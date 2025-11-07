Choć brakuje raportu NFP, to widać problemy rynku pracy w USA

Tradycyjnie w pierwszy piątek miesiąca inwestorzy i analitycy czekają na publikację raportu NFP, przedstawiającego dane z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych za poprzedni miesiąc. Tym razem jednak, z powodu rekordowo długiego zamknięcia rządu federalnego (shutdown), zapewne publikacja zostanie ponownie wstrzymana. To już kolejny miesiąc, w którym rynek musi obyć się bez kluczowego źródła informacji, cierpliwie wyczekując zakończenia tego impasu.

Pomimo braku oficjalnych danych rządowych, inne źródła dostarczają niepokojących sygnałów. Opublikowany wczoraj raport Challengera wskazuje, że amerykański rynek pracy w październiku 2025 roku znalazł się pod silną presją. Liczba ogłoszonych zwolnień sięgnęła aż 153 074 – to najwyższy wynik dla października od ponad 20 lat. Skala redukcji jest niemal trzykrotnie większa niż w analogicznym okresie 2024 roku. Tak wysoki poziom cięć etatów ostatni raz notowano w październiku 2003 roku, co podkreśla głębię obecnego pogorszenia warunków na rynku pracy.Najsilniej zwolnienia dotknęły sektory technologiczny oraz logistyczno-magazynowy, gdzie firmy kontynuują dostosowywanie się do realiów “post-pandemicznych” oraz gwałtownej transformacji technologicznej. Głównymi przyczynami redukcji etatów są szybka adopcja sztucznej inteligencji i automatyzacja procesów – zjawiska porównywane przez analityków do rewolucji mobilnej z początku lat 2000. Dodatkowo przedsiębiorstwa zmagają się z rosnącymi kosztami działalności oraz słabnącym popytem ze strony konsumentów i firm, co wymusza szukanie oszczędności. Wiele organizacji likwiduje stanowiska kierownicze i redukuje nadmiar zatrudnienia z lat pandemii.Wśród największych ogłoszonych redukcji znalazły się: Amazon (14 000 etatów, głównie w biurach), Target (1 800 stanowisk – 8% kadry korporacyjnej), Paramount Skydance (1 000 pracowników), a także zwolnienia w firmach takich jak Starbucks, Delta Air Lines, CarMax, Rivian, Molson Coors czy UPS, który ogłosił likwidację 34 000 etatów operacyjnych – o ponad 70% więcej niż wcześniej zakładano.W całym 2025 roku liczba ogłoszonych zwolnień przekroczyła już milion, co czyni ten rok najtrudniejszym pod względem redukcji zatrudnienia od czasów pandemii. Jednocześnie plany rekrutacyjne firm są na najniższym poziomie od 2011 roku, a sezonowe zatrudnienie – tradycyjnie zwiększające się w końcówce roku – jest najsłabsze od co najmniej 2012 roku. Coraz więcej osób ma trudności ze znalezieniem nowych miejsc pracy, co dodatkowo pogłębia niepokój na rynku.Mimo niepokojących danych, raporty z rynku pracy nie są całkowicie jednorodne. Według danych ADP, w październiku zatrudnienie w sektorze prywatnym wzrosło o 42 000, co sugeruje pewną stabilizację po dwóch miesiącach spadków. Z kolei Revelio Labs wskazuje na ogólny spadek zatrudnienia o 9 000 etatów, przy czym największe cięcia miały miejsce w sektorze publicznym.Na tle tych wydarzeń pojawia się wyraźny kontrast między rzeczywistymi trendami a ocenami decydentów. Przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell nadal opisuje sytuację jako „bardzo stopniowe schładzanie” rynku pracy. Z kolei Jamie Dimon, prezes JPMorgan, komentując wpływ AI, zauważył, że technologia ta może zmniejszyć obciążenie pracą, ale jednocześnie stworzyć nowe role – dlatego planuje przesuwanie pracowników w ramach organizacji, zamiast przeprowadzać masowe zwolnienia.Mimo pojedynczych pozytywnych sygnałów, dane z października potwierdzają, że amerykański rynek pracy wchodzi w fazę wyraźnego spowolnienia, którego głównymi determinantami są automatyzacja, presja kosztowa oraz korekta po okresie dynamicznego wzrostu zatrudnienia w latach pandemicznych.