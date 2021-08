Firmy pożyczkowe ze spadkiem sprzedaży. Nie ma chętnych na pożyczki?

Jest już kolejna porcja informacji dotyczących wyników wypracowanych przez działające na rodzimym rynku firmy pożyczkowe. Jak podała właśnie Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego, zainteresowanie pożyczkami jest spore, ale lipcowe rezultaty wskazują na wartościowe i ilościowe spadki sprzedaży względem poprzedniego miesiąca. Sięgają one odpowiednio 4,7 i 0,7 proc. Niższa aniżeli przed miesiącem była również przeciętna wysokość zaciąganej pożyczki.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaki procent klientów wnioskujących o pożyczki został odrzucony przez firmy pożyczkowe?

Ile pożyczek przyznano w porównaniu z analogicznymi okresami poprzednich lat?

Jaki poziom osiągnęła liczba odpytań w sprawie klientów aplikujących o pożyczkę?

Czy w lipcu zmieniła się liczba aktywnych firm pożyczkowych?



Zainteresowanie pożyczkami nadal dość wysokie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba odpytań ws. klientów aplikujących o pożyczkę Liczba odpytań o raport historii kredytowej, po znacznym wzroście w czerwcu, utrzymała się na zbliżonym poziomie także w lipcu Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Lipiec okazał się słabszy sprzedażowo

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba przyznanych pożyczek w porównaniu z analogicznymi okresami poprzednich lat W przypadku liczby udzielonych pożyczek, spadki oscylowały w zakresie od 3 do 11 proc. w zależności od analizowanego tygodnia Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wartość przyznanych pożyczek w porównaniu z analogicznymi okresami poprzednich lat Wartość udzielonego finansowania przez branżę wyniosła o 9 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba i wartość przyznanych pożyczek w lipcu 2021 w stosunku do średniego tygodnia czerwca 2021 W lipcu średnia wartość pojedynczej pożyczki wyniosła 3200 zł, co oznacza spadek o 4 proc. w stosunku do wartości z czerwca Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Odsetek klientów odrzuconych w okresie lipiec 2020 r. – lipiec 2021 r. Rosnący poziom odrzuceń można wiązać z luzowaniem obostrzeń epidemicznych Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Liczba aktywnych firm bez zmian

