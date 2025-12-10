eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAnalizy i komentarzeFed na rozdrożu przed decyzją?

Fed na rozdrożu przed decyzją?

2025-12-10 10:38

Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych podejmie dziś decyzję o wysokości stóp procentowych. Choć decyzja o obniżce wydaje się przesądzona (ponad 87% prawdopodobieństwo), to jednak przyszłość dalszego luzowania polityki monetarnej pozostaje niepewna. Przyczyną są zarówno utrzymująca się inflacja, jak i podzielone stanowiska wewnątrz samego banku centralnego.

Przeczytaj także: Trump otwiera eksport chipów AI do Chin z 25% opłatą

Po serii cięć, które łącznie wyniosły 1,5 punktu procentowego na przestrzeni ostatnich 15 miesięcy, obecny poziom stóp procentowych zbliża się do tzw. poziomu neutralnego - takiego, który nie stymuluje ani nie hamuje wzrostu gospodarczego. Część członków Fed twierdzi, że ten punkt został już osiągnięty, co rodzi obawy, że kolejne obniżki mogłyby nadmiernie pobudzić gospodarkę i utrudnić walkę z inflacją.

Sytuację dodatkowo komplikuje brak aktualnych danych makroekonomicznych, będący skutkiem październikowego zamknięcia administracji federalnej. Z tego powodu najnowsze informacje o sytuacji na rynku pracy pojawią się dopiero 16 grudnia, a dane o inflacji dwa dni później. W rezultacie prezes Fed Jerome Powell, podczas dzisiejszej konferencji prasowej, nie będzie w stanie jasno zarysować przyszłej ścieżki polityki pieniężnej. Rozbieżności w opiniach członków Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) są bowiem zbyt duże, by możliwe było wypracowanie spójnego przekazu.

Wśród członków komitetu najprawdopodobniej pojawią się głosy sprzeciwu wobec kolejnej obniżki. Jeff Schmid i Alberto Musalem mogą opowiedzieć się za utrzymaniem obecnego poziomu stóp, natomiast Stephen Miran rozważać będzie bardziej agresywne cięcie, sięgające 50 punktów bazowych.

Nowe projekcje gospodarcze, które zostaną przedstawione wraz z decyzją Fed, mogą wskazywać na lekką korektę w górę prognoz wzrostu gospodarczego na 2025 rok oraz nieco niższą inflację na koniec roku. Oczekuje się także niewielkiego wzrostu bezrobocia w przyszłym roku, choć sytuacja na rynku pracy pozostaje względnie stabilna. W listopadzie liczba ogłoszonych zwolnień spadła, choć niektóre duże firmy, jak Amazon czy Verizon, nadal planują redukcję zatrudnienia. Konsumpcja, mierzona poziomem wydatków gospodarstw domowych, we wrześniu pozostała bez większych zmian. Jednocześnie inflacja, mierzona preferowaną przez Fed miarą, wzrosła do poziomu 2,8%, co wciąż przekracza cel inflacyjny wynoszący 2%.

Napięcia wokół decyzji Fed dodatkowo podgrzewa sytuacja polityczna. Inwestorzy z uwagą śledzą doniesienia z obozu Donalda Trumpa, który wkrótce ma ogłosić swojego kandydata na stanowisko prezesa Rezerwy Federalnej. Obecna kadencja Jerome’a Powella kończy się w maju, a wśród potencjalnych następców faworytem jest Kevin Hassett - doradca ekonomiczny Białego Domu. Wszystko to sprawia, że najbliższe miesiące będą kluczowe nie tylko dla dalszego kierunku polityki pieniężnej, ale i dla ogólnej oceny kondycji amerykańskiej gospodarki.
Przeczytaj także: Japonia uruchamia największy pakiet stymulacyjny od pandemii Japonia uruchamia największy pakiet stymulacyjny od pandemii

oprac. : Krzysztof Kamiński / Dom Maklerski TMS Brokers Dom Maklerski TMS Brokers

Więcej na ten temat: komentarz walutowy, komentarz giełdowy

Przeczytaj także

EBC sygnalizuje zagrożenia

EBC sygnalizuje zagrożenia

Nvidia bije oczekiwania i prognozuje dalszy wzrost przychodów

Nvidia bije oczekiwania i prognozuje dalszy wzrost przychodów

Pragmatyczny zwrot w Białym Domu

Pragmatyczny zwrot w Białym Domu

Nerwowa końcówka tygodnia

Nerwowa końcówka tygodnia

Srebro rośnie w cieniu politycznego chaosu i ryzyka recesji

Srebro rośnie w cieniu politycznego chaosu i ryzyka recesji

Rynek ropy czeka na nowe prognozy

Rynek ropy czeka na nowe prognozy

Senat USA przełamuje impas, ustawa budżetowa z szansą na dalsze prace

Senat USA przełamuje impas, ustawa budżetowa z szansą na dalsze prace

Choć brakuje raportu NFP, to widać problemy rynku pracy w USA

Choć brakuje raportu NFP, to widać problemy rynku pracy w USA

Inflacja vs. spowolnienie - BoE w klinczu przed kolejnymi decyzjami

Inflacja vs. spowolnienie - BoE w klinczu przed kolejnymi decyzjami

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Skuteczny artykuł sponsorowany - jak napisać i gdzie publikować?

Skuteczny artykuł sponsorowany - jak napisać i gdzie publikować?

Jak mierzyć i oceniać skuteczność mailingu. 5 najważniejszych wskaźników

Jak mierzyć i oceniać skuteczność mailingu. 5 najważniejszych wskaźników

Artykuły promowane

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

Praca zdalna po nowelizacji Kodeksu pracy - korzyści i obowiązki

Emerytury pomostowe. Co się zmieniło od 1 stycznia 2024?

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Badanie Oszczędności Polaków III 2015

Badanie Oszczędności Polaków III 2015

Oszczędności nie rosną, dysproporcje - tak. Nowe badanie ujawnia, kto śpi spokojnie

Oszczędności nie rosną, dysproporcje - tak. Nowe badanie ujawnia, kto śpi spokojnie

Koniec zyskownych lokat? Oprocentowanie spada szybciej, niż się wydaje

Koniec zyskownych lokat? Oprocentowanie spada szybciej, niż się wydaje

BLIK na czele płatności internetowych. Nowe dane z Black Friday

BLIK na czele płatności internetowych. Nowe dane z Black Friday

Depresja, nadciśnienie i finanse: jak zdrowie wpływa na portfele Polaków?

Depresja, nadciśnienie i finanse: jak zdrowie wpływa na portfele Polaków?

Najbogatsi Polacy. Czym różnią się od krezusów ze świata?

Najbogatsi Polacy. Czym różnią się od krezusów ze świata?

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Badania internetu Gemius/PBI XI 2025

Badania internetu Gemius/PBI XI 2025

Promocje świąteczne jak cios w cyberbezpieczeństwo. Jak chronić swoje dane?

Promocje świąteczne jak cios w cyberbezpieczeństwo. Jak chronić swoje dane?

Nowe zasady PESEL dla cudzoziemców od 2026 r. Kto będzie musiał stawić się osobiście w urzędzie?

Nowe zasady PESEL dla cudzoziemców od 2026 r. Kto będzie musiał stawić się osobiście w urzędzie?

Polskie bombki podbijają świat. Jesteśmy drugim eksporterem w Europie i piątym na świecie

Polskie bombki podbijają świat. Jesteśmy drugim eksporterem w Europie i piątym na świecie

Zamknięcie roku podatkowego krok po kroku. Checklista dla przedsiębiorców

Zamknięcie roku podatkowego krok po kroku. Checklista dla przedsiębiorców

Dlaczego wszyscy będziemy chcieli jeździć elektrykami? Przyszłość motoryzacji już tu jest

Dlaczego wszyscy będziemy chcieli jeździć elektrykami? Przyszłość motoryzacji już tu jest

Ponad 100 mln zł na rozwój i ekspansję dolnośląskich firm. Wystartował fundusz Lowercap

Ponad 100 mln zł na rozwój i ekspansję dolnośląskich firm. Wystartował fundusz Lowercap

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: