Firmy pożyczkowe: pożyczamy chętnie, średnio 3300 zł

Sierpniowe wyniki firm pożyczkowych są dowodem rynkowej stabilizacji, choć na wyniki podobne do tych, które osiągane były w 2019 roku trzeba jeszcze trochę poczekać. W drugim z wakacyjnych miesięcy wyższa niż w lipcu była zarówno wartość zaciąganych pożyczek, jak i popyt na nie, czego dowodem jest ilość zapytań o raport historii kredytowej w bazie CRIF. Nie zaowocowało to jednak wzrostem sprzedaży, ponieważ automatycznie wyższa okazała się także liczba odrzuceń.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaki procent klientów wnioskujących o pożyczki został odrzucony przez firmy pożyczkowe?

Ile pożyczek przyznano w porównaniu z analogicznymi okresami poprzednich lat?

Jaki poziom osiągnęła liczba odpytań w sprawie klientów aplikujących o pożyczkę?

Czy w ostatnim czasie zmianie uległa liczba aktywnych firm pożyczkowych?



Zwiększony popyt na pożyczki utrzymał się w wakacje

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba odpytań ws. klientów aplikujących o pożyczkę w porównaniu z analogicznymi okresami poprzednic Obserwowane w lipcu zwiększone zainteresowanie pożyczkami utrzymało się także w sierpniu. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Stabilizacja w sierpniu

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba przyznanych pożyczek w porównaniu z analogicznymi okresami poprzednich lat Odczyty są stabilne, ale nadal są one nieco niższe niż w analogicznym okresie 2019 roku. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wartość przyznanych pożyczek w porównaniu z analogicznymi okresami poprzednich lat W relacji do wyników z 2019 roku średnia wartość udzielonej pożyczki fluktuuje w poszczególnych tygodniach sierpnia. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba i wartość przyznanych pożyczek w sierpnia 2021 w stosunku do średniego tygodnia lipca 2021 W sierpniu 2021 r. średnia wartość pojedynczej pożyczki wyniosła 3302 zł, co oznacza wzrost o 0,6 proc. w stosunku do wartości z lipca. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Odsetek klientów odrzuconych w okresie sierpień 2020 r. – sierpień 2021 r. Należy mieć na uwadze, że dane odnośnie liczb odrzucanych aplikacji o pożyczki, z ostatnich czterech tygodni ulegną korekcie. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średnia liczba odpytań ws. klientów aplikujących o pożyczkę wobec średniej liczby unikalnych klientó Średnia liczba odpytań ws. średniej liczby unikalnych klientów utrzymuje się na poziomie zbliżonym do tego z lipca. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Liczba aktywnych firm pożyczkowych wynosi 39