Podsumowanie

Po kilku miesiącach stopniowej odbudowy sprzedaży w sektorze instytucji pożyczkowych, w lipcu nastąpił regres. Wartość udzielonych pożyczek w poprzednim miesiącu spadła o 4,7 proc. wobec czerwca. W ujęciu liczbowym spadek był nieznaczny, wynosząc 0,7 proc. – wynika z analizy Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego.Złagodzenie obostrzeń w życiu gospodarczym i społecznym przełożyło się na zwiększone zainteresowanie pożyczkami, o czym może świadczyć wzmożona liczba odpytań kierowanych do baz dłużnych przez instytucje pożyczkowe ws. klientów aplikujących o finansowanie.Według danych CRIF liczba odpytań o raport historii kredytowej , po znacznym wzroście w czerwcu, utrzymała się na zbliżonym poziomie także w lipcu. W porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku* przez większość miesiąca sektor notował zwyżki wynoszące od 3 do 9 proc., tylko tydzień rozpoczynający się 5 lipca był o 1 proc. słabszy. W ujęciu miesięcznym odnotowano natomiast delikatny spadek w stosunku do czerwca 2021 r. - o 2,8 procent.W lipcu 2021 r. sektor udzielił finansowania o wartości 4,7 proc. niższej niż w czerwcu, przy czym dane w zakresie liczby udzielonych pożyczek wskazują na mniejszy spadek - o 0,7 proc. w relacji miesiąc do miesiąca. Spadek wartości sprzedaży wynika zatem głównie ze spadku średniej wartości pojedynczej pożyczki (o 4 proc. m/m).Uwzględniając różnicę w dniach roboczych między lipcem a czerwcem (22 dni robocze w lipcu wobec 21 dni w czerwcu), okazuje się, że wartość udzielonego finansowania przez branżę wyniosła o 9 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Aktywność sektora jest nadal niższa niż w analogicznych okresach przedpandemicznego 2019 roku.W przypadku liczby udzielonych pożyczek, spadki oscylowały w zakresie od 3 do 11 proc. w zależności od analizowanego tygodnia. Z kolei w odniesieniu do wartości sprzedaży spadki były bardziej znaczące - w przedziale od 9 do 18 procent.Zgodnie z przewidywaniami wraz z drugą połową roku zarówno w ujęciu wartościowym, jak i liczbowym znacząco zaczęły spadać odczyty porównawcze wobec 2020 roku, które – przypomnijmy - wynikają wyłącznie z efektu niskiej bazy zeszłorocznej spowodowanej wybuchem pandemii i zamrożeniem rynku pożyczkowego w jej początkowych miesiącach.W lipcu średnia wartość pojedynczej pożyczki wyniosła 3200 zł, co oznacza spadek o 4 proc. w stosunku do wartości z czerwca. W porównaniu do roku ubiegłego w poszczególnych tygodniach lipca odczyt utrzymał się na wyższym poziomie, w przedziale od 24 do 33 proc., co ponownie jest efektem niskiej bazy porównawczej. W relacji do wyników z 2019 roku średnia wartość udzielonej pożyczki spadła w poszczególnych tygodniach lipca od 5 do 8 procent. W skali całego miesiąca średnia wartość pożyczki w lipcu jest niższa o 8,6 proc. wobec lipca 2019 roku.Odczyty w zakresie liczby i wartości udzielonych pożyczek w lipcu wobec średniego tygodnia czerwca były zróżnicowane, nie zaobserwowano wyraźnego trendu. Dane potwierdzają natomiast, że o ile w maju br. rzeczywiście odnotowano wyraźne odbicie sprzedaży pożyczek, co można było łączyć z luzowaniem obostrzeń epidemicznych i ożywieniem życia gospodarczego, o tyle ostatnie dwa miesiące nie przyniosły przełomu, a w lipcu zanotowano wręcz osłabienie rynku.Z uwagi na model raportowania przez firmy pożyczkowe danych nt. liczb odrzucanych aplikacji o pożyczki, należy mieć na uwadze, że dane z ostatnich czterech tygodni ulegną korekcie. Z tego względu jako ostatni miarodajny odczyt należy potraktować tydzień rozpoczynający się 21 czerwca, w trakcie którego wskaźnik utrzymał się na poziomie 41 procent.Odczyt w tygodniu rozpoczynającym się 14 czerwca wykazał natomiast nadzwyczaj wysoki poziom odrzuceń na poziomie nieznacznie przekraczającym 50 procent. Trudno jednoznacznie wskazać powód takiego odczytu, natomiast warto podkreślić, że w tym samym czasie nastąpił istotny skok w liczbie odpytań o raport historii kredytowej w bazie CRIF.Analizując zagadnienie z szerszej perspektywy, należy wskazać, że od maja br. w branży można zaobserwować zarówno wzrost liczby odpytań ws. klientów aplikujących o pożyczkę, jak i rosnący poziom odrzuceń. Fakt ten można wiązać z luzowaniem obostrzeń epidemicznych i związanym z tym większym popytem na kredyty konsumenckie przy dalej utrzymującej się ograniczonej podaży pożyczek pozabankowych na rynku.Powyższy wniosek warto połączyć z danymi pokazującymi, ile razy w ciągu miesiąca w bazie CRIF odpytywany jest pojedynczy klient. Od początku roku niemal w każdym miesiącu średnia liczba odpytań na klienta kształtowała się powyżej 2, z czego w czerwcu i lipcu wartości były zbliżone do tych uzyskiwanych sprzed wybuchu pandemii COVID-19.Oznacza to, że klienci coraz częściej kilkukrotnie aplikują o pożyczkę w tym samym miesiącu i prawdopodobnie spotykają się z odmową udzielenia finansowania. Powyższa sytuacja może oznaczać, że nawet powrót do wcześniejszych limitów kosztów pozaodsetkowych nie spowodował wśród instytucji pożyczkowych zwiększenia akceptowalnego poziomu ryzyka kredytowego klientów.Podobnie jak w czerwcu, liczba aktywnych firm pożyczkowych, tj. takich, które udzieliły choć jednej pożyczki pozostaje na niezmienionym poziomie od początku roku. Obecnie liczba takich firm sięga 38 podmiotów, z czego 3 spółki to firmy działające w segmencie odroczonej płatności (BNPL – buy now, pay later), które korzystają z rozwiązania CRIF.Pomimo okresu wakacyjnego, który z reguły cechuje się wzmożonym zainteresowaniem produktami kredytowymi, sektor instytucji pożyczkowych nie odnotował wzrostu sprzedaży. Co więcej, dane w zakresie wartości udzielonego finansowania przez branżę wskazują na lekki regres względem poprzedniego miesiąca, mimo że lipiec charakteryzował się większą liczbą dni roboczych niż czerwiec. Zgodnie z przewidywaniami wraz z drugą połową roku rozpoczęła się także stopniowa redukcja dynamik wzrostowych względem 2020 roku, które były spowodowane efektem bardzo niskiej bazy. Obecne dane nie wskazują również na luzowanie polityk kredytowych przez branżę pomimo powrotu do poziomów kosztów pozaodsetkowych obowiązujących przed wybuchem pandemii.