Pożyczki odbijają się od dna, ale 1/3 firm pożyczkowych przestała istnieć

Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego prezentuje kolejną odsłonę cyklicznego opracowania poświęconego wynikom osiąganym przez działające nad Wisłą firmy pożyczkowe. Najnowsze doniesienia, które dotyczą pierwszego miesiąca tego roku, wskazują m.in. na spadki wartościowe i ilościowe względem poprzedniego miesiąca. Takiego obrotu spraw należało się jednak spodziewać - w grudniu, tradycyjnie już, pożyczkodawcy odczuwali zwiększony, związany z okresem świątecznym, popyt. Co jeszcze wiemy o styczniowej sytuacji na rynku pożyczkowym?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaki procent klientów wnioskujących o pożyczki został odrzucony przez firmy pożyczkowe?

Ile pożyczek przyznano w porównaniu z analogicznymi okresami poprzednich lat?

Jaki poziom osiągnęła liczba odpytań w sprawie klientów aplikujących o pożyczkę?

Czy w październiku zmianie uległa liczba aktywnych firm pożyczkowych?



Kontynuacja wysokiej aktywności w styczniu

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba odpytań ws. klientów aplikujących o pożyczkę w porównaniu z analogicznymi okresami poprzednic W styczniu w stosunku do poprzedniego miesiąca nastąpił nieznaczny spadek liczby odpytań. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Liczbowo udany styczeń

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba przyznanych pożyczek w porównaniu z analogicznymi okresami poprzednich lat Dane sprzedażowe pokazują spadki wobec grudnia, co wynika ze wzmożonego popytu na pożyczki w okresie świątecznym. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wartość przyznanych pożyczek w porównaniu z analogicznymi okresami poprzednich lat W relacji do stycznia 2021 roku zanotowano wzrost o 28,5 procent w przypadku wartości udzielonych pożyczek. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średnia wartość pożyczki w porównaniu z analogicznymi okresami poprzednich lat Średnia wartość pożyczki wyniosła w styczniu 3 268 zł, tj. o 9,8 procent mniej wobec grudnia 2021 roku. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba i wartość przyznanych pożyczek w styczniu 2022 w stosunku do średniego tygodnia grudnia 2021 Wartość udzielanych pożyczek była niższa o 1,6 do 22,1 procent w zależności od tygodnia. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Odsetek klientów odrzuconych w okresie styczeń 2021 r. – styczeń 2022 r. Zwiększone wartości wskaźnika oznaczają prawdopodobnie, że klienci intensywnie szukają finansowania w firmach pożyczkowych. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Liczba aktywnych firm

