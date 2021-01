Polacy sięgnęli po pożyczki. To zwiastun odbicia branży firm pożyczkowych?

Firmy pożyczkowe ostatnimi czasy nie miały zbyt wielu powodów do świętowania. Osłabienie sprzedaży zaznaczyło się już w 2019 roku, a potem ze względu na pandemię było już właściwie tylko gorzej. Schyłek roku powinien jednak przynieść pożyczkom "efekt świąt". Czy rzeczywiście tak się stało? W zasadzie tak. Ilościowy wzrost względem listopada sięgnął blisko 12 proc. Dwucyfrowy wynik może cieszyć, ale i tak jest niższy od oczekiwanego. W efekcie pożyczkodawcy zamykają 2020 rok na minusie. Spadki są dwucyfrowe - donosi Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego.

Nie na taki grudzień liczyły pożyczki

Efekt świąt mniejszy niż oczekiwano

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba odpytań ws. klientów aplikujących o pożyczkę w okresie marzec - grudzień W grudniu widać wyższą aktywność w kwestii zapytań o raport BIK. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba i wartość przyznanych pożyczek w okresie marzec - grudzień W porównaniu z listopadem branża udzieliła pożyczek o wartości 11,8 proc. wyższej. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba i wartość przyznanych pożyczek w grudniu w stosunku do średniego tygodnia listopada Średnia wartość pojedynczej pożyczki wyniosła w grudniu 3142 zł. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

