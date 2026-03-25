eGospodarka.plFinanseArtykułyAnalizy i komentarzeEBC w gotowości wobec szoku energetycznego

EBC w gotowości wobec szoku energetycznego

2026-03-25 11:17

Christine Lagarde podczas wystąpienia wygłoszonego na konferencji "EBC i jego obserwatorzy", organizowanej przez Instytut Stabilności Monetarnej i Finansowej przy Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie, nakreśliła najważniejsze wyzwania stojące przed Europejskim Bankiem Centralnym w warunkach rosnącej niepewności na rynkach energii. Prezes EBC podkreśliła, że bank centralny pozostaje w stanie podwyższonej gotowości i analizuje, w jakim stopniu wzrost cen surowców energetycznych może przełożyć się na inflację w strefie euro. Zaznaczyła, że obecne zaburzenia nie muszą automatycznie prowadzić do trwałego wzrostu presji cenowej, jednak ryzyko takiego scenariusza wyraźnie wzrosło, szczególnie jeśli problemy po stronie podaży energii utrzymają się dłużej.

Lagarde wskazała, że polityka pieniężna musi pozostać elastyczna i oparta na napływających danych. W jej ocenie reakcja EBC powinna zależeć zarówno od skali, jak i trwałości szoku energetycznego. Krótkotrwałe wahania cen nie wymagają natychmiastowej interwencji, natomiast bardziej uporczywy wzrost kosztów energii, oddziałujący szerzej na gospodarkę, może wymagać dostosowania parametrów polityki pieniężnej. Jednocześnie zwróciła uwagę na ryzyko trudniejszego scenariusza makroekonomicznego, w którym wyższa inflacja współwystępuje ze spowolnieniem wzrostu gospodarczego. Droższa energia ogranicza bowiem siłę nabywczą gospodarstw domowych i zwiększa koszty działalności przedsiębiorstw, co może osłabiać aktywność gospodarczą w całej strefie euro.

W swoich rozważaniach Lagarde odniosła się również do aktualnych projekcji inflacyjnych. W scenariuszu bazowym Europejskiego Banku Centralnego inflacja w strefie euro ma wynieść około 2,6 proc. w bieżącym roku, jednak w przypadku silniejszych i bardziej trwałych zakłóceń na rynku energii może wzrosnąć nawet do około 6,3 proc., wyraźnie przekraczając cel inflacyjny banku centralnego. Wystąpienie Christine Lagarde potwierdza, że Europejski Bank Centralny przygotowuje się na różne warianty rozwoju sytuacji, starając się zachować równowagę między ograniczaniem inflacji a minimalizowaniem negatywnego wpływu szoków energetycznych na wzrost gospodarczy. EURUSD obecnie konsoliduje się w rejonie 1,16.
oprac. : Krzysztof Kamiński / Dom Maklerski TMS Brokers Dom Maklerski TMS Brokers

USA łagodzi restrykcje wobec Rosji, by uspokoić rynek ropy

USA łagodzi restrykcje wobec Rosji, by uspokoić rynek ropy

Rynek czeka na CPI z USA

Trump studzi panikę, ale ropa wciąż żyje premią strachu

Ropa najdroższa od 2022 roku

Czekając na NFP w czasie podwyższonej zmienności

Ropa, inflacja i jen

Cieśnina Ormuz jako globalne wąskie gardło inflacji

Konflikt w Cieśninie Ormuz podbija ceny ropy. Co to oznacza dla gospodarki i inwestorów?

Geopolityka napędza wzrosty i niepewność na rynku paliw

5 błędów, które mogą pogrążyć twój artykuł natywny

Jak temat maila wpływa na open rate i skuteczność mailingu?

Jak najkorzystniej wysyłać i odbierać przelewy walutowe w EURO

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. mieszkańcy największych miast?

Legitymacja studencka jako karta debetowa

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Wzrost PKB nie pomógł. Rekordowa liczba niewypłacalności firm w 2025 roku

Zdolność kredytowa jeszcze wyższa. Gdzie już 70% par stać na mieszkanie na kredyt?

Kieszonkowe dla dziecka, czyli nauka zarządzania budżetem domowym

Kredyty hipoteczne: marże stabilne, oprocentowanie najniższe w historii

Kujawy centrum innowacji? Holcim Polska rusza z dużą inwestycją

Kobiety w "męskich" zawodach - stereotypy kontra rzeczywistość

Mieszkanie pod klucz czy stan deweloperski? Polacy wybierają wygodę

Flipy bez tajemnic. Nowa książka pokazuje, jak zarabiać na nieruchomościach krok po kroku.

Polska na 12. miejscu w UE pod względem zgłoszeń patentowych. Farmacja najbardziej innowacyjną branżą

Gdzie w Polsce płace rosną najszybciej? Oto branże z największymi podwyżkami

Czy nowe przepisy wymuszą dobudowę wind w starych blokach?

