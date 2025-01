VeloBank udostępnił swoim klientom usługę Click to Pay, która umożliwia realizację płatności online w szybki i wygodny sposób. Kupujący w sieci nie muszą za każdym razem wpisywać danych swojej karty. Za pomocą jednego kliknięcia mogą sfinalizować transakcję w wybranych sklepach internetowych na całym świecie. Nowa usługa została uruchomiona we współpracy z Mastercard.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe VeloBank udostępnia Click to Pay Usługę Click to Pay można skonfigurować w bankowości elektronicznej.

Usługę Click to Pay można skonfigurować w bankowości elektronicznej. Jak to zrobić? W bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej VeloBanku należy aktywować usługę Click to Pay i dodać swoją kartę płatniczą (lub karty), a następnie zweryfikować dane oraz zaakceptować wymagane zgody. Klient całą operację potwierdza PIN-em, po czym usługa Click to Pay staje się aktywna i gotowa do użycia. Z Click to Pay można skorzystać u wielu sprzedawców online w Polsce i na całym świecie.Jak pokazują badania zlecone przez Mastercard[1], 70% konsumentów przyznaje, że złożony proces płatności oraz obawy o bezpieczeństwo transakcji w sieci, to jedne z głównych przyczyn, które wpływają na ich rezygnację z dokonania zakupów on-line. Odpowiedzią na te wyzwania jest usługa Click to Pay.Click to Pay ułatwia zakupy, zapewniając użytkownikom spójny, szybki i bezpieczny proces płatności, bez konieczności manualnego wprowadzania danych karty, logowania do e-sklepów i zapamiętywania haseł. W Click to Pay transakcje są chronione tokenizacją, zastępując rzeczywiste dane karty unikalnym tokenem używanym do przechowywania karty oraz autoryzacji transakcji, co zwiększa bezpieczeństwo danych kart i płatności. Konsumenci, którzy przy płatności kartą zapiszą ją do Click to Pay oraz dodadzą urządzenie do zaufanych, przy kolejnych zakupach zostaną automatycznie rozpoznani, a płatność będzie mogła się odbyć jednym kliknięciem. Jeśli użytkownik zapisze kartę do Click to Pay, a nie doda swojego urządzenia do listy zaufanych, podczas potwierdzania płatności kartą, będzie poproszony o wprowadzenie jednorazowego kodu przesłanego SMS-em lub wysłanego na podany adres e-mail. Rozwiązanie Click to Pay opiera się na globalnych standardach branży płatniczej EMVCo. i jest obsługiwane przez wszystkie główne sieci kartowe.Obecnie, polscy konsumenci zapisują swoje karty do Click to Pay z poziomu tzw. formatki płatniczej w e-sklepie. Dostępność Click to Pay będzie systematycznie rosnąć, obejmując coraz większą liczbę sklepów, dostawców płatności oraz banków w Polsce i na całym świecie.