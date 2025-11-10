eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAnalizy i komentarzeSenat USA przełamuje impas, ustawa budżetowa z szansą na dalsze prace

Senat USA przełamuje impas, ustawa budżetowa z szansą na dalsze prace

2025-11-10 11:45

Senat Stanów Zjednoczonych zatwierdził, stosunkiem głosów 60 do 40, procedurę umożliwiającą dalsze prace legislacyjne nad ustawą budżetową, która ma zakończyć trwający od 40 dni paraliż administracji federalnej. Kluczowe okazało się wsparcie ze strony grupy umiarkowanych Demokratów, którzy łamiąc partyjną dyscyplinę, przełamali impas legislacyjny.

Przeczytaj także: Fed tnie stopy drugi raz, ale studzi oczekiwania rynku

Projekt ustawy zakłada pełne finansowanie dla Departamentów Rolnictwa, Spraw Weteranów oraz samego Kongresu. Pozostałe agencje rządowe mają otrzymać tymczasowe finansowanie do 30 stycznia. Ustawa przewiduje również wypłatę zaległych wynagrodzeń dla pracowników federalnych, przywrócenie finansowania dla samorządów oraz powrót części pracowników do pracy. Do końca stycznia obowiązywać ma zakaz nowych zwolnień w sektorze publicznym.

Projekt ustawy napotyka jednak istotny opór w Izbie Reprezentantów. Głównym punktem spornym jest brak zapisów dotyczących przedłużenia ulg w ramach Affordable Care Act (tzw. Obamacare), co spotkało się ze sprzeciwem Demokratów. Choć Republikanie zapowiedzieli oddzielne głosowanie nad tymi ulgami do połowy grudnia, część Demokratów uznała te gwarancje za niewystarczające. Lider Partii Demokratycznej w Izbie zadeklarował zdecydowany sprzeciw wobec ustawy w jej obecnym kształcie.

Sytuacja ta wpisuje się w szerszy kontekst polityczny. Republikanie, stosując taktykę opóźniania, utrzymywali Izbę poza sesją od 19 września, a presja społeczna narastała wraz z kolejnymi konsekwencjami shutdownu. Administracja Białego Domu zmagała się z masowymi zwolnieniami, wstrzymaniem wypłat oraz koniecznością reagowania na próby obchodzenia nakazów sądowych w sprawie zasiłków żywnościowych. Tuż przed Świętem Dziękczynienia, działania sekretarza transportu doprowadziły do odwołania wielu lotów, co dodatkowo spotęgowało naciski społeczne.

Koszty gospodarcze paraliżu administracyjnego są znaczące. Według szacunków, shutdown generuje straty rzędu 15 mld USD tygodniowo. Biuro Budżetowe Kongresu (CBO) prognozuje, że w IV kwartale PKB może obniżyć się o 1.5 punktu procentowego. Nastroje konsumenckie osiągnęły najniższy poziom od trzech lat, rośnie niepewność co do dalszego kształtowania się cen i sytuacji na rynku pracy. Wstrzymanie publikacji danych makroekonomicznych dodatkowo utrudnia działania Rezerwy Federalnej, która musi podejmować decyzje niemal "w ciemno".

Ustawa zawiera również szereg dodatkowych zapisów, które zostały uznane za sukces Partii Demokratycznej. Udało się zablokować proponowane wcześniej cięcia międzynarodowej pomocy żywnościowej oraz zabezpieczyć większe środki na ochronę Kapitolu. Kontrowersje budzi jednak punkt dotyczący ograniczenia sprzedaży produktów zawierających psychoaktywne związki z konopi, co – według szacunków branżowych – może zagrozić nawet 325 tys. miejsc pracy w tym sektorze.

Na wieści o postępach legislacyjnych pozytywnie zareagowały rynki finansowe. Kontrakty terminowe na indeks S&P 500 wzrosły o 0.76%, a Nasdaq 100 o 1.29%, co odzwierciedla rosnące nadzieje na zakończenie impasu. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA wzrosła do poziomu 4.14%, a indeks dolara (DXY) osłabił się do poziomu 99.49 pkt.
Przeczytaj także: Rynek oczekuje cięcia stóp, ale Fed wciąż podzielony Rynek oczekuje cięcia stóp, ale Fed wciąż podzielony

oprac. : Krzysztof Kamiński / Dom Maklerski TMS Brokers Dom Maklerski TMS Brokers

Więcej na ten temat: USA, komentarz walutowy, komentarz giełdowy

Przeczytaj także

Kluczowy raport NFP w centrum uwagi

Kluczowy raport NFP w centrum uwagi

Cook na celowniku Trumpa, ale inwestorzy patrzą na NVIDIA

Cook na celowniku Trumpa, ale inwestorzy patrzą na NVIDIA

Choć brakuje raportu NFP, to widać problemy rynku pracy w USA

Choć brakuje raportu NFP, to widać problemy rynku pracy w USA

Inflacja vs. spowolnienie - BoE w klinczu przed kolejnymi decyzjami

Inflacja vs. spowolnienie - BoE w klinczu przed kolejnymi decyzjami

Rynek ropy stabilny, ale balansuje między nadpodażą a ryzykiem geopolitycznym

Rynek ropy stabilny, ale balansuje między nadpodażą a ryzykiem geopolitycznym

Technologiczna euforia traci impet?

Technologiczna euforia traci impet?

Prognozy grudniowe EBC mogą przesądzić o przyszłej polityce

Prognozy grudniowe EBC mogą przesądzić o przyszłej polityce

Netflix: Rekordowe zaangażowanie użytkowników nie rekompensuje spadku EPS

Netflix: Rekordowe zaangażowanie użytkowników nie rekompensuje spadku EPS

USA i Australia łączą siły w walce o minerały krytyczne

USA i Australia łączą siły w walce o minerały krytyczne

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Ranking kont osobistych z najlepszymi korzyściami dla klientów

Ranking kont osobistych z najlepszymi korzyściami dla klientów

Artykuł sponsorowany vs natywny. 8 różnic, które wpływają na skuteczność publikacji

Artykuł sponsorowany vs natywny. 8 różnic, które wpływają na skuteczność publikacji

Linki dofollow i nofollow - jakie są różnice i czy linki nofollow mają sens?

Linki dofollow i nofollow - jakie są różnice i czy linki nofollow mają sens?

Artykuły promowane

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

Emerytury pomostowe. Co się zmieniło od 1 stycznia 2024?

Jaki podatek od nieruchomości w 2025 roku?

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Banki obniżają oprocentowanie oszczędności

Banki obniżają oprocentowanie oszczędności

Oszczędności nie rosną, dysproporcje - tak. Nowe badanie ujawnia, kto śpi spokojnie

Oszczędności nie rosną, dysproporcje - tak. Nowe badanie ujawnia, kto śpi spokojnie

Plan na Boże Narodzenie: mniej wydatków i gości

Plan na Boże Narodzenie: mniej wydatków i gości

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Zdolność kredytowa we IX 2024. Kredyty mieszkaniowe znów staniały

Zdolność kredytowa we IX 2024. Kredyty mieszkaniowe znów staniały

Dłużnicy alimentacyjni ciągle bezkarni?

Dłużnicy alimentacyjni ciągle bezkarni?

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Pokolenie X walczy o przetrwanie: za starzy do pracy, za młodzi na emeryturę

Pokolenie X walczy o przetrwanie: za starzy do pracy, za młodzi na emeryturę

Opel Astra Sports Tourer Diesel - praktyczne i oszczędne kombi w kompaktowym wydaniu

Opel Astra Sports Tourer Diesel - praktyczne i oszczędne kombi w kompaktowym wydaniu

Badania internetu Gemius/PBI X 2025

Badania internetu Gemius/PBI X 2025

Marsz Niepodległości 2025: święto patriotyzmu czy podziałów?

Marsz Niepodległości 2025: święto patriotyzmu czy podziałów?

Polacy wracają z emigracji. Eksperci: to może uratować rynek pracy

Polacy wracają z emigracji. Eksperci: to może uratować rynek pracy

Jak sztuczna inteligencja zmienia pracę programistów?

Jak sztuczna inteligencja zmienia pracę programistów?

Mercedes-AMG GT 43 - sportowe coupe z duszą klasyka

Mercedes-AMG GT 43 - sportowe coupe z duszą klasyka

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: