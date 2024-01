Zanim kupisz ubezpieczenie NNW na ferie - sprawdź, bo może już je masz

Rozpoczyna się pierwsza tura zimowych ferii. Jako pierwsi na odpoczynek wybiorą się uczniowie z Dolnego Śląska, Mazowsza, województwa opolskiego i zachodniopomorskiego. Eksperci TUZ Ubezpieczenia radzą, aby przyjrzeć się posiadanym przez siebie ubezpieczeniom, zanim kupimy nową polisę NNW.

Wypadki nie tylko na stokach, ale i… na osiedlowych „górkach”

W okresie ferii najwięcej zgłoszeń dotyczy złamań, zwichnięć oraz urazów skrętnych kończyn dolnych i górnych. Proces zdrowienia po takich urazach może być długotrwały i kosztowny, ponieważ często zakłada wiele skomplikowanych kroków, jak np. operacja, nawet kilkumiesięczna rehabilitacja, czy konieczność przyjmowania leków w dłuższym okresie. Dobra polisa zabezpiecza przed koniecznością pokrywania wszystkich kosztów z własnej kieszeni – komentuje Elżbieta Wożniak - Sitek, Kierowniczka Biura Likwidacji Szkód Osobowych w TUZ Ubezpieczenia.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com O wypadek na stoku nietrudno Mając już polisę szkolną dla dziecka warto wczytać się w definicje sportów „wysokiego ryzyka” czy ekstremalnych oraz upewnić się, czy w posiadanym wariancie NNW szkolnego ujęto wypadki w czasie jazdy na nartach czy na snowboardzie.

Wybierając lub mając już polisę szkolną dla dziecka warto wczytać się w definicje sportów „wysokiego ryzyka” czy ekstremalnych oraz upewnić się, czy w posiadanym wariancie NNW szkolnego ujęto wypadki w czasie jazdy na nartach czy na snowboardzie – mówi Anna Kaniewska, Menedżerka ds. ubezpieczeń osobowych w TUZ Ubezpieczenia.

Ochrona dla dorosłych? Sprawdź, czy możesz ją mieć bez dodatkowych kosztów

W ferie w Małopolsce średnio 4 wypadki dziennie

Obecnie, coraz częściej ubezpieczyciele poszerzają zakres świadczeń, umożliwiając także korzystanie z dodatkowych usług. Oprócz standardowej próby usprawnienia pojazdu na miejscu czy odholowania do warsztatu, w ramach assistance można teraz otrzymać m.in. zakwaterowanie w hotelu podczas naprawy pojazdu w trakcie podróży, a także opcję kontynuacji podróży innym środkiem transportu lub udostępnienie samochodu zastępczego. Taki dodatek cieszy się szczególnym zainteresowaniem osób planujących dalsze podróże – dodaje Marek Kaleta, Kierownik ds. Ubezpieczeń Komunikacyjnych w TUZ Ubezpieczenia.

Ferie to naturalnie czas zimowisk i sportów na świeżym powietrzu, zwłaszcza jazdy na nartach, snowboardzie czy sankach. Taka aktywność to niestety również duże ryzyko wypadków. O nieszczęśliwe zdarzenie łatwo niemal wszędzie – zarówno na stoku narciarskim, jak i na osiedlowej „górce”.Warto w tym miejscu wspomnieć o NNW „szkolnym”. Takie ubezpieczenie zapewnia ochronę dzieci przed skutkami wypadków w szkole czy na boisku. Zapewnia też wypłatę świadczenia w związku z uszczerbkiem na zdrowiu powstałym podczas wyjazdu. Taka ochrona działa zarówno w Polsce, jak i za granicą, o każdej porze roku. Ferie zimowe to więc dobry czas na ubezpieczenie dziecka, jeśli nie zrobiliśmy tego we wrześniu.Zimowe sporty i zabawy niosą też ryzyko zdarzeń, w których ucierpieć mogą współtowarzysze, osoby postronne lub mienie. W przypadku rozbitej śnieżką szyby, zranienia kogoś na stoku czy niefortunnego w skutkach przewrócenia kolegi na lodzie dobrym rozwiązaniem będzie OC w życiu prywatnym. Koszty zadośćuczynienia, leczenia czy naprawy nie obciążą w takich sytuacjach portfela ubezpieczonego.Urazy zdarzają się nie tylko najmłodszym. Nawet doświadczony narciarz, który szusuje regularnie po najtrudniejszych stokach jest narażony na kontuzje, dlatego nie warto rezygnować z ubezpieczenia dla siebie. Dobra polisa NNW zapewnia pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji czy leków po wypadkach, które mogą wydarzyć się podczas ferii. Dodatkowo ubezpieczony może liczyć na zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyt lekarskich, badań, czy operacji ortopedycznych często niezbędnych po urazach na stoku.Niektóre Towarzystwa umożliwiają ochronę NNW w ramach polisy mieszkaniowej. Warto przeanalizować swoje ubezpieczenie, może okazać się, że nie ma potrzeby wykupowania oddzielnego NNW przed wyjazdem. Często także OC w życiu prywatnym można kupić wraz z ubezpieczeniem mieszkania.Zima, a szczególnie okolice ferii zimowych to czas, w którym często na drogach panują, delikatnie mówiąc, niesprzyjające warunki pogodowe. Zaśnieżone czy oblodzone drogi, słaba widoczność, mgły, wczesny zmierzch to zdecydowanie warunki dalekie od idealnych. Nie powstrzymują one nas jednak przed dłuższymi podróżami. Wzmożony ruch to niestety również częstsze kolizje i wypadki.Jak pokazują dane zebrane przez policję z Małopolski – regionu licznie odwiedzanego właśnie w czasie ferii zimowych, w okresie od 13 stycznia do 26 lutego 2023 roku na terenie województwa małopolskiego doszło do 179 wypadków, w których śmierć poniosło 11 osób, a 209 zostało rannych. W tym okresie w wypadkach drogowych 20 dzieci poniżej 14 lat doznało obrażeń ciała.Zwiększony ruch drogowy to nie tylko większe ryzyko wypadków, ale też częstsze występowanie innych nieprzewidzianych zdarzeń związanych z eksploatacją samochodu. Według danych TUZ Ubezpieczenia, kierowcy w tym okresie zgłaszają najczęściej problemy z uruchomieniem silnika, zamarzające zamki oraz rozładowane akumulatory. Warto zauważyć, że tego typu incydenty są standardowo objęte samochodowym assistance, z którego korzystanie zyskuje coraz większą popularność wśród Polaków.