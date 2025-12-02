eGospodarka.pl
Dzień Dobroczynności: jak się miewa polska filantropia?

2025-12-02 00:20

Dzień Dobroczynności: jak się miewa polska filantropia?

Dzień Dobroczynności – jak naprawdę pomagamy?

Pomagamy częściej, szybciej i bardziej świadomie - tak Polaków w 2025 roku opisuje najnowszy raport Fundacji Pomagam.pl. Giving Tuesday to symboliczny moment, który pokazuje skalę tej gotowości do wsparcia. Mikrodarczyństwo, emocjonalne historie i potrzeba transparentności zmieniają dziś oblicze filantropii. Na szczycie listy priorytetów - zdrowie i pomoc najbardziej potrzebującym.

Przeczytaj także: Filantropia: jesteśmy hojni i tego samego oczekujemy od biznesu


Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak i jak często Polacy pomagają w 2025 roku?
  • Które cele społeczne są dla darczyńców najważniejsze?
  • Co wpływa na decyzję o wpłacie i budowanie zaufania do organizacji?


Jak pomagamy w 2025 roku?


Pomaganie staje się nawykiem zanurzonym w codzienności: prostym, szybkim i ogólnodostępnym. A portret polskiego darczyńcy przedstawia… każdego z nas. Wszyscy badani wskazali, że wsparli cel społeczny minimum raz w ciągu ostatnich dwóch lat, a aż 46% zrobiło to cztery razy lub więcej.
Raport w pigułce
Raport w pigułce

Raport w pigułce

Ponad 1/3 osób deklaruje, że religijność i duchowość mają wpływ na ich dobroczynność

Dziś filantropia opiera się na tzw. mikrodarczyństwie - małych, ale częstych wpłatach wykonywanych „przy okazji” np. podczas przeglądania mediów społecznościowych, robienia zakupów w supermarkecie czy rozliczania PITu. Z możliwości przekazania 1,5% podatku OPP skorzystało prawie 63% Polaków, a najpopularniejszą, całoroczną formą wsparcia jest wpłata na zbiórkę w serwisie crowdfundingowym z wynikiem 40%.
Formy pomocy
Formy pomocy

Formy pomocy

Dziś filantropia opiera się na tzw. mikrodarczyństwie

Zdrowie to najważniejsza wartość


Polacy są gotowi do pomocy. Udowadniają to w ostatnich latach nie tylko w nagłych sytuacjach kryzysowych takich jak wybuch wojny w Ukrainie czy powódź na południu Polski, ale również w codziennym życiu, gdy ktoś potrzebuje pomocy, co przekłada się na popularność zbiórek online na leczenie, odbudowę domu czy wsparcie w trudnych chwilach.

Na pierwszym miejscu jest zdrowie i niepełnosprawność, które wsparła ponad połowa Polaków w ciągu ostatnich 2 lat. Na drugim są zwierzęta ze wsparciem na poziomie prawie 40%, a następnie pomoc społeczna i walka z ubóstwem - 36,4%. Gdybyśmy mieli tysiąc złotych do rozdzielenia na cele społeczne, te trzy zebraliby ponad połowę całej puli.
Najchętniej wspieramy cele namacalne, bliskie emocjonalnie oraz przedstawiane konkretną historią potrzebującego. Według naszego badania 56% Polaków woli pomagać konkretnym osobom niż organizacjom. Mamy wówczas realne poczucie uratowania komuś życia lub odmienienia jego losu. Czujemy sprawczość i wpływ, że dzięki naszej wpłacie świat stał się nieco lepszym miejscem - komentuje Natalia Zdrojewska, Head of Growth Pomagam.pl, serwisu do prowadzenia zbiórek pieniędzy online.
Jakie cele wspierają filantropii?
fot. mat. prasowe

Jakie cele wspierają filantropii?

Najchętniej wspieramy cele namacalne, bliskie emocjonalnie oraz przedstawiane konkretną historią potrzebującego

Impuls pomagania a zaufanie


W świecie przesyconym informacjami, to emocje i prostota decydują o wpłacie. Polacy najbardziej cenią, gdy cel jest opisany prosto i zrozumiale, co ułatwia podjęcie decyzji o wsparciu.

Jednak, aby jednorazowy impuls przerodził się w relację, potrzebujemy widzieć efekt przekazanych pieniędzy, to buduje zaufanie. Wówczas widzimy sens wydanej każdej złotówki i chętnie wesprzemy tę samą osobę czy organizację kolejny raz.

Z tego badania maluje się obraz darczyńcy hojnego i skorego do pomocy, ale również racjonalnego, który mówi: „sprawdzam”. Aż 40% Polaków zaprzestało wsparcia organizacji, jednak głównym powodem są niejasności finansowe, od głośnych afer medialnych po zwykłą ciszę i brak komunikacji z darczyńcą.

Grudniowa mobilizacja Polaków


Grudzień to wzmożony okres dla działań charytatywnych, który rok do roku obfituje w wiele nie tylko cyklicznych, ale też nowych akcji na rzecz potrzebujących. Ze względu na okres świąt Bożego Narodzenia oraz mrozy, Polaków łączy wspólny cel - pomoc najbardziej potrzebującym m.in.: dzieciom w potrzebie, wszystkim chorym, samotnym seniorom, ubogim rodzinom czy zwierzętom ze schronisk.

Czym jest Giving Tuesday?


Wychodząc naprzeciw Black Friday oraz Cyber Monday, od 2012 roku obchodzimy Giving Tuesday, znany również jako Światowy Dzień Dobroczynności lub Dobroczynny Wtorek. To globalna inicjatywa, która kieruje uwagę na potrzebujących i zachęca do pomagania innym. W 2025 obchodzimy ją we wtorek, 2 grudnia.

O badaniu Fundacji Pomagam.pl:
Badanie zostało zrealizowane przez agencję badawczą Fast Solutions na zlecenie Fundacji Pomagam.pl. Jego celem było pogłębione zrozumienie postaw, motywacji i zachowań darczyńców w Polsce, a także identyfikacja barier oraz preferencji dotyczących wspierania organizacji społecznych.

Badanie wykonano w maju 2025 roku z wykorzystaniem metody CAWI. Wzięło w nim udział 1 011 dorosłych mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób reprezentatywny względem kluczowych zmiennych demograficznych takich jak płeć, wiek i miejsce zamieszkania.

Filantropia pokolenia Z, czyli crowdfunding zamiast 1,5% dla OPP

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: filantropia, pomoc społeczna, pomoc potrzebującym, działalność charytatywna, dobroczyńcy, wolontariat, społeczna odpowiedzialność biznesu, CSR, crowdfunding

