Gdzie firmy mają największe zaległości? Najnowsza mapa długów przedsiębiorstw
2026-03-20 00:30
© pexels
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- W których regionach Polski firmy mają najwyższe zaległości i gdzie rosną one najszybciej?
- Dlaczego mimo spadku liczby dłużników rośnie łączna kwota zadłużenia przedsiębiorstw?
- Które branże generują największe ryzyko współpracy i gdzie problemy finansowe są najbardziej widoczne?
- Jak zmienia się kondycja płatnicza firm i co to oznacza dla inwestycji oraz relacji biznesowych?
Polski biznes zamknął 2025 rok z bagażem przeterminowanego zadłużenia na bardzo wysokim poziomie – ponad 45 mld zł należących do ponad 309 tys. firm. Rosnąca kwota przy mniejszej liczbie dłużników świadczy o postępującej koncentracji problemów finansowych w konkretnych grupach firm.
Istotne różnice obserwujemy pomiędzy regionami. Najwyższe średnie zadłużenie – ponad 190 tys. zł na firmę – odnotowano w województwach podkarpackim i mazowieckim. Jednocześnie wartościowo Mazowsze pozostaje zdecydowanym liderem zadłużenia (12 mld zł), a kolejne miejsca zajmują Śląsk (ponad 5,6 mld zł) oraz Wielkopolska (4,6 mld zł).
Tempo narastania problemów również różniło się regionalnie. Największy wzrost zaległości nastąpił w Zachodniopomorskiem (13,3 proc. r/r) i Małopolsce (10,3 proc. r/r), co może wskazywać na lokalne pogorszenie koniunktury lub większą podatność tamtejszych firm na wahania kosztów i popytu. Z kolei w województwach świętokrzyskim i łódzkim obserwowano najszybszy spadek zaległości – odpowiednio o 9,3 proc. i 8,4 proc., co może świadczyć o większej odporności firm na rynkowe zawirowania.
45 mld zł zaległości i ponad 309 tys. dłużników to jasny sygnał, że zatory płatnicze to poważny problem systemowy. Trudności z płynnością finansową dotykają nie tylko pojedyncze branże, ale szeroki przekrój gospodarki. Mapa zadłużenia pokazuje kontrasty regionalne. Podczas gdy dług na Mazowszu może wynikać ze skali działalności firm w regionie, to wysokie średnie przeterminowane zadłużenie Podkarpacia sugeruje skrajnie trudną sytuację pojedynczych podmiotów na mniejszych rynkach.
Niepokoi również dynamika w Zachodniopomorskiem i Małopolsce. Tak duży skok zaległości może być wynikiem pogorszenia lokalnej koniunktury - wahań kosztów, problemów z popytem lub ograniczonym dostępem do finansowania – podkreśla Paweł Szarkowski, prezes BIG InfoMonitor.
Wysokie średnie zaległości oraz dynamiczny wzrost zaległości w części województw sugerują, że wiele firm wchodzi w kolejne lata w osłabionej kondycji, co może mieć wpływ na inwestycje, zatrudnienie i tempo rozwoju lokalnych gospodarek, a także na relacje biznesowe.
Pierwsze sygnały poprawy, ale bez nadmiernego optymizmu
Ubiegły rok przyniósł przełamanie negatywnego trendu z lat 2023–2024, kiedy równocześnie przybywało zadłużonych firm i kwot z opóźnionych płatności - bieżących rachunków i faktur wobec kontrahentów, a także kredytów. Według danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy BIK, średni udział niesolidnych dłużników w gospodarce ustabilizował się na poziomie około 5 proc.
Najważniejsze dane (na koniec 2025 r):
- Zaległe długi przedsiębiorstw przekroczyły 45 mld zł, obciążając konta ponad 309 tys. podmiotów;
- Po ponad 190 tys. zł na firmę to najwyższe średnie zaległości firm z Podkarpacia i Mazowsza;
- Najszybciej zaległych długów przybywało w Zachodniopomorskiem i Małopolsce – kolejno po 13,3 proc. i 10,3 proc. w skali roku;
- Najlepiej poradziły sobie firmy z woj. świętokrzyskiego i łódzkiego – gdzie zaległości ubyło o kolejno 9,3 proc. i 8,4 proc.;
- Wartościowo liderem w przeterminowanym zadłużeniu pozostaje Mazowsze – 12 mld zł, dalej Śląsk – ponad 5,6 mld zł i Wielkopolska - 4,6 mld zł.
W 2025 roku łączna kwota zaległości rosła wolniej niż w latach ubiegłych. Przybyło 1,24 mld zł w porównaniu z 1,95 mld rok wcześniej. Oznacza to, że wraz z ożywieniem gospodarczym wyraźne wyhamowuje dynamika przyrostu długu z 4,7% (2024 r.) do 2,8% (2025 r.). Dla porównania, jeszcze w 2023 roku tempo wzrostu wynosiło aż 6%.
Korzystnym sygnałem jest również spadek liczby niesolidnych płatników. W 2025 roku z obu baz ubyło blisko 22 tys. podmiotów. Dla porównania – rok wcześniej odnotowano wzrost o 12,3 tys. nieterminowo rozliczających się firm.
Mimo spadku liczby niesolidnych dłużników niepokoi fakt, że średnia kwota długu przypadająca na jednego przedsiębiorcę staje się coraz wyższa: 2023: 131 218 zł, 2024: 132 241 zł, 2025: 145 612 zł.
Znaczący skok nastąpił w ostatnim roku - o blisko 13,4 tys. zł, podczas gdy rok wcześniej było to zaledwie nieco ponad 1 tys. zł.
Tak gwałtowny przyrost kwoty długu przy mniejszej liczbie dłużników dowodzi, że problemy finansowe „puchną” u firm już zadłużonych. Dla kontrahentów oznacza to radykalny wzrost ryzyka transakcyjnego – współpraca z podmiotem posiadającym zaległości staje się dziś znacznie bardziej niebezpieczna niż dwa lata temu – zwraca uwagę Paweł Szarkowski, prezes BIG InfoMonitor.
4 sektory w spirali przeterminowanych długów
Liderem pod względem kwoty zaległości pozostaje Handel (hurt i detal) - 8,7 mld zł, a następnie Przemysł - 7,5 mld zł, Budownictwo - 5,9 mld zł oraz sektor TSL - 3,3 mld zł. Spośród tych TOP 4 sektorów, tylko w handlu i TSL widać lekką poprawę – spadek zaległości o kolejno 3 i 1 proc. w porównaniu z grudniem 2024.
Sytuacja wewnątrz branż jest jednak zróżnicowana:
- Przemysł: wzrost zadłużenia o 686 mln zł (10 proc. r/r).
- Budownictwo: skok o 295,2 mln zł (5,3 proc. r/r).
- Nieruchomości: drastyczny wzrost o 533,5 mln zł (aż 21,4 proc.).
- Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna: przekroczenie poziomu 3 mld zł długu (wzrost o 9,4 proc.).
Analiza danych pokazuje, że ryzyko współpracy z kontrahentami jest obecnie bardzo wysokie i silnie skorelowane z konkretną branżą.
- Branża TSL (Transport i Logistyka) to lider problemów finansowych. Aż 8,6 proc. firm ma kłopoty. W praktyce oznacza to, że co dwunasta firma transportowa nieterminowo reguluje swoje zobowiązania, co czyni współpracę z nią bardzo ryzykowną.
- Inne ryzykowne sektory to gospodarka odpadami i ściekami (7,1 proc.) oraz w górnictwo (6,7 proc.). Wyniki te są znacznie gorsze niż średnia dla pozostałych branż.
Ogólne statystyki to nie wszystko. Jeśli przyjrzymy się konkretnym usługom (kodom PKD), sytuacja wygląda jeszcze gorzej, np.: wynajem aut (PKD 7711Z) - problemy ma około 16 proc. firm, produkcja margaryny (PKD 1042Z) - tu aż 27 proc. podmiotów to niesolidni dłużnicy. Obecna sytuacja rynkowa wymusza na firmach rygorystyczne podejście do badania wiarygodności płatniczej. W wybranych branżach prawdopodobieństwo nawiązania relacji z podmiotem z problemami finansowymi jest bardzo wysokie.
Niepewna przyszłość
Rok 2025 był dla przedsiębiorstw okresem stopniowej stabilizacji po trudnym 2024, choć rozwój sytuacji był silnie zróżnicowany branżowo i geograficznie. Jednocześnie globalne otoczenie było obciążone ryzykiem geopolitycznym (Ukraina, Bliski Wschód) oraz narastającymi napięciami handlowymi między UE a USA, w tym nowymi taryfami wynikającymi z porozumienia handlowego - mówi dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk BIG InfoMonitor.
Jak podkreśla, w 2024 r. gwałtowny wzrost wynagrodzeń wyraźnie podniósł koszty działalności firm, a jego skutki były odczuwalne również w 2025 r. Przedsiębiorstwa pozostawały pod silną presją płacową, a rosnące wydatki na pracę – w połączeniu z napływem tańszych produktów z Chin – ograniczały ich marże. Jednocześnie coraz trudniej było przenosić wyższe koszty na klientów. Eksporterzy dodatkowo mierzyli się ze słabszym popytem w Unii Europejskiej oraz umacniającym się złotym, co obniżało ich konkurencyjność.
W efekcie niepewność gospodarcza i regulacyjna skłoniła wiele firm do ograniczenia inwestycji, choć zaczęły pojawiać się pierwsze sygnały poprawy. Na początku 2026 r. kluczowym czynnikiem ryzyka pozostaje jednak konflikt na Bliskim Wschodzie, którego wpływ na gospodarkę będzie zależał od czasu jego trwania.
Dynamiczne wzrosty na rynku ropy i gazu, które utrzymałyby się przez dłuższy okres, przyczynią się do wzrostu inflacji i wyhamowania ożywienia, mogą wywołać spowolnienie a skrajnym scenariuszu kryzys. Może to wprowadzić wiele gospodarek na tory stagflacji – podsumowuje Rogowski.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