3142 zł – tyle wyniosła średnia wartość pożyczki w grudniu

Wzrasta poziom odrzuceń

Kolejna firma zaprzestała działalności

Podsumowanie

Grudzień to święta Bożego Narodzenia , co w polskiej tradycji nierozłącznie oznacza sezon zakupowy. I rzeczywiście dotychczas działo się tak, że u schyłku roku Polaków ogarniał zakupowy szał. Efektem tego było również najwyższe w całym roku zainteresowanie produktami kredytowymi. Tygodnie poprzedzające święta charakteryzuje wysoka sprzedaż, która następnie spada w czasie przerwy świąteczno-noworocznej.Zwykle jest to najlepszy miesiąc w roku dla firm pożyczkowych, ale w 2020 roku było inaczej. Choć wyniki grudniowe są nieco lepsze od odczytów z poprzednich miesięcy – wzrost o niemal 10 proc. w ujęciu liczbowym i 12 proc. w ujęciu wartościowym w stosunku do listopada – to nadal są poniżej poziomów z 2019 roku.Aktywność sektora w końcówce roku jest także wciąż niższa od notowanej w styczniu czy lutym - podczas gdy te same miesiące w 2019 roku były zdecydowanie gorsze od wyników grudniowych. Branża dotknięta skutkami pandemii COVID-19 i obniżonego limitu kosztów pozaodsetkowych nie zdołała się odbudować po wiosennym załamaniu.Dane Biura Informacji Kredytowej wskazują na podwyższoną w grudniu aktywność w kwestii zapytań o raport BIK - w tygodniu 7-13 grudnia oraz 14-20 grudnia liczba zapytań przekraczała poziom 60 tysięcy. Dla porównania, w listopadzie, w którym to już nastąpił delikatny wzrost w stosunku do poprzednich miesięcy, średnia liczba zapytań wynosiła 55 tysięcy tygodniowo. Wciąż jednak odczyty tygodniowe są niższe o 10-25 proc. w ujęciu rok do roku.Wzrost liczby odpytań ws. klientów aplikujących o pożyczkę w grudniu jest widoczny także w bazie CRIF. Jednak nadal ogólny spadek rok do roku wynosi w niektórych tygodniach nawet 40 procent.Odczyty Biura Informacji Kredytowej wskazują wysoką korelację danych dotyczących liczby zapytań o raport BIK z danymi w zakresie wartości udzielonych pożyczek. W pierwszych trzech tygodniach grudnia odczyty wartości udzielonego finansowania przez branżę wahały się w przedziale 100-120 mln złotych. Z kolei tygodnie 21-27 grudnia oraz 28.12-03.01 z uwagi na przerwę świąteczno-noworoczną charakteryzowały się niską aktywnością sprzedażową.Fakt, że grudzień nie był dla firm pożyczkowych najlepszym miesiącem pod względem sprzedaży potwierdzają również dane CRIF. W porównaniu z listopadem branża udzieliła pożyczek o wartości 11,8 proc. wyższej, co wynikało ze wzrostu liczby udzielonych pożyczek (o 9,6 proc. m/m) i wzrostu średniej wartości pożyczki (o 1,9 proc. m/m). Jednak w odniesieniu do grudnia 2019 roku spadek wartości udzielonych pożyczek sięgnął 23,1 procent.Względem średniego tygodnia listopada odczyty przed świętami notowały systematyczną poprawę w wartościach dwucyfrowych zarówno w liczbie udzielonych pożyczek, jak i ich wartości, co związane jest bezpośrednio z efektem świąt. Ostatni tydzień przypada na przerwę świąteczną, a więc istotne pogorszenie wyników jest naturalnym zjawiskiem.Średnia wartość pojedynczej pożyczki wyniosła w grudniu 3142 zł, co oznacza wzrost o 1,9 proc. w porównaniu do listopada 2020 r. i spadek o 9,1 proc. w ujęciu rok do roku. Uwagę zwraca wyjątkowo słaby odczyt w ostatnim tygodniu listopada, który można łączyć z zamknięciem galerii handlowych w tamtym czasie. Nie można przy tym pominąć faktu, że koniec listopada to okres wyprzedaży związanych z Black Friday, a zatem istnieje prawdopodobieństwo, że część popytu uległa odroczeniu na czas ponownego otwarcia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, a to z kolei mogło wesprzeć wyniki branży w grudniu. Grudzień przyniósł systematyczną poprawę w odczytach średniej wartości pożyczki do 95,5 proc. wartości z analogicznego tygodnia roku 2019. Ostatni tydzień roku, podobnie jak poprzednie dane, należy traktować jako odczyt o względnie niskiej wartości poznawczej.Z uwagi na model raportowania przez firmy pożyczkowe danych nt. liczby odrzucanych aplikacji o pożyczki, należy mieć na uwadze, że dane z ostatnich czterech tygodni zapewne ulegną korekcie. Z tego względu jako ostatni miarodajny odczyt należy potraktować tydzień rozpoczynający się 23 listopada, który pokazuje pogorszenie się wskaźnika do poziomu 43,1 proc. wobec odczytów na poziomach 35-37 proc. notowanych w tygodniach wrześniowych oraz październikowych. Efekt „drugiej fali” COVID-19 zaczął być widoczny.Według danych CRIF liczba aktywnych firm pożyczkowych, tj. takich, które w analizowanym okresie udzieliły choć jednej pożyczki, wyniosła w grudniu 37, co oznacza, że kolejna spółka zaprzestała działalności. Niewykluczone, że jest to efekt rządowej propozycji przedłużenia okresu obowiązywania obniżonego limitu kosztów pozaodsetkowych do końca 2021 roku. Spadek aktywnych instytucji pożyczkowych w porównaniu z 2019 rokiem przekroczył na koniec roku 20 procent.Dane BIK oraz CRIF za grudzień 2020 r. wskazują, że sprzedaż pożyczek pozabankowych w ujęciu wartościowym wzrosła wobec listopada, lecz odnotowane wyniki są w dalszym ciągu dużo niższe niż w 2019 roku. Biorąc pod uwagę sezonowo dobry okres świąteczny, należy uznać, że grudzień pod względem sprzedaży okazał się słabszy niż oczekiwano. Odczyty w dalszym ciągu pozostają poniżej tych notowanych w 2019 roku. Widoczne jest też bardziej selektywne podejście branży do finansowania klientów, szczególnie tych z najniższym scoringiem.Rok 2020 instytucje pożyczkowe zamykają z dwucyfrowymi spadkami sprzedaży. Z kolei sytuacja w branży w kolejnym roku będzie zależeć od rozwiązań regulacyjnych w zakresie limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego. Regulacja z marca 2020 r. mocno odbiła się na wynikach instytucji pożyczkowych, powodując, że wiele z nich ograniczyło lub całkowicie wstrzymało akcję kredytową. Jeśli restrykcje zostaną przedłużone do końca 2021 r. należy spodziewać się dalszego spadku aktywności firm pożyczkowych i wycofywania się z rynku kolejnych podmiotów, co w efekcie przełoży się na utrudniony dostęp do finansowania dla dużej części konsumentów.