Świadczenie wspierające: ZUS ostrzega przed płatnymi pośrednikami. Jak skorzystać z pomocy za darmo?

2026-03-23 13:08

"Pomogę zaopiekować się formalnościami" - brzmi niewinnie, ale może skończyć się utratą całego świadczenia. Osoby z niepełnosprawnością, często starsze, podpisują umowy z kancelariami, nie zdając sobie sprawy, że dopiero po czasie dowiedzą się o ukrytych opłatach sięgających nawet kilkunastu tysięcy złotych. ZUS przypomina: wniosek o świadczenie wspierające można złożyć za darmo, a pracownicy ZUS pomagają w jego wypełnieniu i złożeniu zarówno w placówkach, jak i przez infolinię.

Przeczytaj także: Wypłacono pierwsze świadczenia wspierające

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Dlaczego nie warto korzystać z płatnych usług pośredników przy ubieganiu się o świadczenie wspierające.
  • Jakie są ryzyka związane z podpisywaniem umów z kancelariami oferującymi pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego.
  • Jak skorzystać z bezpłatnej pomocy ZUS przy wypełnianiu i składaniu wniosku o świadczenie wspierające.
  • Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania świadczenia wspierającego i jaką rolę odgrywa decyzja z WZON.
  • Jak upoważnić zaufaną osobę do załatwiania spraw w ZUS i uniknąć nieuczciwych praktyk pośredników.
  • Gdzie znaleźć rzetelne informacje na temat świadczenia wspierającego i jak skontaktować się z ZUS w przypadku wątpliwości.

Do ZUS docierają sygnały od klientów, którzy otrzymują propozycje odpłatnego „załatwienia” świadczenia wspierającego. Przedstawiciele niektórych kancelarii odwiedzają w domach osoby z niepełnosprawnością. Często są to osoby starsze, które nie zawsze dokładnie zapoznają się z treścią podpisywanych dokumentów. Zdarza się, że dopiero później dowiadują się o wysokich opłatach zapisanych w umowie.

- Niedawno do jednej z placówek ZUS zgłosiła się wnuczka klientki, która skorzystała z usług kancelarii oferującej pomoc przy uzyskaniu świadczenia wspierającego. Klientka podpisała umowę i udzieliła pełnomocnictwa do działania w jej imieniu. Wyrównanie świadczenia wspierającego za kilka miesięcy trafiło bezpośrednio na konto kancelarii jako wynagrodzenie za jej usługi i wyniosło niemal 22 tys. zł – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Po rozliczeniu należności kancelaria złożyła w ZUS dokumenty dotyczące zmiany rachunku bankowego do dalszej wypłaty świadczenia na rachunek klientki oraz odwołania udzielonego pełnomocnictwa. - Pieniądze, które trafiły do kancelarii jako wynagrodzenie za jej usługi, mogły zostać przeznaczone na pokrycie kosztów opieki, leczenia lub rehabilitacji klientki – dodaje rzeczniczka.

W innym przypadku klient podpisał umowę z kancelarią, zgodnie z którą wynagrodzenie za jej usługi miało stanowić czterokrotność miesięcznej wartości przyznanego świadczenia wspierającego. Przy maksymalnej wysokości tego świadczenia, wynoszącej 4353 zł, oznacza to kwotę przekraczającą 17,4 tys. zł.

- Podobne sytuacje zdarzały się również w ubiegłym roku. Klienci informowali pracowników ZUS o ofertach pośredników, którzy proponowali pomoc w zamian za bardzo wysokie wynagrodzenie, sięgające nawet 10 tys. zł albo sześciokrotności miesięcznego świadczenia, a my przypominaliśmy o tym, że ZUS pomoże w złożeniu wniosku o świadczenie wspierające do ZUS za darmo i wciąż to robi – mówi Beata Kopczyńska.

Pomoc z ZUS za darmo


Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że nie ma potrzeby korzystania z płatnych usług kancelarii czy pośredników, aby otrzymać świadczenie wspierające. Wniosek można złożyć samodzielnie przez internet na portalu eZUS lub z bezpłatnym wsparciem pracowników ZUS.

Osoba z niepełnosprawnością może również upoważnić do załatwiania spraw w ZUS-ie zaufaną osobę, na przykład członka rodziny lub bliskiego. Taki pełnomocnik również może liczyć na bezpłatną pomoc pracowników Zakładu przy złożeniu wniosku.

- Bez decyzji z Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ustalającej poziom potrzeby wsparcia (należy uzyskać co najmniej 70 punktów), nie ma sensu składania wniosku o świadczenie wspierające do ZUS. Istotna jest kolejność w tym przypadku. Najpierw wniosek do WZON, a po decyzji WZON – dopiero wniosek o świadczenie wspierające do ZUS – wyjaśnia rzeczniczka.

Zgodnie z przepisami w decyzji z WZON musi zostać przyznane co najmniej 70 punktów, dopiero wtedy można złożyć w ZUS wniosek o świadczenie wspierające. Warto pamiętać o tym, że kancelarie czy pośrednicy nie mają wpływu na wydanie tej decyzji ani na liczbę przyznanych punktów.

Uważaj na oferty pośredników


Jeśli skontaktuje się z nami kancelaria oferująca pomoc w uzyskaniu świadczenia lub natrafimy na taką ofertę w internecie, warto zachować ostrożność i spokojnie przeanalizować taką propozycję. Przed podpisaniem dokumentów dobrze jest dokładnie zapoznać się z ich treścią, skonsultować decyzję z bliską osobą oraz w razie wątpliwości skontaktować się z ZUS.

Więcej informacji o świadczeniu wspierającym i zasadach jego przyznawania można uzyskać w placówkach ZUS, na infolinii oraz na stronie internetowej .
Przeczytaj także: Świadczenie wspierające - ZUS wypłacił ponad 1,2 mld zł Świadczenie wspierające - ZUS wypłacił ponad 1,2 mld zł

Przeczytaj także

Świadczenie wspierające także dla cudzoziemców

Świadczenie wspierające także dla cudzoziemców

Świadczenie wspierające a świadczenie dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

Świadczenie wspierające a świadczenie dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością: najpierw wniosek do WZON

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością: najpierw wniosek do WZON

Niewidoczni, choć zdolni. Dlaczego osoby z niepełnosprawnościami wciąż są na marginesie rynku pracy?

Niewidoczni, choć zdolni. Dlaczego osoby z niepełnosprawnościami wciąż są na marginesie rynku pracy?

Fundusze europejskie wspierają firmy we wdrożeniu aktu o dostępności

Fundusze europejskie wspierają firmy we wdrożeniu aktu o dostępności

Dyrektywa EAA - za niespełnienie wymagań grzywna w wysokości nawet 81 tys. zł

Dyrektywa EAA - za niespełnienie wymagań grzywna w wysokości nawet 81 tys. zł

Europejski Akt o Dostępności - jak nowe przepisy zmienią zakupy online?

Europejski Akt o Dostępności - jak nowe przepisy zmienią zakupy online?

Zaległości w ZUS nie wykluczają wakacji składkowych

Zaległości w ZUS nie wykluczają wakacji składkowych

500 plus dla niepełnosprawnych pobiera prawie 400 tys. osób

500 plus dla niepełnosprawnych pobiera prawie 400 tys. osób

