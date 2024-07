Polisa ubezpieczeniowa na wakacje za granicą - jaka ochrona?

Sezon wakacyjny ruszył pełną parą. Serwis Wakacje.pl przypomina, aby na zagraniczny wyjazd spakować do walizki ubezpieczenie podróżne. Dzienny koszt takiej polisy to tylko tyle, ile kosztuje deser lodowy. Zyskujemy natomiast pewność, że przy okazji nieszczęśliwego wypadku jesteśmy finansowo zabezpieczeni przed kosztami związanymi z leczeniem za granicą czy transportem medycznym do Polski.

Przeczytaj także: Przed czym za granicą ochronią ubezpieczenie turystyczne, assistance i NNW?

Dlaczego karta EKUZ nie jest wystarczającym zabezpieczeniem podczas wakacji za granicą?

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie turystyczne na wyjazd za granicę?

Jakie są największe zalety polis ubezpieczeniowych?

Dlaczego karta EKUZ nie jest wystarczającym zabezpieczeniem podczas wyjazdów zagranicznych?

Dlaczego warto wykupić polisę ubezpieczeniową na wyjazd?

O polisie warto pomyśleć od razu, w momencie rezerwowania wycieczki. Jeśli jednak podróżujący o tym zapomniał bądź nie był na nią zdecydowany w dniu zakupu, w Wakacje.pl ma możliwość dokupienia ubezpieczenia w dowolnym momencie przed wyjazdem. Wystarczy, że uda się do stacjonarnego salonu sprzedaży lub napisze na adres klient@wakacje.pl. To ważna wiadomość dla niezdecydowanych – zachęca Paulina Fras, product manager w Wakacje.pl.

Przykładowe koszty leczenia i transportu w chętnie wybieranych na letni wypoczynek krajach

Jakie są największe zalety polis ubezpieczeniowych oferowanych klientom w Wakacje.pl?

Wśród przyczyn rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej możemy wymienić np. nieszczęśliwy wypadek, w wyniku którego niezbędna była hospitalizacja, nagłe zachorowanie, zgon, komplikacje w przebiegu ciąży, przedwczesny poród, kradzież dokumentów niezbędnych do odbycia podróży, wezwanie do sądu w charakterze strony postępowania, utratę pracy, wezwanie do odbycia służby wojskowej i wielu innych. Są one zawsze szczegółowo opisane w warunkach umowy ubezpieczeniowej – tłumaczy Paulina Fras.

