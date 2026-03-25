EBC w gotowości wobec szoku energetycznego
2026-03-25 11:17
Przeczytaj także: Ostrożny BOJ i jastrzębi FED - USDJPY blisko 160Lagarde wskazała, że polityka pieniężna musi pozostać elastyczna i oparta na napływających danych. W jej ocenie reakcja EBC powinna zależeć zarówno od skali, jak i trwałości szoku energetycznego. Krótkotrwałe wahania cen nie wymagają natychmiastowej interwencji, natomiast bardziej uporczywy wzrost kosztów energii, oddziałujący szerzej na gospodarkę, może wymagać dostosowania parametrów polityki pieniężnej. Jednocześnie zwróciła uwagę na ryzyko trudniejszego scenariusza makroekonomicznego, w którym wyższa inflacja współwystępuje ze spowolnieniem wzrostu gospodarczego. Droższa energia ogranicza bowiem siłę nabywczą gospodarstw domowych i zwiększa koszty działalności przedsiębiorstw, co może osłabiać aktywność gospodarczą w całej strefie euro.
W swoich rozważaniach Lagarde odniosła się również do aktualnych projekcji inflacyjnych. W scenariuszu bazowym Europejskiego Banku Centralnego inflacja w strefie euro ma wynieść około 2,6 proc. w bieżącym roku, jednak w przypadku silniejszych i bardziej trwałych zakłóceń na rynku energii może wzrosnąć nawet do około 6,3 proc., wyraźnie przekraczając cel inflacyjny banku centralnego. Wystąpienie Christine Lagarde potwierdza, że Europejski Bank Centralny przygotowuje się na różne warianty rozwoju sytuacji, starając się zachować równowagę między ograniczaniem inflacji a minimalizowaniem negatywnego wpływu szoków energetycznych na wzrost gospodarczy. EURUSD obecnie konsoliduje się w rejonie 1,16.
oprac. : Krzysztof Kamiński / Dom Maklerski TMS Brokers
