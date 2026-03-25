EBC w gotowości wobec szoku energetycznego

Christine Lagarde podczas wystąpienia wygłoszonego na konferencji "EBC i jego obserwatorzy", organizowanej przez Instytut Stabilności Monetarnej i Finansowej przy Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie, nakreśliła najważniejsze wyzwania stojące przed Europejskim Bankiem Centralnym w warunkach rosnącej niepewności na rynkach energii. Prezes EBC podkreśliła, że bank centralny pozostaje w stanie podwyższonej gotowości i analizuje, w jakim stopniu wzrost cen surowców energetycznych może przełożyć się na inflację w strefie euro. Zaznaczyła, że obecne zaburzenia nie muszą automatycznie prowadzić do trwałego wzrostu presji cenowej, jednak ryzyko takiego scenariusza wyraźnie wzrosło, szczególnie jeśli problemy po stronie podaży energii utrzymają się dłużej.

Lagarde wskazała, że polityka pieniężna musi pozostać elastyczna i oparta na napływających danych. W jej ocenie reakcja EBC powinna zależeć zarówno od skali, jak i trwałości szoku energetycznego. Krótkotrwałe wahania cen nie wymagają natychmiastowej interwencji, natomiast bardziej uporczywy wzrost kosztów energii, oddziałujący szerzej na gospodarkę, może wymagać dostosowania parametrów polityki pieniężnej. Jednocześnie zwróciła uwagę na ryzyko trudniejszego scenariusza makroekonomicznego, w którym wyższa inflacja współwystępuje ze spowolnieniem wzrostu gospodarczego. Droższa energia ogranicza bowiem siłę nabywczą gospodarstw domowych i zwiększa koszty działalności przedsiębiorstw, co może osłabiać aktywność gospodarczą w całej strefie euro.W swoich rozważaniach Lagarde odniosła się również do aktualnych projekcji inflacyjnych. W scenariuszu bazowym Europejskiego Banku Centralnego inflacja w strefie euro ma wynieść około 2,6 proc. w bieżącym roku, jednak w przypadku silniejszych i bardziej trwałych zakłóceń na rynku energii może wzrosnąć nawet do około 6,3 proc., wyraźnie przekraczając cel inflacyjny banku centralnego. Wystąpienie Christine Lagarde potwierdza, że Europejski Bank Centralny przygotowuje się na różne warianty rozwoju sytuacji, starając się zachować równowagę między ograniczaniem inflacji a minimalizowaniem negatywnego wpływu szoków energetycznych na wzrost gospodarczy. EURUSD obecnie konsoliduje się w rejonie 1,16.