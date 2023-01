Ubezpieczenie turystyczne: jakie w góry, jakie do ciepłych krajów?

16 stycznia br. rozpoczynają się w naszym kraju ferie zimowe dla dzieci i młodzieży szkolnej z województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego oraz śląskiego. W następnych tygodniach odpoczynek rozpoczynać będą mieszkańcy kolejnych regionów i tak będzie aż do 13 lutego. Wielu z nas na okres ferii zaplanowało wyjazd. Jest to zatem właściwy moment, aby przypomnieć o znaczeniu, jakie ma posiadanie ubezpieczenia turystycznego i to zarówno w przypadku wypadu na narty, jak i do ciepłych krajów.

Przeczytaj także: EKUZ jako ubezpieczenie na narty? Ochrona będzie szczątkowa

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie ubezpieczenie turystyczne wybrać, planując wyjazd w Alpy, Dolomity czy słowackie Tatry?

Jak polisa turystyczna chroni nieruchomość?

Jaką ochronę gwarantuje NNW oraz OC w życiu prywatnym?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jakie ubezpieczenie na narty? Wypadek lub kontuzja na stoku to konieczność skorzystania co najmniej z pomocy lekarskiej, a często też hospitalizacji. Negatywne zdarzenia wiążą się ponadto z akcją ratunkową, zwiezieniem ze stoku, przewiezieniem do szpitala, a nawet transportem medycznym do kraju. Za granicą działania te są odpłatne i nierefundowane przez NFZ w ramach Karty EKUZ. Stąd tak ważne jest posiadanie prywatnego ubezpieczenia turystycznego.

Świadomość ubezpieczeniowa Polaków wybierających się nie tylko na zimowy wypoczynek systematycznie rośnie. W przypadku wyjazdów zagranicznych coraz częściej zdajemy sobie sprawę, że podróż bez polisy turystycznej to duże ryzyko, a sama karta EKUZ nie zagwarantuje satysfakcjonującej ochrony. Również urlop w kraju może przynieść negatywne zdarzenia losowe. Dlatego o ubezpieczenie turystyczne opłaca się zadbać, bez względu na to, czy planujemy spacery nad ciepłym morzem, jazdę na nartach, czy górskie wędrówki – mówi Izabela Szymańska z CUK Ubezpieczenia.

W Alpach EKUZ nie pomoże tak jak prywatna ochrona. Składka dla rodziny możliwa już od 87 zł.

Przykładowe stawki ubezpieczenia turystycznego obejmującego koszty leczenia, NNW i OC dla rodziny 2+2 udającej się na 7-dniowy wypoczynek do Włoch kształtują się od 87 zł do nawet 1,9 tys. zł. Różnice w cenach wynikają głównie z wysokości sum oraz zakresu ubezpieczenia. W odniesieniu do tego typu polis mamy bowiem do czynienia z wieloma rozszerzeniami. Najszersze warianty będą uwzględniały np. klauzulę sportów wysokiego ryzyka, czy kontynuację leczenia po nieszczęśliwym wypadku w Polsce, co znacząco podnosi składkę. Już samo zabezpieczenie sprzętu sportowego uwzględniające brak możliwości zaopiekowania się nim wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania powoduje wzrost składki o 250 zł – zauważa Izabela Szymańska z CUK Ubezpieczenia.

Wyjeżdżasz na urlop? Polisa turystyczna pomoże ochronić twój dom od kradzieży i włamania.

Istnieje dużo zmiennych, które wpływają na cenę polisy turystycznej. Należą do nich nie tylko wysokość sum gwarancyjnych za poszczególne ryzyka, ale także wiek i stan zdrowia ubezpieczonego, fakt, gdzie spędzimy urlop i jakim zakresem ochrony jesteśmy zainteresowani. Oprócz tego część towarzystw w nowym roku wycenia ubezpieczenie turystyczne wyżej. Przed zawarciem polisy warto więc sprawdzić, jak wyglądają stawki u różnych ubezpieczycieli np. za pośrednictwem porównywarek on-line. Pozwoli to na wybór korzystnej cenowo oferty oraz dobór pakietu odpowiedniego do naszych oczekiwań – stwierdza Izabela Szymańska z CUK Ubezpieczenia.

Tatry będą jak zwykle oblężone. Dzieciom na obozach przyda się NNW.

Wypoczywającym na terenie kraju zalecamy wykupienie ochrony NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) oraz OC w życiu prywatnym. Pierwsza polisa zapewni wypłatę świadczeń w związku z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią. Natomiast OC zabezpieczy nas przed konsekwencjami często wysokich odszkodowań będących efektem nieumyślnych szkód wyrządzonych osobom trzecim. Składka za taką tygodniową ochronę dla czteroosobowej rodziny z sumami ubezpieczenia OC do 50 tys. zł i 10 tys. zł za NNW rozpocznie się już od ok. 27 zł – kalkuluje Izabela Szymańska z CUK Ubezpieczenia.

Przy tym ubezpieczeniu ważne jest, aby było ono adekwatne do aktywności naszego dziecka. Stąd też w pierwszej kolejności rekomendujemy rodzicom dokładne zapoznanie się, jakie ryzyka obejmuje już posiadana ochrona NNW np. szkolna oraz, gdy zajdzie taka potrzeba, rozszerzenie jej o dodatkowy zakres. I tak kiedy nasza pociecha udaje się na obóz sportowy lub narciarski, warto wykupić rozszerzenie ochrony uwzględniające uprawianie sportów podwyższonego ryzyka. Środki z odszkodowania nie usunął wprawdzie dolegliwości po wypadku, ale na pewno pomogą w szybszym dojściu do optymalnej sprawności – podsumowuje Izabela Szymańska z CUK Ubezpieczenia.

Pomimo panującej drożyzny i ograniczonej siły nabywczej wielu Polaków spędzi tegoroczne ferie zimowe poza domem. Dużą część z nich stanowić będą rodziny z dziećmi. Stąd nawet kilkudniowy urlop trzeba zaplanować nie tylko aktywnie, ale i bezpiecznie. Aby tak się stało bez względu na to, gdzie i na jak długo jedziemy, powinniśmy posiadać ubezpieczenie turystyczne. Polisa nie kosztuje dużo, a jej odpowiednio dobrany zakres zapewni pokrycie wyjątkowo wysokich w tym roku kosztów leczenia, wypłatę świadczeń na skutek trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz pomoc assistance.Najczęściej odwiedzane zimą przez polskich turystów zagraniczne kurorty znajdują się w Alpach i Dolomitach, słowackich Tatrach oraz czeskich Karkonoszach. Mimo stosunkowo bezpiecznej infrastruktury także tam przytrafiają się nieszczęścia. Wg danych firm zajmujących się pomocą assistance 30 proc. z nich ma miejsce we Włoszech, a 1/5 w Austrii. W Czechach i Słowacji jest ich łącznie ok. 10 proc. Wypadek lub kontuzja na stoku to konieczność skorzystania co najmniej z pomocy lekarskiej, a często też hospitalizacji. Negatywne zdarzenia wiążą się ponadto z akcją ratunkową, zwiezieniem ze stoku, przewiezieniem do szpitala, a nawet transportem medycznym do kraju. Za granicą działania te są odpłatne i nierefundowane przez NFZ w ramach Karty EKUZ. Stąd tak ważne jest posiadanie prywatnego ubezpieczenia turystycznego.W sezonie zimowym popularnością cieszą się również ciepłe i często egzotyczne kierunki podróży. Wg analizy „Zimowe wyjazdy Polaków” przeprowadzonej przez serwis Triverna 29 proc. badanych deklaruje wyjazd zagraniczny, a ¼ spośród nich wybiera wypoczynek nad morzem. Wśród modnych miejsc są w tym sezonie m.in. Malta, Wyspy Kanaryjskie, Cypr czy Egipt. Podczas urlopu nie tylko w dalekich krajach, w ramach polisy turystycznej możliwe jest ubezpieczenie domu od kradzieży i włamania podczas naszej nieobecności. Warto jednak pamiętać, że ze względu na stosunkowo niskie sumy gwarancyjne nie zastąpi ono pełnego ubezpieczenia nieruchomości.W kraju najpopularniejszym kierunkiem zimowego wypoczynku pozostają niezmiennie Tatry. Należy jednak pamiętać, że przebywanie w górach wiąże się z ryzykiem wypadków. Są na nie narażone nie tylko osoby, które uprawiają narciarstwo czy alpinizm, ale także „zwykli” turyści i spacerowicze. Potwierdzają to statystyki Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W ubiegłorocznym sezonie zimowym od 1 grudnia 2021 do końca maja 2022 roku TOPR był wzywany do 346 interwencji, z których 136 związanych było z upadkiem lub potknięciem. Niestety również w tym okresie śmierć w Tatrach poniosło 12 osób. Dane potwierdzają, jak ważne są rozwaga i odpowiedzialność, a więc również odpowiednia ochrona ubezpieczeniowa.O polisie NNW powinni szczególnie pamiętać rodzice posyłający swoje dzieci np. na zimowe kolonie, czy obozy narciarskie zarówno w Polsce, jak i za granicą.