Gdzie firmy mają największe zaległości? Najnowsza mapa długów przedsiębiorstw

Gdzie w Polsce najłatwiej o nierzetelnego kontrahenta, a gdzie firmy wychodzą na prostą? Najnowsza mapa kondycji płatniczej przedsiębiorstw przynosi dość niejednoznaczny obraz: rzesza dłużników wprawdzie się zmniejszyła, ale ich zaległości są za to coraz większe. Ponad 45 mld zł nieuregulowanych zobowiązań i rosnące średnie zadłużenie to sygnał: ostrożność w doborze partnerów jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek.

Przeczytaj także: Rośnie średnia kwota zadłużenia firmy

45 mld zł zaległości i ponad 309 tys. dłużników to jasny sygnał, że zatory płatnicze to poważny problem systemowy. Trudności z płynnością finansową dotykają nie tylko pojedyncze branże, ale szeroki przekrój gospodarki. Mapa zadłużenia pokazuje kontrasty regionalne. Podczas gdy dług na Mazowszu może wynikać ze skali działalności firm w regionie, to wysokie średnie przeterminowane zadłużenie Podkarpacia sugeruje skrajnie trudną sytuację pojedynczych podmiotów na mniejszych rynkach.



Niepokoi również dynamika w Zachodniopomorskiem i Małopolsce. Tak duży skok zaległości może być wynikiem pogorszenia lokalnej koniunktury - wahań kosztów, problemów z popytem lub ograniczonym dostępem do finansowania – podkreśla Paweł Szarkowski, prezes BIG InfoMonitor.

Pierwsze sygnały poprawy, ale bez nadmiernego optymizmu

Najważniejsze dane (na koniec 2025 r):

Zaległe długi przedsiębiorstw przekroczyły 45 mld zł, obciążając konta ponad 309 tys. podmiotów;

Po ponad 190 tys. zł na firmę to najwyższe średnie zaległości firm z Podkarpacia i Mazowsza;

Najszybciej zaległych długów przybywało w Zachodniopomorskiem i Małopolsce – kolejno po 13,3 proc. i 10,3 proc. w skali roku;

Najlepiej poradziły sobie firmy z woj. świętokrzyskiego i łódzkiego – gdzie zaległości ubyło o kolejno 9,3 proc. i 8,4 proc.;

Wartościowo liderem w przeterminowanym zadłużeniu pozostaje Mazowsze – 12 mld zł, dalej Śląsk – ponad 5,6 mld zł i Wielkopolska - 4,6 mld zł.

Tak gwałtowny przyrost kwoty długu przy mniejszej liczbie dłużników dowodzi, że problemy finansowe „puchną” u firm już zadłużonych. Dla kontrahentów oznacza to radykalny wzrost ryzyka transakcyjnego – współpraca z podmiotem posiadającym zaległości staje się dziś znacznie bardziej niebezpieczna niż dwa lata temu – zwraca uwagę Paweł Szarkowski, prezes BIG InfoMonitor.

4 sektory w spirali przeterminowanych długów

Przemysł: wzrost zadłużenia o 686 mln zł (10 proc. r/r).

Budownictwo: skok o 295,2 mln zł (5,3 proc. r/r).

Nieruchomości: drastyczny wzrost o 533,5 mln zł (aż 21,4 proc.).

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna: przekroczenie poziomu 3 mld zł długu (wzrost o 9,4 proc.).

Branża TSL (Transport i Logistyka) to lider problemów finansowych. Aż 8,6 proc. firm ma kłopoty. W praktyce oznacza to, że co dwunasta firma transportowa nieterminowo reguluje swoje zobowiązania, co czyni współpracę z nią bardzo ryzykowną.

Inne ryzykowne sektory to gospodarka odpadami i ściekami (7,1 proc.) oraz w górnictwo (6,7 proc.). Wyniki te są znacznie gorsze niż średnia dla pozostałych branż.

Niepewna przyszłość

Rok 2025 był dla przedsiębiorstw okresem stopniowej stabilizacji po trudnym 2024, choć rozwój sytuacji był silnie zróżnicowany branżowo i geograficznie. Jednocześnie globalne otoczenie było obciążone ryzykiem geopolitycznym (Ukraina, Bliski Wschód) oraz narastającymi napięciami handlowymi między UE a USA, w tym nowymi taryfami wynikającymi z porozumienia handlowego - mówi dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk BIG InfoMonitor.

Dynamiczne wzrosty na rynku ropy i gazu, które utrzymałyby się przez dłuższy okres, przyczynią się do wzrostu inflacji i wyhamowania ożywienia, mogą wywołać spowolnienie a skrajnym scenariuszu kryzys. Może to wprowadzić wiele gospodarek na tory stagflacji – podsumowuje Rogowski.

Przeczytaj także: Zadłużenie firm sięga już 45 mld zł