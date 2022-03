Pożyczki: firmy pożyczkowe odrzucają wiele wniosków

Luty bieżącego roku okazał się okresem wyciszenia na rynku pożyczek pozabankowych. Chętnych na pożyczki było mniej niż w grudniu i styczniu. Jeżeli jednak porównać sytuację z analogicznym miesiącem minionego roku, to w tym przypadku mamy dość pokaźne wzrosty, przy czym należy pamiętać, że są one efektem niskiej bazy - donosi najnowsza publikacja Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego poświęcona wynikom notowanym przez działające na polskim rynku firmy pożyczkowe.

Możliwe pogorszenie rynku w ostatnim tygodniu lutego

Liczba aktywnych firm

Podsumowanie

W każdym tygodniu lutego obserwowaliśmy relatywny spadek liczby odpytań ws. klientów aplikujących o pożyczkę względem tygodni grudniowych i styczniowych. W stosunku do lutego 2021 roku w dalszym ciągu działa jednak efekt niskiej bazy, spowodowany ograniczeniami związanymi z pandemią, które w dużej mierze obowiązywały w pierwszym kwartale 2021 roku.Z tego powodu liczba odpytań jest wyższa o 33,8 procent wobec lutego 2021 roku, a w zakresie danych tygodniowych wzrosty wynoszą od 26 do 51 procent, z tendencją malejącą.Zgodnie z informacjami z CRIF dane sprzedażowe w lutym w ujęciu miesięcznym pokazują spadek wartości udzielonych pożyczek o 18,8 procent wobec stycznia 2022 roku oraz wzrost o 6,9 procent wobec lutego 2021 roku. W przypadku liczby udzielonych pożyczek, spadek miesiąc do miesiąca wynosi 15,3 procent. Natomiast w relacji rok do roku odnotowano wzrost o 6,0 procent.Dane tygodniowe pokazują systematyczne spadki w kolejnych tygodniach miesiąca, z zauważalnym przyspieszeniem w tygodniu rozpoczynającym się 21 lutego. Dane z ostatniego tygodnia lutego są wstępne. W kolejnym raporcie można będzie potwierdzić, czy nagłe osłabienie rynku jest spowodowane efektem wojny w sąsiadującej z Polską Ukrainie . W omawianym tygodniu liczba udzielonych pożyczek była o 2 procent niższa rok do roku, zaś ich wartość o 4 procent niższa wobec analogicznego tygodnia zeszłego roku.W lutym średnia wartość pożyczki wyniosła 3 152 zł, a więc spadła o 4,2 procent wobec stycznia 2022 roku. Wartość jest też niemal identyczna jak w analogicznym okresie ubiegłego roku (o 0,9 procent wyższa) i o 2,2 procent wyższa niż w lutym 2020 roku. Średnia wartość pożyczki naturalnie obniżyła się w styczniu i lutym po okresie świątecznym. W tym kontekście wyróżnia się ostatni tydzień lutego, w którym spadek uległ pogłębieniu do wartości poniżej 3 000 zł.Dane tygodniowe w odniesieniu do średnich wartości poprzedniego miesiąca wskazują na spadki w każdym tygodniu lutego. Spadki w trzech pierwszych tygodniach lutego oscylowały w przedziale od 1,6 do 10,8 procenta. Znaczne pogłębienie spadków miało miejsce w ostatnim tygodniu lutego, gdy wartość udzielonych pożyczek spadła o 26,1 procent wobec średniej wartości ze stycznia. Można przypuszczać, że na skutek wybuchu wojny w Ukrainie, która naturalnie zwiększa niepewność w życiu społeczno-gospodarczym, firmy pożyczkowe istotnie ograniczyły podaż pożyczek.Z uwagi na model raportowania przez firmy pożyczkowe danych nt. liczby odrzucanych aplikacji o pożyczki, należy mieć na uwadze, że dane z ostatnich czterech tygodni ulegną korekcie. Z tego względu jako ostatni miarodajny odczyt należy potraktować tydzień rozpoczynający się 24 stycznia, w trakcie którego wskaźnik wyniósł 42,6 procent, a więc utrzymał się na poziomach obserwowanych od kilku miesięcy. Wskaźnik dot. średniej liczby odpytań ws. klientów aplikujących o finansowanie wobec średniej liczby unikatowych klientów wyraźnie obniżył się w lutym do poziomu 2,19 wobec 2,40 w styczniu. W dalszym ciągu jest to wartość wysoka. Spadek identyfikujemy z sezonowością rynku pożyczek - w okresie przedświątecznym zazwyczaj występuje zwiększone zapotrzebowanie na finansowanie. Dane nie wskazują by zmiana sytuacji geopolitycznej w regionie miała wpływ na apetyt klientów na finansowanie. Tym samym, wnioski płynące z danych są analogiczne wobec formułowanych przez nas od kilku miesięcy. Zwiększone wartości wskaźnika oznaczają prawdopodobnie, że klienci intensywnie szukają finansowania w firmach pożyczkowych. Jednocześnie wielu klientów nie otrzymuje finansowania.W lutym liczba aktywnych podmiotów (tj. instytucji pożyczkowych, które w danym okresie udzieliły choć jednej pożyczki) uczestniczących w rozwiązaniu CRIF nie zmieniła się i dalej wynosiła 42 podmioty. 3 spółki to firmy działające w segmencie odroczonej płatności (BNPL – buy now, pay later). Biorąc pod uwagę dalszą niepewność regulacyjną, nie należy spodziewać się zwiększenia liczby firm operujących na rynku pożyczkowym.W lutym rynek pożyczkowy pokazał sezonowo niższą aktywność. Jednocześnie zanotowano wzrosty wartości udzielonego finansowania w relacji rok do roku, jak i wobec stycznia 2020 roku. Odbudowa kondycji rynku trwała długo, zwłaszcza w porównaniu z wieloma innymi branżami gospodarki. Ponadto epidemia i związane z nią regulacje drastycznie obniżające limit pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego spowodowały zniknięcie z rynku 1/4 firm działających na nim przed pandemią.