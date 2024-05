Sezon rowerowy w pełni. Choć ze statystyk policyjnych wynika, że liczba wypadków z udziałem rowerzystów spada, to nadal jest ich bardzo dużo - w 2023 roku - 3596. Należy mieć na uwadze, że nie wszystkie zdarzenia z udziałem rowerów są zgłaszane na Policję. Aby zabezpieczyć się przed skutkami wypadków, rowerzyści powinni zadbać o ubezpieczenie swojego życia i zdrowia. Mogą także ubezpieczyć rower. Przed czym chroni ubezpieczenie rowerzysty i ile kosztuje? O tym opowiadają eksperci TUZ Ubezpieczenia.

Przeczytaj także: Już pora na ubezpieczenie roweru i rowerzysty

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Przed czym chroni ubezpieczenie rowerzysty?

Czy warto ubezpieczyć rower?

Czy szkolne NNW chroni dziecko na rowerze?



Co powinna zawierać polisa dla rowerzysty?

Ubezpieczenie chroniące rowerzystę może być zawarte indywidualnie lub jako dodatkowy zakres ochrony do ubezpieczenia mieszkania lub domu. W takiej sytuacji jego koszt może być niski – ubezpieczenie OC w życiu prywatnym i NNW można wykupić już od około 60 zł. Warto też pamiętać, że ubezpieczenie dla rowerzysty w podobny sposób zabezpiecza też tych, którzy jeżdżą na hulajnodze, deskorolce, łyżworolkach, a także urządzeniach takich jak skymaster czy segway – mówi Iwona Konarzewska, Menedżerka ds. ubezpieczeń domów i mieszkań w TUZ Ubezpieczenia.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Van3ssa ???????? Desiré ???? Dazzy ???? z Pixabay Przed czym chroni ubezpieczenie na rower? Ubezpieczenie rowerzysty nie jest obowiązkowe, ale pomocne w razie uszkodzenia ciała po wypadku lub w sytuacji konieczności wypłaty odszkodowania np. potrąconemu pieszemu.

Kradzież roweru, a ubezpieczenie

Wypadek dziecka na rowerze – nie trzeba mieć specjalnej polisy

Najczęstsze przypadki wniosków o wypłatę odszkodowania z NNW dzieci są związane ze zwichnięciami, złamaniami, skręceniami, urazami ścięgien czy mięśni. Takie rany czy kontuzje mogą się zdarzyć zawsze i wszędzie - latem na rowerze, na boisku, na treningu bądź pod blokiem. Z NNW szkolnego można otrzymać wypłatę także za pobyt w szpitalu – mówi Elżbieta Woźniak-Sitek, kierowniczka Biura Likwidacji Szkód Osobowych i Odpowiedzialności Cywilnej z TUZ Ubezpieczenia.

Dobra polisa dla poruszającego się rowerem powinna składać się z dwóch ubezpieczeń – indywidualnej ochrony NNW i OC w życiu prywatnym. Pierwszy moduł gwarantuje wypłatę odszkodowania w następstwie wypadków. Chodzi tu o obrażenia ciała czy trwały uszczerbek na zdrowiu. Ubezpieczenie zapewnia wtedy wsparcie finansowe na pokrycie kosztów leczenia, a rowerzysta otrzyma zwrot kosztów przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, a w razie pobytu w szpitalu także dzienne świadczenia szpitalne.OC w życiu prywatnym zapewnia natomiast odszkodowanie finansowe dla osób pokrzywdzonych przez ubezpieczonego np. dla osoby potrąconej podczas jazdy rowerem. W wielu przypadkach koszty leczenia w takim przypadku mogą być bardzo wysokie i przy braku polisy mogą obciążać rowerzystę. Na wysokie koszty użytkownik jednośladu może się narazić także uszkadzając samochód – porysowany w korku lakier czy urwane lusterko mogą wiązać się z wysokimi wydatkami. Polisa powoduje, że kierujący rowerem nie musi takich szkód pokrywać z własnej kieszeni.W przypadku posiadania drogiego roweru zalecane jest dodatkowe ubezpieczenie, które pozwoli odzyskać pieniądze po kradzieży. W żadnym rodzaju ubezpieczenia odszkodowania nie otrzymamy za kradzież niezabezpieczonego roweru np. pozostawionego bez zapięcia w korytarzu bloku lub przed sklepem. W niektórych przypadkach ubezpieczyciel nie odpowiada za kradzież z włamaniem z części wspólnej, poza miejscem ubezpieczenia.Dziecko, które dozna kontuzji podczas jazdy na rowerze, otrzyma odszkodowanie z polisy NNW tzw. szkolnej. Chociaż takie zabezpieczenie nie jest obowiązkowe, ma je około 3,5 mln dzieci, czyli 80% uczniów. Polisa działa cały rok, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, czyli także poza szkołą, w drodze do niej, w domu, na zajęciach pozalekcyjnych czy podczas zabawy na podwórku lub boisku. Także na wakacjach. Ochronę można wykupić w dowolnym momencie. Polisa chroni także w przypadku innych niż związane z rowerem kontuzje, także w przypadku uprawiania sportu w zorganizowanej formie np. na wyjeździe na obóz z klubem piłkarskim czy zespołem tanecznym, pod warunkiem, że dziecko nie ukończyło 20 roku życia.Coraz więcej ubezpieczycieli uwzględnia w polisie NNW także użądlenia, ugryzienia, ukąszenia (także jeśli dojdzie do zakażenia boreliozą), jak również oparzenia. To coraz częstsze przypadki wiosną i latem. Polisa zadziała także w przypadku zatrucia pokarmowego lub porażenia prądem. Po odszkodowania zgłaszają się również rodzice dzieci po różnego rodzaju operacjach, leczeniu w tym rehabilitacji. Z ubezpieczenia można też uzyskać zwrot kosztów zakupu, naprawy czy wypożyczenia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.