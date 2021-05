Firmy pożyczkowe: czy są już oznaki wychodzenia z kryzysu?

Kwietniowe wyniki firm pożyczkowych nie odbiegały w znacznym stopniu od notowań z poprzedniego miesiąca - wartość pożyczek spadła o 6,8 proc., a liczba o 8,3 procent. W ujęciu rocznym widoczne są pokaźne, bo nawet trzycyfrowe wzrosty, ale - jak podkreśla Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego - nie tyle są one świadectwem na trwałą poprawę, co efektem niezwykle niskiej bazy z zeszłego roku. Warto bowiem pamiętać, że w marcu 2020 firmy pożyczkowe znalazły się w głębokiej zapaści.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak prezentuje się średnia wartość pożyczki w porównaniu z analogicznymi okresami poprzednich lat?

Jaki procent klientów został odrzucony przez firmy pożyczkowe?

Ile pożyczek przyznano w porównaniu z analogicznymi okresami poprzednich lat?



Efekt świąt powodem obniżenia aktywności na początku kwietnia

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba odpytań ws. klientów aplikujących o pożyczkę w porównaniu do poprzednich lat Kwietniowe wyniki sprzedaży pożyczek były nieznacznie gorsze niż w marcu. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Stabilizacja w sprzedaży

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba przyznanych pożyczek w porównaniu z analogicznymi okresami poprzednich lat Z kolei w ujęciu rocznym w niektórych tygodniach kwietnia zanotowano wzrosty sięgające nawet 200 proc. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wartość przyznanych pożyczek w porównaniu z analogicznymi okresami poprzednich lat W ujęciu rocznym w niektórych tygodniach kwietnia zanotowano wzrosty sięgające nawet 200 proc. w zakresie wartości udzielonych pożyczek. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średnia wartość pożyczki w porównaniu z analogicznymi okresami poprzednich lat Kwiecień przyniósł nieznaczny wzrost średniej wartości pożyczki względem marca. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba i wartość przyznanych pożyczek w kwietnia 2021 w stosunku do średniego tygodnia marca 2021 Dane sprzedażowe za ostatni miesiąc względem średniego tygodnia marca pokazują stabilizację. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Odsetek klientów odrzuconych w okresie kwiecień 2020 r. - kwiecień 2021 r. Jako ostatni miarodajny odczyt należy potraktować tydzień rozpoczynający się 22 marca, który pokazuje odczyt na poziomie 35,6 proc. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Liczba firm pożyczkowych bez zmian

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba aktywnych podmiotów Według danych CRIF liczba aktywnych firm pożyczkowych od początku roku utrzymuje się na takim samym poziomie. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Podsumowanie

W kwietniu 2021 r. w bazie Biura Informacji Kredytowej odnotowywano średnio między 55 a 65 tys. zapytań o raport BIK, w zależności od poszczególnego tygodnia. Pierwsze dwa tygodnie kwietnia charakteryzowały się niższymi odczytami, co można wiązać z okresem świątecznym. W stosunku do ubiegłego roku odczyty wskazują na wzrosty liczby zapytań sięgające nawet 100 proc., aczkolwiek wynika to wyłącznie z niskiej bazy porównawczej – efekt ten w ocenie Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego będzie widoczny do końca 2021 roku, przy czym będzie się systematycznie obniżał w kolejnych miesiącach.Dane CRIF odzwierciedlają podobne zjawisko – wzrosty w stosunku do 2020 roku, ale spadki o około 1/3 w porównaniu do roku 2019. Ewentualne rozbieżności w bazach mogą wynikać z zastosowania w przypadku danych CRIF jednorodnej grupy porównawczej (tj. analiza danych zgromadzonych od instytucji pożyczkowych będących aktywnymi w całym analizowanym okresie).Według danych CRIF wartość udzielonych pożyczek w kwietniu spadła wobec marca o 6,8 proc., co w opinii FRRF nie należy traktować jako efekt trzeciej fali zachorowań na COVID-19 , której szczyt przypadł na przełomie marca i kwietnia.Gdy skorygujemy bowiem dane o liczbę dni roboczych, których w kwietniu było 21, a w marcu 23, to okaże się, że branża efektywnie udzieliła pożyczek o wartości większej o 2,1 proc. względem poprzedniego miesiąca. Dane dotyczące liczby udzielonych pożyczek prezentują się podobnie, tj. nominalnie spadły o 8,3 proc. wobec marca.Z kolei w ujęciu rocznym w niektórych tygodniach kwietnia zanotowano wzrosty sięgające nawet 200 proc. w zakresie wartości udzielonych pożyczek i 110 proc. dla liczby udzielonych pożyczek (tydzień rozpoczynający się 12 kwietnia). Dane te należy interpretować jednak jako efekt wyłącznie statystyczny, który będzie stopniowo wygasał w kolejnych miesiącach aż do końca bieżącego roku. Z tego względu znacznie bardziej rzetelny obraz kondycji rynku prezentuje zestawienie aktualnych danych tygodniowych z danymi z analogicznych okresów 2019 roku.Według tego porównania wartość przyznanych przez branżę pożyczek zachowuje się stabilnie, choć na dużo niższym poziomie niż dwa lata temu – spadki sprzedaży pożyczek w ujęciu wartościowym wahają się w przedziale 14-36 proc. w zależności od porównywalnego okresu. Tydzień rozpoczynający się 5 kwietnia jest wyjątkiem, który wynika z przypadającego okresu świąt wielkanocnych, stąd też gorszy odczyt.Kwiecień przyniósł nieznaczny wzrost średniej wartości pożyczki względem marca do kwoty 3189 zł. Ostatnie odczyty zachowują się stabilnie. Podobnie jak w przypadku danych dotyczących wartości udzielonych pożyczek, jak i ich liczby, także w przypadku średniej wartości pożyczki widoczny jest efekt wyjątkowo niskiej bazy roku ubiegłego. Ten efekt również będzie w kolejnych miesiącach wygasał. Porównując dane do 2019 roku, widać nieznaczną fluktuację utrzymującą się poniżej granicy 15 proc. spadku.Dane sprzedażowe za ostatni miesiąc względem średniego tygodnia marca pokazują stabilizację. Jedynie w tygodniu rozpoczynającym się 5 kwietnia oba analizowane wskaźniki zanotowały zauważalnie gorsze odczyty - liczba przyznanych pożyczek była niższa o 16,4 proc. a wartość przyznanych pożyczek niższa o 13,8 proc. Jest to jednak efekt świąt wielkanocnych.Z uwagi na model raportowania przez firmy pożyczkowe danych nt. liczby odrzucanych aplikacji o pożyczki, należy mieć na uwadze, że dane z ostatnich czterech tygodni ulegną korekcie. Z tego względu jako ostatni miarodajny odczyt należy potraktować tydzień rozpoczynający się 22 marca, który pokazuje odczyt na poziomie 35,6 proc.Wskaźnik jest więc na nieco niższym poziomie niż notowane w pierwszych tygodniach bieżącego roku oraz wykazuje tendencje spadkową, szczególnie w marcu br. co sugeruje, że trzecia fala zachorowań na COVID-19 miała pomijalny wpływ na nastawienie instytucji pożyczkowych do oceny ryzyka kredytowego.Według danych CRIF liczba aktywnych firm pożyczkowych, czyli takich, które w analizowanym okresie udzieliły choć jednej pożyczki, od początku roku utrzymuje się na takim samym poziomie, tj. 38 podmiotów, z czego 3 firmy pożyczkowe to podmioty specjalizujące się w segmencie odroczonych płatności (BNPL – buy now, pay later), które korzystają z rozwiązania CRIF.Trzecia fala zachorowań na COVID-19 nie wpłynęła znacząco na kondycję rynku pożyczek. Obecne odczyty wartości udzielanych pożyczek już od kilku miesięcy są stabilne, lecz utrzymują się na poziomach 14-25 proc. niższych względem 2019 roku. Od maja powinniśmy zaobserwować delikatny wzrost sprzedaży pożyczek, kiedy to rozpoczyna się proces odmrażania wielu gałęzi gospodarki, a co za tym idzie spodziewana jest odbudowa konsumpcji prywatnej.