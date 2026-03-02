eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAnalizy i komentarzeGeopolityka napędza wzrosty i niepewność na rynku paliw

Geopolityka napędza wzrosty i niepewność na rynku paliw

2026-03-02 11:42

W poniedziałek globalne rynki paliw zareagowały gwałtowną zwyżką cen na narastającą eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie, która zwiększyła ryzyko zakłóceń w eksporcie produktów rafinowanych z rejonu Zatoki Perskiej. Najmocniej drożał diesel (gasoil) na giełdzie ICE – na otwarciu skok sięgał nawet 17%, co wyniosło notowania do najwyższego poziomu od dwóch lat, choć później część wzrostu została skorygowana. Dla porównania ropa Brent rosła maksymalnie o około 13%, co podkreśla, że rynek wyceniał nie tylko problem dostępności surowca, lecz przede wszystkim potencjalne przerwanie dostaw paliw gotowych. W ślad za dieslem wzrosły także ceny paliwa lotniczego (jet fuel) oraz cięższych frakcji, takich jak olej opałowy, a presja cenowa objęła również wybrane surowce i półprodukty powiązane z sektorem energetycznym i przemysłem, m.in. LPG, metanol czy bitum.

Przeczytaj także: Wojna w Iranie i wzrost cen ropy mogą zjeść zyski firm transportowych

Kluczowym źródłem niepokoju pozostaje Cieśnina Ormuz, przez którą przepływa znacząca część handlu paliwami. Według przywoływanych szacunków, przez to „wąskie gardło” przechodzi około 10% światowego handlu dieslem oraz około 20% globalnych przepływów paliwa lotniczego i nafty. W praktyce ruch tankowców przez cieśninę pozostaje wstrzymany po bombardowaniach Iranu przez USA i Izrael oraz po odwetowych atakach Iranu na wiele krajów, co istotnie podnosi premię za ryzyko w notowaniach paliw transportowych. Dodatkowym elementem niepewności są sygnały polityczne – Donald Trump w rozmowie z „New York Times” wskazywał, że operacja może potrwać „cztery lub pięć tygodni”, co rynki mogą interpretować jako perspektywę utrzymania napiętej sytuacji co najmniej w krótkim terminie.

Znaczenie regionu wykracza poza samą ropę. Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Kuwejt to nie tylko eksporterzy surowca, ale także lokalizacje nowoczesnych rafinerii produkujących diesel, paliwo lotnicze oraz komponenty petrochemiczne. Iran jest z kolei istotnym źródłem oleju opałowego. Z tego powodu ewentualne zakłócenia żeglugi w Ormuzie uderzają w cały łańcuch dostaw – od produkcji i eksportu po logistykę morską – a konsekwencje są szybciej i mocniej widoczne w cenach paliw gotowych niż w samej ropie.

Potwierdzeniem napięć jest również struktura terminowa rynku paliwa lotniczego, który wszedł głębiej w stan backwardation, czyli sytuację, w której dostawy „na już” są wyraźnie droższe niż dostawy z odroczonym terminem. Taki układ cen jest typowy dla rynków odczuwających presję natychmiastowej dostępności i oznacza, że uczestnicy rynku bardziej obawiają się krótkoterminowych niedoborów niż odległego w czasie spadku podaży. Wskazywano też na szybkie rozszerzenie spreadów – w krótkim czasie miały one niemal się podwoić względem poziomów z piątku, co jest kolejnym sygnałem nagłego zaostrzenia sytuacji podażowo-logistycznej. Z kolei według Goldman Sachs średni eksport produktów rafinowanych przez Ormuz w ubiegłym roku wynosił około 3,5 mln baryłek dziennie, co pokazuje skalę wolumenu narażonego na ryzyko w przypadku utrzymującej się blokady.

Jednocześnie, przy braku doniesień o dużych zniszczeniach rafinerii w regionie, głównym kanałem szoku na tym etapie wydaje się ryzyko związane z żeglugą i przepustowością Ormuzu, a nie bezpośredni spadek mocy przerobowych. To istotne rozróżnienie, ponieważ oznacza, że napięcia cenowe mogą być przede wszystkim funkcją czasu trwania zakłóceń logistycznych oraz skali ograniczeń w transporcie morskim. Dla gospodarki realnej oznacza to ryzyko szybkiego wzrostu kosztów transportu i logistyki – szczególnie poprzez drożejący diesel – a w konsekwencji presję na ceny w branżach wrażliwych na koszty przewozu i energii, od handlu i przemysłu po usługi transportowe i lotnicze.
Przeczytaj także: Deeskalacja na linii USA-Iran Deeskalacja na linii USA-Iran

oprac. : Krzysztof Kamiński / Dom Maklerski TMS Brokers Dom Maklerski TMS Brokers