Czasem możemy spotkać się ze stwierdzeniem, że zakup polisy ubezpieczeniowej na wyjazd zagraniczny jest zbędnym i dodatkowym kosztem, ponieważ wystarczy wyrobić sobie kartę EKUZ i nie ma powodów do zmartwień. Niestety, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) nie gwarantuje nam 100% bezpieczeństwa i pokrycia wszystkich kosztów związanych z nieszczęśliwym wypadkiem czy zachorowaniem na wyjeździe poza granicami Polski.Przede wszystkim zacznijmy od tego, że działa ona wyłącznie w państwach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu - EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria).W tych krajach uprawnia nas do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej, ale pokrywa jedynie część kosztów leczenia, nie gwarantując, że wszystkie niezbędne usługi czy procedury medyczne będą darmowe. Warto pamiętać, że publiczna służba zdrowia w każdym kraju funkcjonuje inaczej i zakres bezpłatnej opieki medycznej gwarantowanej w ramach EKUZ może być różny.Mimo posiadania karty za transport medyczny do Polski trzeba zapłacić samodzielnie. Dotyczy to także udzielonej pomocy w ramach akcji ratunkowej czy poszukiwawczej i rehabilitacji w razie potrzeby jej przeprowadzenia już po powrocie do kraju.Przede wszystkim z uwagi na powyższe ograniczenia karty EKUZ w krajach UE i EFTA. W przypadku wyjazdu do krajów spoza UE wykupienie polisy ubezpieczeniowej powinno być podstawą z uwagi na całkowity brak wsparcia nawet w postaci karty EKUZ. Niestety wielu z nas wybierając się na długo wyczekiwany urlop, nie ma w głowie choroby czy nieszczęśliwego wypadku. Jest to zrozumiałe, ponieważ myśli są zajęte raczej wyborem stroju kąpielowego czy wyobrażeniami o całodziennym plażowaniu i kosztowaniu przysmaków lokalnej kuchni. Niestety, zarówno w Polsce, jak i za granicą, wszystko może się zdarzyć, a podróżny powinien być na to przygotowany. Warto wyjechać ze spokojną głową, nie martwiąc się o ewentualne wysokie koszty leczenia, hospitalizacji czy transportu.Przed nieplanowanymi wydatkami i stresującymi sytuacjami związanymi ze zdrowiem naszym czy naszych najbliższych bardzo łatwo można się uchronić. Wystarczy wykupić porządną polisę ubezpieczeniową. W Wakacje.pl do wyboru jest kilka naprawdę świetnych i atrakcyjnych cenowo propozycji.Koszty leczenia za granicą bywają ogromne. Poniżej przedstawiamy rzeczywiste kwoty zapłacone za leczenie popularnych schorzeń, które mogą przytrafić się każdemu z nas.Wakacje.pl oferują polisy ubezpieczeniowe dostępne tylko u multiagenta. Dedykowane pakiety mają szeroki zakres usług. Kwoty ubezpieczeń są zależne od wybranego pakietu. Klienci Wakacje.pl mogą wybrać jedną z czterech dostępnych opcji. Ubezpieczenie kosztów leczenia wraz z assistance medycznym sięga nawet do 8 milionów euro w najwyższych pakietach.Przede wszystkim - klauzula alkoholowa w cenie. Gwarantuje ona ochronę od kosztów leczenia i assistance (pomoc w nagłych wypadkach oraz pokrycie kosztów transportu) oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (do sumy ubezpieczenia) w przypadku zdarzeń, do których doszło po spożyciu alkoholu, nawet w niewielkich ilościach np. poślizgnięcia się na basenie i rozbicia głowy po spożyciu przysłowiowego drinka z palemką. Polisy obejmują także zwrot kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej z kilkunastu powodów, zależnych lub niezależnych od ubezpieczonego.Za dodatkową opłatą, polisy mogą obejmować następstwa nieszczęśliwych wypadków, które miały miejsce podczas uprawiania sportów ekstremalnych. Podróżni uprawiają bardzo różnorodne sporty. Przed wyjazdem należy sprawdzić, które są uznane za sporty wysokiego ryzyka, ponieważ czasem może się zdarzyć, że ocena zależy od stopnia trudności w danym sporcie np. głębokości podczas nurkowania czy odległości odpłynięcia od linii brzegowej.Wszystkie rodzaje ubezpieczeń obejmują: koszty leczenia i assistance (pomoc w nagłych wypadkach oraz pokrycie kosztów transportu). W zakres assistance mogą także wchodzić koszty poszukiwań, akcje ratownicze czy pokrycie kosztów związanych z transportem samochodowym, następstwa nieszczęśliwych wypadków, OC w szkodach osobowych, bagaż, następstwa chorób przewlekłych oraz koszty rezygnacji z wyjazdu.W zależności od rodzaju wybranej polisy ceny wynoszą od kilku do kilkunastu złotych za dzień pobytu za granicą. Innymi słowy, już za kilkadziesiąt, a maksymalnie kilkaset złotych od osoby możemy zapewnić sobie spokojną głowę i bezpieczeństwo finansowe na wypadek choroby lub nieszczęśliwego wypadku na wakacjach. Podróżujący często korzystają z polis ubezpieczeniowych, wliczając ich koszt w całkowite koszty wyjazdu. To stosunkowo niewielka suma, którą są skłonni zapłacić. Cena za dzień ubezpieczenia zaczyna się już od 7,22 zł. To ponad połowę taniej niż cena gofra czy lodowego deseru.