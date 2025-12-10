Święta w górach coraz droższe. Sprawdzamy ceny w Polsce, Czechach i Alpach

Sylwester pod Tatrami? W tym sezonie to luksus. Ceny noclegów w górach na przełomie 2025 i 2026 roku wystrzeliły w górę – w Zakopanem nawet o 104% rok do roku. Drożej jest także w Szczyrku i czeskich kurortach. Paradoksalnie taniej bywa w wybranych ośrodkach w Alpach. Eksperci ostrzegają jednak, że na samym noclegu wydatki się nie kończą – do budżetu trzeba doliczyć jeszcze skipassy, sprzęt i obowiązkowe ubezpieczenie.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Gdzie ceny noclegów sezonem zimowym wzrosły najbardziej?

W których kurortach widać spadki cen mimo wysokiego sezonu?

Ile kosztują skipassy w Polsce, Czechach i Alpach?

Dlaczego ubezpieczenie narciarskie jest kluczowe podczas wyjazdu?



Zakopane odrabia „rabaty” – podwyżki nawet o 104%

Alpy: Livigno nadal najdroższe, ale w Kitzbühel wyraźne obniżki

Czechy: mocne podwyżki, ale nadal taniej niż w Alpach

Drogi wyjazd, jeszcze droższy brak ubezpieczenia

Polisa narciarska powinna zawierać m.in.: wysokie sumy kosztów leczenia i ratownictwa, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) na stoku, NNW, a dla osób planujących zabawę sylwestrową – także tzw. klauzulę alkoholową. Dzięki temu ewentualny wypadek na stoku, zniszczenie czyjegoś sprzętu lub konieczność skorzystania z akcji ratunkowej w górach nie obciąży domowego budżetu bardziej niż sam wyjazd. Na włoskich stokach OC narciarskie jest obowiązkowe – takie ubezpieczenie zaczyna się od 11 zł dziennie. – komentuje Magda Kajzer, ekspertka ds. ubezpieczeń turystycznych Rankomat.pl.