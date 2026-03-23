Świadczenie wspierające: ZUS ostrzega przed płatnymi pośrednikami. Jak skorzystać z pomocy za darmo?
2026-03-23 13:08
Z tego artykułu dowiesz się:
- Dlaczego nie warto korzystać z płatnych usług pośredników przy ubieganiu się o świadczenie wspierające.
- Jakie są ryzyka związane z podpisywaniem umów z kancelariami oferującymi pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego.
- Jak skorzystać z bezpłatnej pomocy ZUS przy wypełnianiu i składaniu wniosku o świadczenie wspierające.
- Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania świadczenia wspierającego i jaką rolę odgrywa decyzja z WZON.
- Jak upoważnić zaufaną osobę do załatwiania spraw w ZUS i uniknąć nieuczciwych praktyk pośredników.
- Gdzie znaleźć rzetelne informacje na temat świadczenia wspierającego i jak skontaktować się z ZUS w przypadku wątpliwości.
Do ZUS docierają sygnały od klientów, którzy otrzymują propozycje odpłatnego „załatwienia” świadczenia wspierającego. Przedstawiciele niektórych kancelarii odwiedzają w domach osoby z niepełnosprawnością. Często są to osoby starsze, które nie zawsze dokładnie zapoznają się z treścią podpisywanych dokumentów. Zdarza się, że dopiero później dowiadują się o wysokich opłatach zapisanych w umowie.
- Niedawno do jednej z placówek ZUS zgłosiła się wnuczka klientki, która skorzystała z usług kancelarii oferującej pomoc przy uzyskaniu świadczenia wspierającego. Klientka podpisała umowę i udzieliła pełnomocnictwa do działania w jej imieniu. Wyrównanie świadczenia wspierającego za kilka miesięcy trafiło bezpośrednio na konto kancelarii jako wynagrodzenie za jej usługi i wyniosło niemal 22 tys. zł – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.
Po rozliczeniu należności kancelaria złożyła w ZUS dokumenty dotyczące zmiany rachunku bankowego do dalszej wypłaty świadczenia na rachunek klientki oraz odwołania udzielonego pełnomocnictwa. - Pieniądze, które trafiły do kancelarii jako wynagrodzenie za jej usługi, mogły zostać przeznaczone na pokrycie kosztów opieki, leczenia lub rehabilitacji klientki – dodaje rzeczniczka.
W innym przypadku klient podpisał umowę z kancelarią, zgodnie z którą wynagrodzenie za jej usługi miało stanowić czterokrotność miesięcznej wartości przyznanego świadczenia wspierającego. Przy maksymalnej wysokości tego świadczenia, wynoszącej 4353 zł, oznacza to kwotę przekraczającą 17,4 tys. zł.
- Podobne sytuacje zdarzały się również w ubiegłym roku. Klienci informowali pracowników ZUS o ofertach pośredników, którzy proponowali pomoc w zamian za bardzo wysokie wynagrodzenie, sięgające nawet 10 tys. zł albo sześciokrotności miesięcznego świadczenia, a my przypominaliśmy o tym, że ZUS pomoże w złożeniu wniosku o świadczenie wspierające do ZUS za darmo i wciąż to robi – mówi Beata Kopczyńska.
Pomoc z ZUS za darmo
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że nie ma potrzeby korzystania z płatnych usług kancelarii czy pośredników, aby otrzymać świadczenie wspierające. Wniosek można złożyć samodzielnie przez internet na portalu eZUS lub z bezpłatnym wsparciem pracowników ZUS.
Osoba z niepełnosprawnością może również upoważnić do załatwiania spraw w ZUS-ie zaufaną osobę, na przykład członka rodziny lub bliskiego. Taki pełnomocnik również może liczyć na bezpłatną pomoc pracowników Zakładu przy złożeniu wniosku.
- Bez decyzji z Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ustalającej poziom potrzeby wsparcia (należy uzyskać co najmniej 70 punktów), nie ma sensu składania wniosku o świadczenie wspierające do ZUS. Istotna jest kolejność w tym przypadku. Najpierw wniosek do WZON, a po decyzji WZON – dopiero wniosek o świadczenie wspierające do ZUS – wyjaśnia rzeczniczka.
Zgodnie z przepisami w decyzji z WZON musi zostać przyznane co najmniej 70 punktów, dopiero wtedy można złożyć w ZUS wniosek o świadczenie wspierające. Warto pamiętać o tym, że kancelarie czy pośrednicy nie mają wpływu na wydanie tej decyzji ani na liczbę przyznanych punktów.
Uważaj na oferty pośredników
Jeśli skontaktuje się z nami kancelaria oferująca pomoc w uzyskaniu świadczenia lub natrafimy na taką ofertę w internecie, warto zachować ostrożność i spokojnie przeanalizować taką propozycję. Przed podpisaniem dokumentów dobrze jest dokładnie zapoznać się z ich treścią, skonsultować decyzję z bliską osobą oraz w razie wątpliwości skontaktować się z ZUS.
Więcej informacji o świadczeniu wspierającym i zasadach jego przyznawania można uzyskać w placówkach ZUS, na infolinii oraz na stronie internetowej .
oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)
Najnowsze w dziale Finanse
-
Świadczenie wspierające: ZUS ostrzega przed płatnymi pośrednikami. Jak skorzystać z pomocy za darmo?
-
Fundusz awaryjny jako podstawa bezpieczeństwa finansowego. Jak go zbudować i gdzie lokować środki?
-
Gdzie firmy mają największe zaległości? Najnowsza mapa długów przedsiębiorstw
-
Ostrożny BOJ i jastrzębi FED - USDJPY blisko 160