Wakacje poza sezonem - dobry pomysł na nadwyrężony budżet domowy?

Tegoroczny sezon urlopowy jest inny niż dotychczas. Część Polaków zupełnie zrezygnowała z wyjazdów, inni zamienili zagraniczne wojaże na krótkie, krajowe wypady. I wprawdzie wakacje lada dzień się kończą, ale nie oznacza to, że na wypoczynek jest za późno. Przeciwnie - urlop po sezonie to dobry pomysł zwłaszcza wówczas, gdy nie chcemy nadwyrężać budżetu domowego. Jak go zaplanować? Oto kilka praktycznych wskazówek od ZPF.

Odpoczynek na kredyt?

– Czy brać pożyczkę lub kredyt na sfinansowanie wypoczynku? Wszystko zależy od sytuacji danego budżetu domowego. Czy posiadamy już jakieś długi, zakupy na raty, które spłacamy? W niepewnych czasach warto wstrzymać się z niektórymi decyzjami, także tymi dotyczącymi zaciągania nowych zobowiązań finansowych. Czy będzie nas stać na spłatę kolejnego zadłużenia? Pamiętajmy, że długi trzeba spłacać. To nasz moralny obowiązek – mówi dr Mirosław A. Bieszki, doradca ekonomiczny Związku Przedsiębiorstw Finansowych.

Kliknij, aby powiekszyć fot. B. Wylezich - Fotolia.com Wakacje poza sezonem dobrym pomysłem? Urlop po sezonie może mieć dobry wpływ na domowe finanse.

Rozsądek i urlop po sezonie

Relaks we własnym ogródku

- Najważniejsze jest rozsądne podejście do planowania jakiegokolwiek wyjazdu – radzi dr Bieszki - Po pierwsze trzeba przeanalizować wpływy oraz wydatki oraz zastanowić się, czy na taki wyjazd zwyczajnie nas stać. Warto przemyśleć, czy oszczędności nie uszczuplą się niebezpiecznie po takim wyjeździe oraz zadbać o to, by zostawić część pieniędzy na bieżące potrzeby, nagłe wydatki lub tzw. „czarną godzinę”. Każdy konsument powinien mieć poduszkę finansową na tzw. „wszelki wypadek”, a przecież tą poduszką są właśnie nasze oszczędności - dodaje.

Wybuch pandemii wstrząsnął niemal wszystkimi dziedzinami naszego życia, przekładając się w znacznym stopniu także na decyzje urlopowe. W czerwcu br. jasno i wyraźnie skrystalizowane plany na wakacje 2020 miał zaledwie co trzeci z nas (34 proc.). Blisko 4 na 10 Polaków nie było z kolei pewnych, czy w tym roku w ogóle czeka ich wyjazd na urlop.W grupie osób, które zdecydowane były na wyjazd, większość, bo aż 60 proc. ankietowanych, zadeklarowało, że podczas wakacji nie ma zamiaru oszczędzać. Pozostali planowali oszczędności poprzez m.in. rezygnację z niektórych wakacyjnych atrakcji.Z badania BIG InfoMonitor wynika, że co drugi Polak będzie chciał sfinansować urlop z oszczędności, 43 proc. przeznaczy na ten cel bieżące dochody budżetu domowego, a 12 proc. „dorobi” specjalnie po to, by móc wyjechać na urlop. Niektóre osoby biorące udział w badaniu deklarowały też, że zapożyczą się u rodziny lub w banku, by wyjechać na wakacje.Aby uchronić swój budżet domowy przed nadmiernymi wydatkami warto wybierać te oferty, które nie nadwerężą go już w momencie rezerwacji wyjazdu. Trzeba bowiem pamiętać, że do kosztów rezerwacji hotelu lub wycieczki dojdą jeszcze koszty podróży (jeżeli dojazd jest we własnym zakresie), wyżywienia, zakupu pamiątek, czy dodatkowych atrakcji. W przypadku wyjazdów rodzinnych warto rozważyć wynajęcie domku lub nocleg w agroturystyce, zamiast hotelu, by obniżyć koszty jednostkowe.Zdarza się, że miejsce, którego dotychczas nie braliśmy pod uwagę, ze względu na dalszą odległość od plaży lub centrum, teraz będzie dla nas atrakcyjne właśnie z uwagi na niższy koszt. Dobrym pomysłem może być też samodzielne przygotowywanie posiłków, a więc wynajęcie lokum z własnym aneksem kuchennym.Szczególnie wyjeżdżając na urlop z dziećmi, znaczne kwoty wydaje się na wcześniej wspomniane tzw. dodatkowe atrakcje: wizy tę w planetarium, parku wodnym, muzeum lub w innym miejscu, do którego wchodzi się po opłaceniu biletów wstępu. Być może, warto zastanowić się, by w ramach oszczędności zaplanować bezkosztowe atrakcje: wycieczki rowerowe dla dzieci, konkurs na najlepszy rysunek, zawody sportowe lub wieczorne ognisko.Dużym plusem są też niższe ceny najmu i innych atrakcji po sezonie. Właściciele hoteli, pensjonatów, czy domków oferują pakiety wypoczynkowe lub zniżki. Również ceny posiłków są w wielu obiektach turystycznych bardziej atrakcyjne. Wypoczynek po sezonie, poza oszczędnościami w budżecie domowym, gwarantuje też święty spokój. To właśnie wtedy można nacieszyć się wymarzonym miejscem na plaży lub leśnym spacerem w ciszy. Będzie to miało też dodatkową korzyść - pozwoli zachować dystans społeczny, tak ważny obecnie, w dobie pandemii.W czerwcu blisko 30 proc. Polaków twierdziło, że nie wybiera się na wypoczynek w ogóle. Większość, jako główny powód podawała oszczędności, ale duża liczba ankietowanych (22 proc.) obawiała się koronawirusa. Część z ankietowanych twierdziła, że skoro nie może pojechać za granicę, to w tym roku zamierza zostać w domu.Być może okaże się, że najlepszy wypoczynek to ten spędzony na własnej działce lub przydomowym ogródku. Z samodzielnie przygotowaną lemoniadą, ciastem domowej roboty i oszczędnościami w kieszeni.