemem pozostaje słaby popyt, szczególnie w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, które są kluczowymi rynkami dla Zalando. Konsumenci ograniczają zakupy, a dane makroekonomiczne nie pozostawiają złudzeń. We wrześniu sprzedaż detaliczna w strefie euro wzrosła o zaledwie 1 proc. rok do roku a w Niemczech było jeszcze gorzej, bo wzrost wyniósł zaledwie 0,2 proc., najniżej od 14 miesięcy.W Polsce sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Sprzedaż detaliczna we wrześniu wzrosła o 6,6 proc. w ujęciu rocznym, a wydatki podczas Black Week mogły być rekordowe. Ale to za mało, by uratować europejskiego giganta. Zalando nie prowadzi działalności globalnej, skupia się na rynku europejskim, który wciąż zmaga się z inflacją, drogą energią i słabym nastrojem konsumentów.W odpowiedzi na trudne otoczenie, spółka zmienia kierunek. Z klasycznego e-commerce coraz mocniej przechodzi w stronę modelu platformowego, wzorowanego na Amazon Marketplace, Allegro czy Shopify. Celem jest większa dywersyfikacja i poprawa rentowności. Bo ta wciąż jest niska - marża EBIT za ostatnie 12 miesięcy wyniosła jedynie 3,3 proc.Wycena Zalando nie wygląda źle. Przyszły wskaźnik C/Z to 15,0 co jest umiarkowanym poziomem jak na branżę fashion. Analitycy mają nadzieję na odbicie. Prognozy na 2026 rok zakładają wzrost przychodów o 16,6 proc. oraz zysk na akcję wyższy o 28 proc. Tyle że prognozy nie wystarczą. Aby odbicie faktycznie nastąpiło, potrzebne są konkretne zmiany. Przede wszystkim wzrost marżowości oraz trwałe ożywienie konsumpcji w Niemczech.Na tle firm z szerokiej branży modowej Zalando i tak wypada umiarkowanie dobrze. Od historycznego szczytu akcje spadły o 79 proc. Tymczasem Puma straciła aż 86 proc., H&M, Nike i Hugo Boss - od 60 do 70 proc. Najlepiej radzi sobie Inditex - właściciel marek Zara, Pull&Bear i Massimo Dutti - którego akcje są jedynie 16 proc. poniżej rekordu, a w grudniu 2024 roku osiągnęły nawet nowy szczyt.Zalando pozostaje firmą z potencjałem. Ale żeby go wykorzystać, potrzebuje nie tylko dobrej strategii, lecz także sprzyjających warunków zewnętrznych. W średnim terminie odbicie jest możliwe, jeśli uda się poprawić rentowność i zrealizować ambitne cele na 2026 rok. W dłuższej perspektywie Zalando może okazać się spółką z dużym potencjałem wzrostu, przy atrakcyjnym stosunku ryzyka do możliwych zysków. Pod warunkiem, że europejski konsument, podobnie jak Polski, zacznie więcej wydawać.