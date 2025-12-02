Dzień Dobroczynności: jak się miewa polska filantropia?

Pomagamy częściej, szybciej i bardziej świadomie - tak Polaków w 2025 roku opisuje najnowszy raport Fundacji Pomagam.pl. Giving Tuesday to symboliczny moment, który pokazuje skalę tej gotowości do wsparcia. Mikrodarczyństwo, emocjonalne historie i potrzeba transparentności zmieniają dziś oblicze filantropii. Na szczycie listy priorytetów - zdrowie i pomoc najbardziej potrzebującym.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak i jak często Polacy pomagają w 2025 roku?

Które cele społeczne są dla darczyńców najważniejsze?

Co wpływa na decyzję o wpłacie i budowanie zaufania do organizacji?



Jak pomagamy w 2025 roku?

Zdrowie to najważniejsza wartość

Najchętniej wspieramy cele namacalne, bliskie emocjonalnie oraz przedstawiane konkretną historią potrzebującego. Według naszego badania 56% Polaków woli pomagać konkretnym osobom niż organizacjom. Mamy wówczas realne poczucie uratowania komuś życia lub odmienienia jego losu. Czujemy sprawczość i wpływ, że dzięki naszej wpłacie świat stał się nieco lepszym miejscem - komentuje Natalia Zdrojewska, Head of Growth Pomagam.pl, serwisu do prowadzenia zbiórek pieniędzy online.

Impuls pomagania a zaufanie

Grudniowa mobilizacja Polaków

Czym jest Giving Tuesday?