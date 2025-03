Od 1 kwietnia na pokładach samolotów Wizz Air będzie można płacić wyłącznie kartami, a także zbliżeniowo, metodami, takimi jak Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay i Google Pay. Oprócz kart VISA i Mastercard, od teraz akceptowane będą również karty Revolut - informuje AirCashBack.

Dlaczego Wizz Air wcześniej nie akceptował kart Revolut?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Wizz Air przechodzi na płatności bezgotówkowe na pokładzie Na pokładzie będą akceptowane wyłącznie płatności kartą, w tym metody zbliżeniowe, takie jak Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay i Google Pay. Oprócz kart VISA i Mastercard, od teraz akceptowane będą również karty Revolut, zarówno kredytowe, jak i debetowe.

Promocja cashback – zyskaj nawet 125 zł

Pasażerowie będą mogli także skorzystać z opcji zakupu przedpłaconego vouchera za pośrednictwem aplikacji mobilnej Wizz Air, co umożliwi wygodne płatności na pokładzie.Jeszcze niedawno Wizz Air nie akceptował kart Revolut na pokładzie swoich samolotów. Powód? Terminale płatnicze na pokładzie nie miały dostępu do internetu, co uniemożliwiało weryfikację, czy na karcie Revolut znajdują się wystarczające środki. W efekcie zdarzały się sytuacje, w których transakcje były odrzucane dopiero po lądowaniu. Teraz, dzięki integracji z Revolut Pay, proces płatności jest natychmiastowy i bezpieczny, a pasażerowie mogą cieszyć się wygodnym i bezproblemowym systemem płatności.Nowi użytkownicy Revolut mogą skorzystać z promocji, która oferuje zwrot do 125 zł po dokonaniu pierwszego zakupu biletów lotniczych o wartości minimum 15 zł za pomocą Revolut Pay. Promocja jest dostępna tylko dla nowych klientów.Jak zaznacza ekspert ds. prawa pasażerów z AirCashBack, ponowne wprowadzenie Revolut Pay do oferty Wizz Air to krok w stronę uproszczenia procesu płatności i poprawy komfortu podróży. Z perspektywy praw pasażerów istotne jest, aby linie lotnicze oferowały szybkie i bezpieczne metody płatności, a Revolut Pay spełnia te wymagania. Pasażerowie mogą liczyć na płynność transakcji, a możliwość wyboru tej metody daje im większą kontrolę nad całym procesem zakupu. Co więcej, oferta cashbacku do 125 zł to świetna okazja dla nowych użytkowników, aby wypróbować tę innowacyjną funkcję i skorzystać z dodatkowych korzyści.