Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie turystyczne?

Ubezpieczenie turystyczne to coś, co powinno znaleźć się na wyposażeniu każdego, przezornego urlopowicza. Dlaczego? Powód jest zupełnie prozaiczny: taka polisa maksymalizuje szanse na bezpieczny i beztroski wypoczynek. CUK Ubezpieczenia wyjaśnia, w jakich sytuacjach może okazać się ona szczególnie potrzebna.

1. NNW, czyli ochrona w razie wypadku

2. Koszty leczenia i assistance

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrey Popov - Fotolia.com Czy warto wykupić ubezpieczenie turystyczne? Wykupienie ubezpieczenia na czas wyjazdu jest gwarancją spokojnego wypoczynku.

3. OC w życiu prywatnym

4. Ratownictwo

Ubezpieczenie NNW to ubezpieczenie osobowe, którego celem jest ochrona życia i zdrowia. Dzięki niemu ubezpieczony może liczyć na odszkodowanie w razie wypadku, podczas którego dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu. NNW zapewni mu również pokrycie wydatków na leczenie i rehabilitację. W niektórych przypadkach można rozszerzyć polisę o ochronę podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka. Assistance to kompleksowa pomoc w kryzysowych sytuacjach. W przypadku problemów zdrowotnych osoba objęta ubezpieczeniem otrzyma informacje o dostępnych rozwiązaniach medycznych w okolicy. W przypadku konieczności dłuższego leczenia, TU zagwarantuje zakwaterowanie na dany czas, zwrot kosztów przyjazdu bliskiej osoby i opiekę nad dziećmi, jeśli będzie taka konieczność. Ubezpieczyciel pokryje również koszty związane z transportem do Polski, jeśli zajdzie taka potrzeba. W ramach assistance ubezpieczonemu przysługuje również pomoc prawna i wsparcie tłumacza. OC w życiu prywatnym pokryje koszty związane ze szkodą wyrządzoną przez osobę ubezpieczoną lub jej dzieci. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym uwzględnia również szkody wyrządzone przez zwierzęta. Ochrona zadziała w sytuacji, gdy w czasie przejażdżki potrącimy kogoś rowerem lub zniszczymy pożyczony aparat. Co bardzo ważne, przedmiotem ubezpieczenia jest również mienie w miejscu zakwaterowania i wypożyczony sprzęt sportowy.Osoby, które spędzić wakacje na górskich szlakach lub na jeziorze w ramach ubezpieczenia mogą liczyć na pokrycie kosztów lub organizację ratownictwa. Pomoc śmigłowca czy łodzi ratunkowej jest bardzo kosztowna, jednak mając ubezpieczenie nie musimy martwić się dodatkowymi, wysokimi opłatami.Wykupienie ubezpieczenia na czas wyjazdu nie jest znacznym obciążeniem budżetu, nie warto więc ryzykować. Kompleksowa ochrona na wakacjach to gwarancja spokojnego wypoczynku.