Podsumowanie

W styczniu w stosunku do poprzedniego miesiąca nastąpił nieznaczny spadek liczby odpytań ws. klientów aplikujących o pożyczkę , co związane jest z końcem okresu świątecznego. W stosunku do stycznia 2021 roku wyniki były wyższe o 47 - 68 procent w zależności od tygodnia. Istotne wzrosty, choć z tendencją malejącą, wynikają z niskiej bazy.Przypomnijmy, aktywność firm pożyczkowych w odpytaniach do czerwca 2021 roku utrzymywała się na niskim poziomie z uwagi na obowiązujące jeszcze w tamtym czasie regulacje covidowe obniżające limit kosztów pozaodsetkowych.Podobnie jak dane dotyczące liczby wniosków o pożyczkę, dane sprzedażowe pokazują spadki wobec grudnia, co wynika ze wzmożonego popytu na pożyczki w okresie świątecznym. W ujęciu miesiąc do miesiąca firmy pożyczkowe udzieliły finansowania o wartości niższej o 16,9 procent, a liczba udzielonych pożyczek była niższa o 7,9 procent. W relacji do stycznia 2021 roku zanotowano wzrost o 28,5 procent w przypadku wartości udzielonych pożyczek i o 23,6 procent w przypadku ich liczby.Odczyty rok do roku w dalszym ciągu są zaburzone przez efekt niskiej bazy roku ubiegłego, kiedy rynek powolnie odbudowywał swoją kondycję po pandemii i był jeszcze objęty regulacjami covidowymi. Przy uwzględnieniu różnic w dniach roboczych poszczególnych okresów porównywalnych, wartość udzielonych pożyczek w styczniu była o 3,8 procent niższa niż w grudniu.Wg. danych CRIF średnia wartość pożyczki wyniosła w styczniu 3 268 zł, tj. o 9,8 procent mniej wobec grudnia 2021 roku, o 4,0 procent więcej niż w styczniu 2021 roku i o 5,0 procent więcej niż w styczniu 2020 roku. O ile spadek wobec grudnia także należy tłumaczyć efektami sezonowości – klienci po zwiększonych wydatkach świątecznych wykazują mniejsze potrzeby – o tyle wzrosty zarówno rok do roku jak i wobec 2020 roku wynikają prawdopodobnie z wzrostu wynagrodzeń w gospodarce.Obserwacja danych tygodniowych w odniesieniu do średniego tygodnia poprzedniego miesiąca potwierdza, że spadek był w większym stopniu spowodowany poprzez niższą niż w poprzednim miesiącu średnią wartość pożyczki. Wartość udzielanych pożyczek była niższa o 1,6 do 22,1 procent w zależności od tygodnia. Jednocześnie liczba udzielonych pożyczek wahała się w przedziale 85,5 do 105,1 procent średniej grudniowej.Z uwagi na model raportowania przez firmy pożyczkowe danych nt. liczb odrzucanych aplikacji o pożyczki, należy mieć na uwadze, ze dane z ostatnich czterech tygodni ulegną korekcie. Z tego względu jako ostatni miarodajny odczyt należy potraktować tydzień rozpoczynający się 20 grudnia, w trakcie którego wskaźnik wyniósł 41,6 procent, a więc utrzymał się na poziomach obserwowanych od września.Wskaźnik dot. średniej liczby odpytań ws. klientów aplikujących o finansowanie wobec średniej liczby unikatowych klientów od czerwca utrzymuje się na podwyższonym poziomie osiągając najwyższą wartość w grudniu 2021 roku w wysokości 2,50. W styczniu wskaźnik obniżył się o 0,10 wobec odczytu z grudnia. Spadek związany jest z sezonowością rynku pożyczek - w okresie przedświątecznym zazwyczaj występuje na rynku zwiększone zapotrzebowanie na finansowanie.Wnioski płynące z danych są analogiczne wobec formułowanych przez nas od kilku miesięcy. Zwiększone wartości wskaźnika oznaczają prawdopodobnie, że klienci intensywnie szukają finansowania w firmach pożyczkowych. Jednocześnie wielu klientów nie otrzymuje finansowania.W styczniu liczba aktywnych podmiotów (tj. instytucji pożyczkowych, które w danym okresie udzieliły choć jednej pożyczki) uczestniczących w rozwiązaniu CRIF wzrosła o 1 podmiot. W styczniu były 42 takie podmioty, przy czym 3 spółki to firmy działające w segmencie odroczonej płatności (BNPL – buy now, pay later). Biorąc pod uwagę dalszą niepewność regulacyjną, nie należy spodziewać się zwiększenia liczby firm operujących na rynku pożyczkowym.W styczniu rynek pożyczkowy pokazał sezonowo niższą aktywność. Jednocześnie zanotowano dwucyfrowe wzrosty wartości udzielonego finansowania w relacji rok do roku, jak i wobec stycznia 2020 roku. Odbudowa kondycji rynku trwała długo, zwłaszcza w porównaniu z wieloma innymi branżami gospodarki. Ponadto epidemia i związane z nią regulacje drastycznie obniżające limit pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego spowodowały zniknięcie z rynku 1/3 działających na nim przed pandemią firm.