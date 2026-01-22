eGospodarka.pl
Grenlandia w tle, cła odsunięte - Trump zmienia narrację

2026-01-22 11:15

Prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone nie wprowadzą ceł na towary z krajów europejskich, które sprzeciwiały się jego planom przejęcia Grenlandii. Decyzję uzasadnił zawarciem "ram przyszłego porozumienia" dotyczącego wyspy, nie ujawniając jednak szczegółowych zapisów ani zakresu uzgodnień. Zapowiedź ta stanowi wyraźny zwrot w dotychczasowej narracji, ponieważ wcześniej Trump groził Europie wprowadzeniem ceł w wysokości 10% od 1 lutego oraz 25% od 1 czerwca, traktując je jako narzędzie presji politycznej.

Informacja została przekazana po spotkaniu Trumpa z sekretarzem generalnym NATO - Mark Rutte - które odbyło się na marginesie World Economic Forum w Davos. Rozmowy koncentrowały się na kwestiach bezpieczeństwa, w szczególności ochronie regionu Arktyki, obronie przeciwrakietowej, w tym koncepcji systemu „Golden Dome”, oraz ograniczaniu wpływów Rosji i Chin w tym strategicznym obszarze. NATO potwierdziło, że negocjacje pomiędzy USA, Danią i Grenlandią będą kontynuowane, z naciskiem na wzmocnienie wspólnego bezpieczeństwa.

Decyzja Trumpa spotkała się z pozytywną reakcją rynków finansowych. Amerykańskie giełdy zanotowały wzrosty, rentowności obligacji 5-letnich USA spadły poniżej 3,83%, zaś 10-letnich poniżej 4,25%. EURUSD zszedł poniżej 1,1700, co można odebrać jako sygnał deeskalacji napięć handlowych i politycznych z Europą. Jednocześnie Dania konsekwentnie odrzuca możliwość negocjowania kwestii suwerenności nad półautonomiczną Grenlandią. Premier Mette Frederiksen zadeklarowała gotowość rozmów o bezpieczeństwie, inwestycjach i współpracy gospodarczej, podkreślając jednak, że suwerenność kraju nie podlega negocjacjom.

Sam Trump mówi o „długoterminowym, wręcz nieskończonym porozumieniu”, unikając jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy oznacza ono przejęcie Grenlandii przez USA. Według doniesień medialnych ramy porozumienia mogą zakładać poszanowanie suwerenności Danii przy jednoczesnym zwiększeniu roli Stanów Zjednoczonych w architekturze bezpieczeństwa Arktyki. W efekcie czasowe wycofanie się z ceł uspokoiło rynki i złagodziło napięcia transatlantyckie, jednak brak jasnych i wiążących szczegółów sprawia, że spór wokół Grenlandii nie został definitywnie rozwiązany, a relacje USA z europejskimi sojusznikami pozostają kruche.
oprac. : Krzysztof Kamiński / Dom Maklerski TMS Brokers