Podsumowanie

Obserwowane w lipcu zwiększone zainteresowanie pożyczkami utrzymało się także w sierpniu, o czym może świadczyć wzmożona liczba odpytań ze strony instytucji pożyczkowych ws. klientów aplikujących o finansowanie. Podwyższony popyt można łączyć z relatywnie dobrą sytuacją gospodarczą i na rynku pracy, co napędza konsumpcję.Według danych CRIF liczba odpytań o raport historii kredytowej, po znacznym wzroście w czerwcu, utrzymała się na zbliżonym poziomie w dwóch ostatnich miesiącach. W porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku przez większość miesiąca sektor instytucji pożyczkowych notował zwyżki wynoszące do 5 proc., tylko tydzień rozpoczynający się 2 sierpnia był na dokładnie takim samym poziomie jak tydzień porównywalny. W ujęciu miesięcznym natomiast wzrost był delikatny w stosunku do sierpnia 2019 r. - o 4,4 procent.Według danych CRIF instytucje pożyczkowe w sierpniu 2021 r. udzieliły finansowania o wartości 1,3 proc. wyższej niż w lipcu. W ujęciu liczbowym wzrost wyniósł 0,7 proc. w relacji miesiąc do miesiąca. Odczyty są więc stabilne, lecz mimo wszystko nadal są one nieco niższe niż w analogicznym okresie 2019 roku – w ujęciu wartościowym spadek sięgnął 2 procent.Uwzględniając jednak różnicę w liczbie dni roboczych – 22 dni robocze w sierpniu 2021 r. vs. 21 dni roboczych w 2019 r. – spadek wynosi 6,5 procent. Aktywność sektora jest nadal niższa niż w analogicznych okresach przedpandemicznego 2019 roku. Zgodnie z przewidywaniami wraz z drugą połową roku zarówno w ujęciu wartościowym, jak i liczbowym znacząco zaczęły spadać odczyty porównawcze wobec 2020 roku, które przypomnijmy, wynikają wyłącznie z efektu niskiej bazy zeszłorocznej spowodowanej wybuchem pandemii i zamrożeniem rynku pożyczkowego w jej początkowych miesiącach.W sierpniu 2021 r. średnia wartość pojedynczej pożyczki wyniosła 3302 zł, co oznacza wzrost o 0,6 proc. w stosunku do wartości z lipca. W porównaniu do poprzedniego roku w poszczególnych tygodniach ubiegłego miesiąca odczyt utrzymał się na wyższym poziomie, w przedziale od 18 do 28 proc., co ponownie jest efektem niskiej bazy porównawczej. W relacji do wyników z 2019 roku średnia wartość udzielonej pożyczki fluktuuje w poszczególnych tygodniach sierpnia w przedziale od (-6) do (+3) procent. W skali całego miesiąca średnia wartość pożyczki w sierpniu była niższa o 3,2 proc. wobec sierpnia 2019 roku.Odczyty w zakresie liczby i wartości udzielonych pożyczek w sierpniu wobec średniego tygodnia lipca były zróżnicowane, nie zaobserwowano wyraźnego trendu. Dane potwierdzają natomiast, że o ile w maju br. rzeczywiście odnotowano wyraźne odbicie sprzedaży pożyczek, co można było łączyć z luzowaniem obostrzeń epidemicznych i ożywieniem życia gospodarczego, o tyle ostatnie miesiące pokazują stabilizację na rynku.Z uwagi na model raportowania przez firmy pożyczkowe danych nt. liczb odrzucanych aplikacji o pożyczki, należy mieć na uwadze, że dane z ostatnich czterech tygodni ulegną korekcie. Z tego względu jako ostatni miarodajny odczyt należy potraktować tydzień rozpoczynający się 26 lipca, w trakcie którego wskaźnik utrzymał się na poziomie 40 procent. Z kolei średnia liczba odpytań ws. klientów aplikujących o finansowanie wobec średniej liczby unikalnych klientów utrzymuje się na poziomie 2,36, co stanowi wynik zbliżony do tego z lipca.W sierpniu 2021 r. do rozwiązania CRIF dołączył kolejny podmiot, co oznacza, że obecnie liczba aktywnych instytucji pożyczkowych, czyli takich, które w danym okresie udzieliły choć jednej pożyczki, wynosi 39, przy czym 3 spółki to firmy działające w segmencie odroczonej płatności (BNPL – buy now, pay later).W okresie wakacyjnym sektor firm pożyczkowych nie odnotował wzrostu sprzedaży. Sierpniowe dane w zakresie wartości udzielonego finansowania przez branżę wskazują na stabilizację względem poprzedniego miesiąca. Zgodnie z przewidywaniami wraz z drugą połową roku rozpoczęła się także stopniowa redukcja dynamik wzrostowych względem 2020 roku, które były spowodowane efektem bardzo niskiej bazy w związku z sytuacją covidową. Obecne dane nie wskazują również na luzowanie polityki kredytowej przez branżę pomimo powrotu do poziomów kosztów pozaodsetkowych obowiązujących przed wybuchem pandemii.Popyt na pożyczki utrzymuje się na podwyższonym poziomie, co sugerują dane o liczbie aplikacji, natomiast branża nie zaspokaja tego popytu i wątpliwe wydaje się by w przyszłych miesiącach sytuacja miała się znacząco zmienić. Aby instytucje pożyczkowe mogły zaspokoić popyt na pożyczki, muszą dysponować kapitałem w celu kreacji akcji pożyczkowej, tymczasem przez ostatnie kwartały baza kapitałowa została istotnie nadszarpnięta.