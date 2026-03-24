Szybki rozwód? Nie z kredytem hipotecznym. Jak rozstać się ze wspólnymi zobowiązaniami po rozwodzie?

Nowelizacja przepisów umożliwiająca rozwód w urzędzie stanu cywilnego ma uprościć formalne zakończenie małżeństwa - szczególnie w przypadku par bez dzieci, które są zgodne co do decyzji o rozstaniu. Jednak kredyt hipoteczny pozostaje wspólnym problemem nawet po rozstaniu. Bank nie zwalnia żadnej ze stron z odpowiedzialności za spłatę, a niespłacanie rat może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak negatywne wpisy w BIK czy egzekucja komornicza. Jakie są najczęstsze rozwiązania i jakie konsekwencje grożą, jeśli nie dojdzie do porozumienia pomiędzy byłymi małżonkami?

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego rozwód nie zwalnia z odpowiedzialności za wspólny kredyt hipoteczny.

Jakie są najczęstsze rozwiązania dotyczące kredytu hipotecznego po rozwodzie.

Jakie konsekwencje grożą, jeśli byłe małżeństwo nie dojdzie do porozumienia w sprawie kredytu.

Jakie kroki warto podjąć już na etapie decyzji o rozstaniu, aby uregulować sytuację finansową.

Dlaczego sprzedaż mieszkania lub przejęcie kredytu przez jednego z partnerów może być najlepszym rozwiązaniem.

Jakie są ryzyka związane z niespłacaniem kredytu po rozwodzie.

Nasze analizy wskazują, że kwestia rozwodu pojawia się dość często wśród powodów związanych ze sprzedażą mieszkania. Średnio ok. 2-4 proc. mieszkań wystawianych na sprzedaż na rynku wtórnym, ma w tle historię rozwodową. To jednak tylko dane z ankiet. Jak wiadomo, w takich sytuacjach nie każdy przyznaje się do prawdziwych przesłanek stojących za sprzedażą, więc odsetek takich ofert może być wyższy, mówi Marcin Jańczuk z Metrohouse, współautor raportu.

Sprzedaż mieszkania po rozwodzie a kredyt hipoteczny

Dla banku najważniejsza jest umowa kredytowa, a nie status związku. Przypominam, że bank udzieli dziś kredytu parze, która nie jest w formalnym związku. W większości przypadków kredyt hipoteczny jest bowiem udzielany na zasadzie solidarnej odpowiedzialności. Oznacza to, że każdy z kredytobiorców odpowiada za spłatę całego zobowiązania.



Dla banku nie ma znaczenia, kto po rozwodzie mieszka w nieruchomości. Jeśli jedna osoba przestanie spłacać raty, bank może domagać się całej kwoty od drugiego kredytobiorcy - zauważa Tomasz Kosiba, ekspert finansowy Credipass.

Najczęstsze rozwiązania po rozwodzie

Konsekwencje braku porozumienia

negatywnych wpisów w bazach kredytowych, takich jak Biuro Informacji Kredytowej, które utrudniają zaciągnięcie kredytu w przyszłości,

wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank i natychmiastowej wymagalności całego zadłużenia,

egzekucji komorniczej i sprzedaży nieruchomości często poniżej jej wartości rynkowej, co dodatkowo generuje koszty.

Co warto zrobić już na początku?

dokładnie przeanalizować umowę kredytową i sprawdzić warunki ewentualnego aneksowania umowy,

poznać realną wartość rynkową nieruchomości, np. poprzez wykonanie operatu szacunkowego,

skonsultować się z ekspertem finansowym, który pomoże ocenić zdolność kredytową jednej osoby oraz wskazać najbardziej realny scenariusz rozwiązania sytuacji.