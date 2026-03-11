eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAnalizy i komentarzeRynek czeka na CPI z USA

Rynek czeka na CPI z USA

2026-03-11 11:40

Dzisiejszym kluczowym punktem kalendarza makroekonomicznego jest lutowy odczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych o godzinie 13:30. Z jednej strony rynek dostrzega ryzyko krótkoterminowego odbicia inflacji ogółem, w dużej mierze napędzanego energią, z drugiej wciąż zakłada stopniowe wygaszanie presji w inflacji bazowej. Konsensus na luty wskazuje na wzrost CPI o 0,3% m/m po 0,2% w styczniu, przy utrzymaniu dynamiki rocznej na poziomie 2,4%. W przypadku inflacji bazowej oczekiwane jest wyhamowanie do 0,2% m/m po 0,3% miesiąc wcześniej, a wskaźnik r/r ma pozostać na 2,5%.

Przeczytaj także: Czekając na NFP w czasie podwyższonej zmienności

W praktyce o lutowym przyspieszeniu CPI mają przesądzić ceny paliw, które zaczęły rosnąć jeszcze przed eskalacją konfliktu z Iranem. Ekonomiści zakładają wzrost cen benzyny w koszyku CPI rzędu 0,8%, co powinno wyraźnie podbić miesięczny odczyt inflacji ogółem. Uwaga rynku szybko przesuwa się jednak na marzec, ponieważ utrzymujący się konflikt na Bliskim Wschodzie może dalej podtrzymywać wysokie ceny ropy i przedłużać presję po stronie energii. W takich warunkach krótkoterminowe oczekiwania inflacyjne pozostają szczególnie wrażliwe na geopolitykę, nawet jeśli pozostałe komponenty koszyka zachowują się relatywnie spokojnie.

Po stronie inflacji bazowej prognozy sugerują łagodniejszą presję cenową, a wsparciem mają być kategorie, które w ostatnich miesiącach zaczęły wyraźniej obniżać dynamikę cen. Relatywnie tańsze samochody używane, słabsze ceny biletów lotniczych oraz mniejszy wzrost czynszów powinny ograniczać tempo wzrostu tego wskaźnika. Równocześnie w tle narasta jednak temat taryf i przerzucania kosztów na konsumentów, co może podtrzymywać presję w wybranych segmentach dóbr. Ceny odzieży oraz wyposażenia domu mają rosnąć solidnie, ponieważ firmy coraz częściej przenoszą koszty ceł na klientów, choć proces ten jest opóźniony i nierównomierny. Trudno oczekiwać, by przedsiębiorstwa w nieskończoność absorbowały te obciążenia, zwłaszcza gdy wysokie koszty „na wejściu” pozostają widoczne w sygnałach z badań ISM. Dodatkowym czynnikiem jest perspektywa wprowadzenia globalnego cła w wysokości 10% z zapowiedzią podniesienia do 15%, co zwiększa ryzyko dalszej presji na ceny dóbr importowanych, a pośrednio również na ceny krajowych zamienników.

Żywność na razie powinna zachowywać się umiarkowanie, ale rynek nie ignoruje ryzyka opóźnionego przełożenia szoku energetycznego na tę kategorię. Jeśli wyższe ceny ropy utrzymają się dłużej, wzrosną koszty nawozów i transportu, co z czasem może podbić inflację żywności w kolejnych miesiącach. Innymi słowy, nawet spokojny luty nie zamyka tematu, ponieważ kanał kosztowy działa wolniej, ale bywa uporczywy.

Z punktu widzenia Fed najbliższy odczyt CPI raczej nie powinien istotnie zmienić krótkoterminowego kursu polityki pieniężnej, a scenariuszem bazowym pozostaje utrzymanie stóp bez zmian na kolejnym posiedzeniu. Warto jednak pamiętać, że bank centralny koncentruje się przede wszystkim na inflacji PCE, a nie CPI, więc nawet „spokojny” bazowy CPI nie musi automatycznie oznaczać równie łagodnego obrazu bazowego PCE. W rezultacie rynek wchodzi w kolejne tygodnie z przekazem, że krótkoterminowe ryzyka pozostają po stronie energii i ceł, natomiast trend bazowy jest na tyle umiarkowany, by Fed mógł pozwolić sobie na cierpliwość, choć niekoniecznie na pełen komfort.
Przeczytaj także: Ropa, inflacja i jen Ropa, inflacja i jen

oprac. : Krzysztof Kamiński / Dom Maklerski TMS Brokers Dom Maklerski TMS Brokers

Więcej na ten temat: USA, komentarz walutowy, komentarz giełdowy

Przeczytaj także

Cieśnina Ormuz jako globalne wąskie gardło inflacji

Cieśnina Ormuz jako globalne wąskie gardło inflacji

Konflikt w Cieśninie Ormuz podbija ceny ropy. Co to oznacza dla gospodarki i inwestorów?

Konflikt w Cieśninie Ormuz podbija ceny ropy. Co to oznacza dla gospodarki i inwestorów?

Geopolityka napędza wzrosty i niepewność na rynku paliw

Geopolityka napędza wzrosty i niepewność na rynku paliw

Rynek pracy USA na granicy stagnacji? Fed czeka na nowe dane

Rynek pracy USA na granicy stagnacji? Fed czeka na nowe dane

Grenlandia w tle, cła odsunięte - Trump zmienia narrację

Grenlandia w tle, cła odsunięte - Trump zmienia narrację

Deeskalacja na linii USA-Iran

Deeskalacja na linii USA-Iran

Nowe cła USA na partnerów Iranu

Nowe cła USA na partnerów Iranu

Kreml zmienia warunki gry?

Kreml zmienia warunki gry?

Trump otwiera eksport chipów AI do Chin z 25% opłatą

Trump otwiera eksport chipów AI do Chin z 25% opłatą

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Ranking kantorów internetowych. Gdzie najlepsze kursy walut?

Ranking kantorów internetowych. Gdzie najlepsze kursy walut?

Linki dofollow i nofollow - jakie są różnice i czy linki nofollow mają sens?

Linki dofollow i nofollow - jakie są różnice i czy linki nofollow mają sens?

Artykuły promowane

Nowe limity podatkowe na 2025 rok

Nowe limity podatkowe na 2025 rok

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 marca 2026

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Wzrost PKB nie pomógł. Rekordowa liczba niewypłacalności firm w 2025 roku

Wzrost PKB nie pomógł. Rekordowa liczba niewypłacalności firm w 2025 roku

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Kredyty hipoteczne: marże stabilne, oprocentowanie najniższe w historii

Kredyty hipoteczne: marże stabilne, oprocentowanie najniższe w historii

Kieszonkowe dla dziecka, czyli nauka zarządzania budżetem domowym

Kieszonkowe dla dziecka, czyli nauka zarządzania budżetem domowym

Najlepsze lokaty 2026? Średnie oprocentowanie spadło poniżej 4,7%

Najlepsze lokaty 2026? Średnie oprocentowanie spadło poniżej 4,7%

Koniec zyskownych lokat? Oprocentowanie spada szybciej, niż się wydaje

Koniec zyskownych lokat? Oprocentowanie spada szybciej, niż się wydaje

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Boom na akademiki w Krakowie. Studenci napędzają inwestycje

Boom na akademiki w Krakowie. Studenci napędzają inwestycje

Oszczędzanie, rzeczy z drugiej ręki i rabaty w zamian za dane. Nowe zachowania konsumentów

Oszczędzanie, rzeczy z drugiej ręki i rabaty w zamian za dane. Nowe zachowania konsumentów

Wyciek danych w firmie bez włamania? Zagrożenie czyha wewnątrz organizacji

Wyciek danych w firmie bez włamania? Zagrożenie czyha wewnątrz organizacji

Co każda firma powinna wiedzieć o KSeF? Wyjaśniamy najważniejsze zasady i pułapki dotyczące e-faktur

Co każda firma powinna wiedzieć o KSeF? Wyjaśniamy najważniejsze zasady i pułapki dotyczące e-faktur

Droższe paliwo, transport i kredyty. Jak konflikt na Bliskim Wschodzie może odbić się na polskich firmach?

Droższe paliwo, transport i kredyty. Jak konflikt na Bliskim Wschodzie może odbić się na polskich firmach?

4 na 10 firm planuje rekrutacje w II kwartale 2026. Które branże i regiony będą liderami?

4 na 10 firm planuje rekrutacje w II kwartale 2026. Które branże i regiony będą liderami?

SENT obejmie odzież i obuwie. Nowe obowiązki dla branży retail i e-commerce

SENT obejmie odzież i obuwie. Nowe obowiązki dla branży retail i e-commerce

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: