Skradziony, zagubiony czy zniszczony bagaż to coraz większy problem na europejskich lotniskach. Z danych SITA, dostawcy technologii dla transportu lotniczego, wynika, że w ubiegłym roku aż 26 mln toreb i walizek trafiło na niewłaściwe lotniska. Eksperci Compensa TU SA Vienna Insurance Group przekonują, że w tej sytuacji pomocne może się okazać ubezpieczenie turystyczne. Jak działa ubezpieczenie bagażu?

Trzeba jednak pamiętać, że kłopoty z bagażem to nie zawsze wina przewoźnika czy portu lotniczego. Bagaż można stracić lub uszkodzić równie dobrze w hotelu czy samochodzie. Własność podróżnego może też paść łupem złodziei czy ulec zniszczeniu lub utracie w tzw. zdarzeniu losowym. Na przykład w 2023 r. wielu turystów zostawiło bagaże w hotelach w związku z pilną ewakuacją w czasie pożarów na Rodos. Nie ma pewności, czy wszystkie przedmioty wróciły do właścicieli. W tego typu przypadkach można ubiegać się o odszkodowanie. Warunkiem jest zakup ubezpieczenia turystycznego przed wyjazdem z Polski – mówi Andrzej Paduszyński z Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

Jak działa ubezpieczenia bagażu?

Polisa zapewnia zwrot wartości bagażu (podręcznego i rejestrowanego) w przypadku zgłoszonej kradzieży oraz w razie uszkodzenia, zniszczenia lub utraty swojej własności m.in. wskutek prowadzenia akcji ratowniczej, wypadku czy zaginięcia.

Ochrona działa wtedy, gdy bagaż znajduje się pod bezpośrednią opieką ubezpieczonej osoby lub został oddany za pokwitowaniem do przechowalni czy przewoźnika, a także znajduje się w zamkniętych: pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania, luku bagażowym lub pojeździe – dodaje Andrzej Paduszyński z Compensy.

Przy zakupie ubezpieczenia turysta ma zazwyczaj do wyboru kilka wariantów sum ubezpieczenia, czyli maksymalnego odszkodowania, które może dostać po szkodzie. W naszym przypadku to przedział 1-5 tys. zł. Oczywiście podróżny może też liczyć na pomoc po kradzieży czy zniszczeniu bagażu, pod warunkiem zgłoszenia zdarzenia na policji – tłumaczy Andrzej Paduszyński z Compensy.