Więcej na ten temat: paliwo, ceny paliw, diesel, olej napędowy, ropa naftowa, ceny ropy, cena ropy, USA, Iran, komentarz walutowy, komentarz giełdowy

Przeczytaj także

Nowe cła USA na partnerów Iranu

Nowe cła USA na partnerów Iranu

Czy paliwo będzie tańsze? Nadpodaż ropy studzi ceny benzyny i diesla

Czy paliwo będzie tańsze? Nadpodaż ropy studzi ceny benzyny i diesla

Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? Sprawdź porównanie benzyny, oleju napędowego, LPG i innych paliw.

Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? Sprawdź porównanie benzyny, oleju napędowego, LPG i innych paliw.

Dlaczego ceny paliw są tak wysokie, skoro ropa nie jest najdroższa?

Dlaczego ceny paliw są tak wysokie, skoro ropa nie jest najdroższa?

Cena paliwa: Polska tańsza od Holandii

Cena paliwa: Polska tańsza od Holandii

Rynek pracy USA na granicy stagnacji? Fed czeka na nowe dane

Rynek pracy USA na granicy stagnacji? Fed czeka na nowe dane

Grenlandia w tle, cła odsunięte - Trump zmienia narrację

Grenlandia w tle, cła odsunięte - Trump zmienia narrację

Kreml zmienia warunki gry?

Kreml zmienia warunki gry?

Trump otwiera eksport chipów AI do Chin z 25% opłatą

Trump otwiera eksport chipów AI do Chin z 25% opłatą

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Ranking lokat i kont oszczędnościowych

Ranking lokat i kont oszczędnościowych

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w listopadzie 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w listopadzie 2025

Ranking kont firmowych 2023. W jakim banku najlepsze konto firmowe?

Ranking kont firmowych 2023. W jakim banku najlepsze konto firmowe?

Artykuły promowane

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

Koniec rękojmi w sprzedaży konsumenckiej

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 - jakie stawki i formy opodatkowania?

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Wzrost PKB nie pomógł. Rekordowa liczba niewypłacalności firm w 2025 roku

Wzrost PKB nie pomógł. Rekordowa liczba niewypłacalności firm w 2025 roku

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Kieszonkowe dla dziecka, czyli nauka zarządzania budżetem domowym

Kieszonkowe dla dziecka, czyli nauka zarządzania budżetem domowym

Najlepsze lokaty 2026? Średnie oprocentowanie spadło poniżej 4,7%

Najlepsze lokaty 2026? Średnie oprocentowanie spadło poniżej 4,7%

Jak Polacy oszczędzają pieniądze? Najważniejsze cele finansowe na 2026

Jak Polacy oszczędzają pieniądze? Najważniejsze cele finansowe na 2026

Legitymacja studencka jako karta debetowa

Legitymacja studencka jako karta debetowa

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

MagicPad 4, MagicBook Pro 14 i... robot humanoidalny. HONOR rozwija ekosystem AI

MagicPad 4, MagicBook Pro 14 i... robot humanoidalny. HONOR rozwija ekosystem AI

Robot Phone i Magic V6. HONOR pokazuje przyszłość smartfonów

Robot Phone i Magic V6. HONOR pokazuje przyszłość smartfonów

Kompetencje miękkie ważniejsze niż cyfrowe? Jakich liderów pracodawcy?

Kompetencje miękkie ważniejsze niż cyfrowe? Jakich liderów pracodawcy?

Rynek pracy w logistyce: najwyższy popyt na pracowników i podwyżki blisko 10%

Rynek pracy w logistyce: najwyższy popyt na pracowników i podwyżki blisko 10%

Kompetencje cyfrowe dzieci mniejsze, niż się wydaje?

Kompetencje cyfrowe dzieci mniejsze, niż się wydaje?

Praca hybrydowa a wyniki biznesowe. Dlaczego 50% firm traci efektywność i jak temu zapobiec?

Praca hybrydowa a wyniki biznesowe. Dlaczego 50% firm traci efektywność i jak temu zapobiec?

Samochód z dachem panoramicznym - luksus czy ryzyko?

Samochód z dachem panoramicznym - luksus czy ryzyko?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: